Noel Acciari skriver nytt

Den tuffe forwarden som huserat mestadels i Bruins fjärdekedja eller AHL dom senaste två säsongerna har signerat ett nytt tvåårskontrakt med klubben med en cap hit på 725000 dollar/säsong.

25-åringen gjorde sin första match i Bruins under säsongen 15/16 där det blev 19 matcher och en assist på kontot. Den här säsongen har han också delat mellan AHL och NHL där han spelade 29 matcher i grundserien och 4 matcher i slutspelet. Acciari är bara 178 cm lång men väger 94 kg och använder dom kilona på rätt sätt med hårda tacklingar och ett spel som man kan kalla för "gritty" som så många coacher gillar.Kontraktet är ett envägskontrakt och det återstår att se om han kan slå sig in på en ordinarie plats i laget nästa säsong, just nu är han på gränsen.I övrigt gav Boston qualifying offers till åtta spelare där Acciari var en av dom. Övriga sju var Linus Arnesson, Austin Czarnik, Zane McIntyre, David Pastrnak, Tim Schaller, Ryan Spooner och Malcolm Subban. Det betyder att Boston behåller rättigheterna till nämnda spelare istället för att dom skulle blivit unrestricted free agents nu på lördag 1 juli. Näst på tur att få under kontrakt och prio ett kommer David Pastrnak att vara, det blir spännande att se hur det kontraktet kommer att se ut med tanke på hans magnifika genombrottssäsong.Utöver valet i förstarundan i form av Vaakanainen som kollega Mäki skrev i draftartikeln så draftade man ytterligare fem spelare vid namn Jack Studnicka (fw), Jeremy Swayman (mv), Cedric Paré (fw), Victor Berglund (b) och Daniel Bukac (b) som vi kommer att få se på utvecklingslägret nu i början av juli.