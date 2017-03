Sweeney gjorde en helt okej grej för Boston i det stora hela under trade deadline day

Drew Stafford värvas

Efter en väldigt lugn trade deadline day överlag så kom det till slut ändå något nytt från Bostonhåll.





Det är en breddvärvning som kan hjälpa Bostons yngre spelare och Stafford är en bättre spelare just nu än både Jimmy hayes och

I år har han haft en skade- och sjukdomsfylld säsong och har stått för 13 (4+9) poäng på 40 matcher för Jets. 31-åringens kontrakt går ut efter säsongen och hans cap hit är på 4,325 miljoner/säsong. Man värvar Drew Stafford från Winnipeg Jets för ett val i sjätterundan som kan ändras beroende på hur det går för Boston och hur det går för spelaren själv. Fullständiga uppgifter kring det kommer senare.Det är en breddvärvning som kan hjälpa Bostons yngre spelare och Stafford är en bättre spelare just nu än både Jimmy hayes och Matt Beleskey . Återstår att se hur lagledningen kommer att utnyttja Stafford framöver.I år har han haft en skade- och sjukdomsfylld säsong och har stått för 13 (4+9) poäng på 40 matcher för Jets. 31-åringens kontrakt går ut efter säsongen och hans cap hit är på 4,325 miljoner/säsong.

0 KOMMENTARER 115 VISNINGAR 0 KOMMENTARER115 VISNINGAR ERIK HANSSON

Erikhanzzon@hotmail.se

På Twitter: Hanzzzon

2017-03-01 22:08:54 Erikhanzzon@hotmail.sePå Twitter: Hanzzzon2017-03-01 22:08:54

ANNONS:

Fler artiklar om Boston

Boston

2017-03-01 22:08:54

Boston

2017-02-22 15:27:00

Boston

2017-02-10 14:55:00

Boston

2017-02-07 17:45:05

Boston

2017-02-02 17:14:38

Boston

2017-01-20 15:17:22

Boston

2017-01-19 16:51:00

Boston

2016-12-21 17:32:30

Boston

2016-12-14 16:16:00

Boston

2016-12-13 17:43:39

ANNONS:

Efter en väldigt lugn trade deadline day överlag så kom det till slut ändå något nytt från Bostonhåll.Efter att man sparkade Claude Julien har Boston fyra raka vinster. Frågan är om Bruce Cassidy har fått ordning på problemen man haft tidigare eller om detta är en naturlig effekt av en "ny" röst i omklädningsrummet som kommer ebba ut ju längre tiden går?Livet leker för de kritiserade draftvalen, Zach Senyshyn och Trent Frederic.Så kom det beslutet som man hoppades inte skulle komma. Don Sweeney och Cam Neely sparkade under dagen en av dom bästa coacherna i hela NHL. Här följer lite tankar och statistik kring det hela.Två raka förluster byttes till tre raka vinster som avslutades i moll under nattens match mot Washington där man inte kunde göra något åt att Caps tog nionde raka hemmasegern.Då var det dags igen efter ett långt uppehåll med jul, nyår och en massa övertidsarbetande för yours truly. Boston har spelat en hel drös matcher, och kollega Jonathan Mäki förklarar läget väldigt bra i den här artikeln, läs gärna! Här följer lite mer statistik kring matcherna som spelats sen innan jul.Med två horribla matcher i bagaget under veckan är det tydligt att Bruins står still i utvecklingen. Men är Claude Julien verkligen problemet?Boston blandar och ger den här säsongen. Hemmaspelet är fortfarande under all kritik precis som förra säsongen. Man behöver spela bättre i TD Garden för att hålla fast vid den väldigt sköra slutspelsplatsen.Jakob Forsbacka-Karlsson visar sina kvalitéer, medan Zach Senyshyn äntligen vaknat till liv.På fyra matcher så kan man lugnt påstå att utdelningen av poäng inte blev som man hade hoppats i dom två "lätta" matcherna. Däremot avslutade man med att slå ärkerivalen Montreal under natten vilket förlåter mycket.