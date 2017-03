Boston har sex av sju matcher på hemmaplan i slutspurten av serien, utnyttjar man det?

Bruins Briefing #14

Det tätnar kring slutspelsstrecket. Boston har fortfarande allt i egna händer, men det hänger på en väldigt skör tråd om man ska lyckas ta sig till första slutspelet sen säsongen 13/14.

Resultat:

Boston Bruins-

Boston Bruins-Philadelphia Flyers 2 - 1

Vancouver Canucks-Boston Bruins 3 - 6

Calgary Flames-Boston Bruins 2 - 5

Edmonton Oilers-Boston Bruins 7 - 4

Toronto Maple Leafs-Boston Bruins 4 - 2

Boston Bruins-Ottawa Senators 2 - 3

Boston Bruins-Tampa Bay Lightning 3 - 6

New York Islanders-Boston Bruins 1 - 2



Fyra raka vinster och man gick på moln, slutspelsplatsen såg ut att vara nåbar utan minsta problem efter segern mot stekheta Flames som inför matchen mot Boston vunnit tio raka matcher. Allt detta förbyttes till tvivel och misär när man förlorade fyra matcher på raken och återigen fick man känslan från dom två föregående säsongerna där man legat på slutspelsplats i princip hela säsongen men sen tappat nästan allt på slutet av säsongen. För två år sedan förlorade man 8 av 12 sista matcherna, förra året var det förlust i 9 av 14 sista, och känslan var inte bra alls inför matchen mot Islanders. Ett Islanders som börjat jaga rejält på slutet och faktiskt var förbi Boston på samma poängantal med en match mindre spelad när lagen möttes i lördags.



Det började sådär när storstjärnan



Bostons schema ser ut såhär:



Något som tåls att tänka på inför sista sju matcherna är hur Brad Marchand och David Pastrnak levererar. Efter att ha öst in mål och poäng i en herrans massa matcher så har Marchand nu tre raka matcher utan poäng och Pastrnak "bara" två mål på senaste fem. Dom behöver leverera på högsta nivå tillsammans med Bergeron för att det här ska gå vägen. Nu fick man ytterst välbehövlig secondary scoring i matchen mot Islanders och det vill till att man fortsätter få det under slutspurten av serien för att man ska få ett slutspel att se fram emot dessutom.



Tabellen Atlantic Division:

1.

2. Ottawa Senators 90 poäng

3. Toronto Maple Leafs 85 poäng

4. Boston Bruins 84 poäng

5. Tampa Bay Lightning 83 poäng

6. Florida Panthers 77 poäng

7.

8. Detroit Red Wings 74 poäng



Wild Card:

1. New York Rangers 96 poäng

2. Boston Bruins 84 poäng

----------------------------------------------------------

3. Tampa Bay Lightning 83 poäng

4. New York Islanders 82 poäng

5. Carolina Hurricanes 80 poäng



Topp 5 NHL:

1. Washington Capitals 106 poäng

2.

3.

4. Chicago Blackhawks 103 poäng

5. New York Rangers 96 poäng



Poängligan Boston Bruins:

1. Brad Marchand 80 poäng (37+43)

2. David Pastrnak 64 poäng (32+32)

3. David Krejci 50 poäng (21+29)

4. Patrice Bergeron 49 poäng (17+32)

5. Torey Krug 48 poäng (7+41)



Poängligan NHL:

1.

2.

3.



Busliga Boston Bruins:

1. Adam McQuaid 69 min

2. David Backes 67 min

3. Brad Marchand 64 min

4. Brandon Carlo 55 min

5. Colin Miller 53 min



Busliga NHL:

1.

2. Cody McLeod (COL, NSH) 116 min

3.



Plus/Minus Boston Bruins:

1. Zdeno Chara +18

2. Brad Marchand +14

3. David Pastrnak +8

4. Patrice Bergeron +8

5. Brandon Carlo +7



CF%: (Antal skott du genererar mot mål jämfört med antalet skott du släpper till mot eget mål, minst 55 matcher spelade)

1. Patrice Bergeron 61,16% (1a NHL)

2. Colin Miller 60,79% (2a NHL)

3. Brad Marchand 60,37% (3a NHL)

4. Torey Krug 57,92% (4a NHL)

5. David Pastrnak 57,91% (5a NHL)



Plus/Minus NHL:

1. Brooks Orpik (WSH) +33

2.

3.



Målvaktsstatistik Boston Bruins:

Tuukka Rask - 59 matcher, 91,0% - 2.38 GAA, 6 nollor

Anton Khudobin - 14 matcher, 89,9% - 2.60 GAA

Zane McIntyre - 7 matcher, 86,0% - 3.95 GAA

Malcolm Subban - 1 match, 81,3% - 5.81 GAA



Kommande matcher:

Inatt 01:00 Boston Bruins-Nashville Predators

Natten mellan 30-31 mars 01:30 Boston Bruins-Dallas Stars

Lördagen den 1 april 19:00 Boston Bruins-Florida Panthers

Söndagen den 2 april 18:30 Chicago Blackhawks-Boston Bruins

Natten mellan 4-5 april 01:00 Boston Bruins-Tampa Bay Lightning

Natten mellan 6-7 april 01:00 Boston Bruins-Ottawa Senators

Lördagen den 8 april 21:00 Boston Bruins-Washington Capitals



Tre matcher som passar väldigt bra för oss svenskar som vill se NHL-hockey och inte behöva avara uppe halva natten för det. Det är nu agnarna ska skiljas från vetet, det är nu man ser vilka som är män och vilka som är pojkar, det är nu man ska se vad detta laget verkligen är gjort av. Blir det en besvikelse som dom två senaste åren? Eller överraskar man och tar sig till slutspel? Det blir några oerhört spännande veckor om inte annat.



