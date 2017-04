Kontraktet påskrivet.

Charlie McAvoy har skrivit på för Bruins

Entry-level-kontraktet är påskrivet och McAvoy ansluter direkt till Boston för att träna med sina nya lekkamrater.





Under den gångna säsongen har den 19-åriga backen spelat för Boston University i NCAA. Där gjorde han 26 poäng på 38 matcher. I veckan blev han också uttagen till All-Star-laget i Hockey East.



I vintras fick vi svenskar uppleva McAvoy genom tv-rutan. Detta då han medverkade i det amerikanska JVM-laget som vann guld. Under turneringen gjorde McAvoy sex poäng på sju matcher – varav ett mål och en assist i finalen mot Kanada. Även där blev han uttagen i All-Star-laget.



Efter att hans säsong avslutades med BU rapporterade Charlie till Providence Bruins på ett ATO-kontrakt. I Providence hann han spela fyra matcher och göra två poäng från blålinjen. En liten bonus är att han inte var inne på något baklängesmål under sin tid i AHL.



Där nere fick han även mycket beröm av coachen Kevin Dean som menade att Charlie är redo för NHL -spel. Vi får hoppas att Dean är korrekt i sin analys.

JONATHAN MÄKI

På Twitter: JonteMaki

2017-04-10 17:26:00

