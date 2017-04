Bruins Briefing #15

En annorlunda Bruins Briefing blir det denna gången eftersom vi tagit oss in i slutspelet och då passar det bättre med lite tankar kring prestationerna såhär långt.

Det är 3-1 i matcher till Ottawa och Boston har minst sagt ryggarna uppressade mot väggen just nu. Kommer man kunna vända och ta tre raka matcher? Jag säger att chansen för det är minimal.Efter en vinst i första matchen efter ett sent avgörande har vi fått se tre raka Ottawasegrar, och mycket kan tillskrivas giganten Erik Karlsson . Det är helt osannolikt hur mycket påverkan han har på matchbilderna i varje match. Eller vad sägs om den här statistiken som initierade Dimitri Filipovic @DimFilipovic påvisade på sin Twitter idag:Skottförsök: Skott på mål: Chanser: Mål:Senators med Karlsson på isen: + 30 | + 21 | + 7 | + 4Senators utan Karlsson på isen: - 26 | - 9 | - 6 | - 2Det är som om Ottawa är ett helt annat lag med Karlsson på isen jämfört med utan honom. När han dessutom snittar 27:39 i speltid så förstår man ännu mer betydelsen av en frisk Karlsson i laget. Han är som sagt den största anledningen till att Ottawa har ett så stort övertag i matchserien just nu. Han har assisterat till hälften av lagets mål hittills, varav två är till GWG-mål och ett är till målet som kvitterade match nummer två innan Ottawa vann på övertid. Det är inte enbart Karlsson som ska ha all cred i Ottawa dock. Vi ser en pånyttfödd Bobby Ryan vad det verkar. Han är den som avgjort dom båda senaste matcherna och har 5 poäng på 4 matcher hittills efter att ha noterats för skrala 25 poäng på 62 matcher i grundserien, även Derick Brassard ska nämnas här då han har fina fem poäng hittills också. Den tredje anledningen är Craig Anderson som fortsatt vara riktigt bra i kassen. Inför serien så skrev jag i vår stora preview att Tuukka Rask måste vara minst lika bra som Anderson, det har han tyvärr inte varit även om båda varit riktigt bra. Men statistiken talar sitt tydliga språk med 91,7% och 1,95 GAA på Anderson och 91,3% samt 2,44 GAA på Rask.Först och främst måste Tuukka Rask glänsa mer än Anderson och vara bättre än sin konkurrent i samtliga tre matcher.Man måste få igång sin enda produktiva kedja som hela året varit ryggraden om än splittrad lite då och då, men vem av Backes eller Pastrnak det än är på kanten jämte Bergeron/Marchand så måste hela kedjan leverera mer än man gjort hittills.2 mål på 11 powerplay jämfört med 3 mål på 13 för Ottawa behöver tippa över till Bostons fördel i kommande matcher.Man måste lösa Ryan Spooner och hans kedja, tyvärr verkar han ha noll självförtroende och varken Claude Julien eller Bruce Cassidy har gett honom det förtroendet han behöver för att vara produktiv men ändå fungera defensivt, kan Jakob Forsbacka-Karlsson komma in och styra upp månne?David Krejci är uppenbart hämmad av den skadan som gjorde att han missade dom två första matcherna. Han behöver leda andrakedjan, just nu händer inte mycket alls där tyvärr men kapaciteten finns i tjecken, frågan är om han inte kan prestera på ens 90%?Det där är bara "några" av dom sakerna som måste till för att Boston ska lyckas vända på det här, och då har jag inte ens tagit upp det värsta i hela situationen, nämligen backsidan.Man saknar Torey Krug och Brandon Carlo sen innan slutspelet. Både Adam McQuaid och Colin Miller har bara kunnat spela två matcher pga skador, den sistnämnde var dock tillbaka inatt men spelade bara dryga 13 minuter. Det är inte konstigt att man har det tufft när man har spelat med två ordinarie backar. Det stora utropstecknet är Charlie McAvoy. Han har i tur och ordning haft en istid på 24:11, 27:47, 24:44 och 25:03, som 19-åring som debuterade i NHL i slutspelet! Han har gjort allt och lite till som man kan förvänta sig av honom och vi kan lugnt konstatera att vi har en back att bygga kring framöver när Chara till slut kommer hänga in tröjan för gott.Så, får vi se ett mirakel hända eller kommer Ottawa att ta hem den här serien inom en eller två matcher? Förmodligen det sistnämnda, men hoppet är det sista som överger människan och kan man få stopp på Karlsson så är mycket vunnet, större vändningar har ju skett tidigare och ni vet att ingenting är omöjligt och allt det där. I vilket fall som helst är den här säsongen ett steg framåt, fast när man väl är i slutspelet så vill man gärna komma längre än såhär.Nästa match (den sista?) spelas natten mellan fredag och lördag klockan 01:30 för den som vill se.