Claude Julien får sparken av Boston, andra GMs jublar med honom på marknaden

Julien sparkas av Bruins

Så kom det beslutet som man hoppades inte skulle komma. Don Sweeney och Cam Neely sparkade under dagen en av dom bästa coacherna i hela NHL. Här följer lite tankar och statistik kring det hela.





Fortsätter vi till försvaret och backarna i sig så har man använt sig av 10 backar sammanlagt, men 8 stycken mer kontinuerligt. Av dom 8 så är Torey Krug den överlägset bäste. Chara är tyvärr inte sitt gamla jag och är på tok för långsam vilket inte minst visar sig mot snabba lag som



Bland forwards så är det tråkig läsning om vi tar bort förstakedjan. För förstakedjan är förmodligen den bästa i hela jävla NHL. Bergeron har haft en riktigt dålig säsong poängmässigt men är ett monster i puck possession precis som sina vingar Pastrnak och Marchand. Trots Bergerons skrala utdelning på 29 poäng så har den trion stått för 58 mål. Resten av lagets forwards? 65 mål tillsammans...Och då har ändå Krejci kommit igång lite mer under senaste två månaderna samt att Vatrano kommit in och bidragit på ett bra sätt. Med tanke på alla dom här parametrarna är det ett helt jävla galet beslut att sparka Julien.



Ser vi till statistiken så kan man visa det på detta viset:

Boston har överlägset sämst PDO (Skottprocent framåt i 5v5, 6%, plus räddningsprocent i 5v5, 90,7%) på 96,7%, på en hel säsong brukar det inte vara så stort gap upp till 100% och det har aldrig varit så stor skillnad som Boston har just nu när man summerar en hel säsong. Ett lag till har samma PDO% som Boston, dom ligger sist i hela NHL på 30 poäng och heter



Nu återstår det ju att se hur Boston klarar av resten av säsongen. Bruce Cassidy tar över som interim-coach. Ser vi till den avancerade statistiken så bör laget förbättras, med en "ny" coach och en förändring av den här digniteten så bör det bli en reaktion bland spelarna utan tvekan. Det är absolut ingen omöjlighet att man tar sig till slutspel iår, men det är långt ifrån en garanti att det beror på att man sparkar Julien. I det kortsiktiga perspektivet kanske det ger en positiv reaktion, men i det långsiktiga är det här ren idioti.



Kan ju avsluta med vad Mike Babcock sa på frågan kring vad han tyckte om att Julien sparkas: "Someone out there's happy today. You ain't getting better."



Kunde inte Sweeney och Neely sparkat sig själva istället?

Erikhanzzon@hotmail.se

På Twitter: Hanzzzon

2017-02-07 17:45:05

Så kom det beslutet som man hoppades inte skulle komma. Don Sweeney och Cam Neely sparkade under dagen en av dom bästa coacherna i hela NHL. Här följer lite tankar och statistik kring det hela.Två raka förluster byttes till tre raka vinster som avslutades i moll under nattens match mot Washington där man inte kunde göra något åt att Caps tog nionde raka hemmasegern.Då var det dags igen efter ett långt uppehåll med jul, nyår och en massa övertidsarbetande för yours truly. Boston har spelat en hel drös matcher, och kollega Jonathan Mäki förklarar läget väldigt bra i den här artikeln, läs gärna! Här följer lite mer statistik kring matcherna som spelats sen innan jul.Med två horribla matcher i bagaget under veckan är det tydligt att Bruins står still i utvecklingen. Men är Claude Julien verkligen problemet?Boston blandar och ger den här säsongen. Hemmaspelet är fortfarande under all kritik precis som förra säsongen. Man behöver spela bättre i TD Garden för att hålla fast vid den väldigt sköra slutspelsplatsen.Jakob Forsbacka-Karlsson visar sina kvalitéer, medan Zach Senyshyn äntligen vaknat till liv.På fyra matcher så kan man lugnt påstå att utdelningen av poäng inte blev som man hade hoppats i dom två "lätta" matcherna. Däremot avslutade man med att slå ärkerivalen Montreal under natten vilket förlåter mycket.7 av 8 möjliga poäng för Bruins har vi fått se den här veckan där förstakedjan med Bergeron, Marchand och framförallt Pastrnak fortsätter leverera. Dessutom var Chara tillbaka i spel mot Florida efter sex matchers skadefrånvaro. Mestadels positivt alltså, här summeras senaste tiden.Jakub Zboril har hittat rätt, samtidigt som Anders Bjork fortsätter utmana om Hobey Baker på allvar.En tuff period med tre raka förluster förbyttes till glädje när man lyckades vinna över divisionsrivalen Tampa Bay under en tidig match på söndagen. Vart är man på väg nu?