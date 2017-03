Marchand behöver fortsätta sin galet fina poängform om Boston ska ha en fin avslutning på grundserien

Bruins Briefing #13

Boston håller ett krampaktigt grepp om sin slutspelsplats och coachbytet har haft en positiv effekt på spelarna som presterat på en bättre nivå första 11 matcherna med Cassidy i båset där man gått 8-3-0.

0 KOMMENTARER 127 VISNINGAR 0 KOMMENTARER127 VISNINGAR ERIK HANSSON

Erikhanzzon@hotmail.se

På Twitter: Hanzzzon

2017-03-08 17:28:00 Erikhanzzon@hotmail.sePå Twitter: Hanzzzon2017-03-08 17:28:00

ANNONS:

Fler artiklar om Boston

Boston

2017-03-08 17:28:00

Boston

2017-03-01 22:08:54

Boston

2017-02-22 15:27:00

Boston

2017-02-10 14:55:00

Boston

2017-02-07 17:45:05

Boston

2017-02-02 17:14:38

Boston

2017-01-20 15:17:22

Boston

2017-01-19 16:51:00

Boston

2016-12-21 17:32:30

Boston

2016-12-14 16:16:00

ANNONS:

Boston håller ett krampaktigt grepp om sin slutspelsplats och coachbytet har haft en positiv effekt på spelarna som presterat på en bättre nivå första 11 matcherna med Cassidy i båset där man gått 8-3-0.Efter en väldigt lugn trade deadline day överlag så kom det till slut ändå något nytt från Bostonhåll.Efter att man sparkade Claude Julien har Boston fyra raka vinster. Frågan är om Bruce Cassidy har fått ordning på problemen man haft tidigare eller om detta är en naturlig effekt av en "ny" röst i omklädningsrummet som kommer ebba ut ju längre tiden går?Livet leker för de kritiserade draftvalen, Zach Senyshyn och Trent Frederic.Så kom det beslutet som man hoppades inte skulle komma. Don Sweeney och Cam Neely sparkade under dagen en av dom bästa coacherna i hela NHL. Här följer lite tankar och statistik kring det hela.Två raka förluster byttes till tre raka vinster som avslutades i moll under nattens match mot Washington där man inte kunde göra något åt att Caps tog nionde raka hemmasegern.Då var det dags igen efter ett långt uppehåll med jul, nyår och en massa övertidsarbetande för yours truly. Boston har spelat en hel drös matcher, och kollega Jonathan Mäki förklarar läget väldigt bra i den här artikeln, läs gärna! Här följer lite mer statistik kring matcherna som spelats sen innan jul.Med två horribla matcher i bagaget under veckan är det tydligt att Bruins står still i utvecklingen. Men är Claude Julien verkligen problemet?Boston blandar och ger den här säsongen. Hemmaspelet är fortfarande under all kritik precis som förra säsongen. Man behöver spela bättre i TD Garden för att hålla fast vid den väldigt sköra slutspelsplatsen.Jakob Forsbacka-Karlsson visar sina kvalitéer, medan Zach Senyshyn äntligen vaknat till liv.