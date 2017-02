Prospectuppdatering #7

Livet leker för de kritiserade draftvalen, Zach Senyshyn och Trent Frederic.





Jakob Forsbacka-Karlsson, center – vald i andrarundan 2015 som #45

Sedan den senaste uppdateringen har JFK fortsatt på den inslagna vägen. Dominant i defensiven, bra i offensiven. Men en sak som lossnat mer för honom är målskyttet. Hans målantal är nu uppe i elva på 28 matcher. I fjol mäktade han med 10 på 39. Den förbättringen gillar vi.

Totalt har han gjort 25 poäng på 28 matcher för



Charles McAvoy, back – vald i förstarundan 2016 som #14

McAvoy har en lugnare säsong offensivt än vad han hade i fjol. Men när man ser honom spela så ser man definitivt att han inte står still i utvecklingen. Han lirar fortfarande många tunga minuter i alla situationer. Om något skulle jag snarare påstå att han blivit mer dominant i defensiven, vilket kanske påverkat de faktum att han inte vräker in poäng. Men trots det står han på 16 poäng på 27 matcher. Klart godkänt för en back i NCAA.

McAvoy lirade, som de flesta nog har koll på, JVM med USA över nyår. Kul att fler fick upp ögonen för honom där. Han gjorde en riktigt bra turnering. Vilket hans uttagning i turneringens All Star-lag vittnar om.

I JVM gjorde han sex poäng på sju matcher – varav ett mål och en assist i finalen mot Kanada.



Trent Frederic, center – vald i förstarundan 2016 som #29

Snackar vi om poäng så placerar sig Frederic på en 14:e plats i hela NCAA när det kommer till poäng per match. Vilket är nästbäst av rookies i hela ligan – bakom Clayton Keller.

Frederic har alltså presterat på en nivå som troligen gjort att många, inklusive mig, ändrat uppfattning om honom helt och hållet. Herregud vad bra han varit för Wisconsin i NCAA.

På 18 matcher han har gjort 23 poäng – varav tio mål. Hans kraft, fart och teknik gör att han ofta ser ut som ett monster på isen.

Frederic används också i alla situationer. Under de senaste matcherna har han gjort tre poäng i boxplay, bland annat.

Känslan säger dock att han kommer behöva något år till på sig innan han hoppar över till



Anders Bjork, vänsterforward – vald i femterundan 2014 som #146

Här har vi en annan liten rackare som spelat betydligt bättre än vad någon förväntat sig.

Han har fortsätt leverera på samma sätt från säsongens första nedsläpp, ända framtills idag. Han ligger just nu på 38 poäng på 27 matcher. Av dom pinnarna är 16 stycken mål.



Ryan Donato, center – vald i andrarundan 2014 som #56

Donato tangerade sitt poängantal från i fjol med en assist i vinsten mot Northeastern förra helgen. Vinsten i den matchen innebär även att Donato kommer att få testa spela på isen i TD Garden. Detta i och med att hans Harvard kommer spela final i Beanpot mot Forsbacka-Karlsson och Charlie McAvoys Boston University.

Totalt har Donato gjort 21 poäng på 23 matcher.



Och här nedan kör vi snubbarna från CHL och AHL.



Zach Senyshyn, högerforward – vald i förstarundan 2015 som #15

Senyshyns målskytte hade behövts rätt ordentligt i Bruins just nu. Han hade en otroligt trög start på säsongen, men när han vaknade upp från sin skönhetssömn så har han gjort mål när han känt för det. 31 mål på 43 matcher hittills. Totalt 44 poäng. Ända sedan draften 2015 har Senyshyn gjort nästflest mål i hela OHL, bakom Alex DeBrincat.

Han gör dock otroligt få assist. Men mål kan han göra, och att han är en av de absolut främsta skridskoåkarna inom juniorhockeyn skadar inte heller.



Jesse Gabrielle, vänsterforward – vald i fjärderundan 2015 som #105

Mister Gabrielle är också rätt duktig på att hitta nätmaskorna. 26 baljor på 46 matcher har han gjort, och totalt 47 poäng. Han har dessutom hunnit med att vara avstängd i tre matcher sen min senaste uppdatering. En ”true Bruin”.



Jeremy Lauzon, back – vald i andrarundan 2015 som #52

Lauzon hade ett relativt bra JVM för Kanada. Han hoppade mellan att spela i andra backparet och i tredje. Han gjorde dock mål i finalen mot USA, och totalt hann han med att göra tre poäng på sju matcher i turneringen. Det som stod ut mest var dock hans fysiska spel och viljan att sätta sin prägel på matcherna. Han är normalt sett van att spela tunga minuter och vara spelaren tränaren vänder sig till när laget antingen behöver göra mål, eller försvara en ledning. Men i JVM fick han en tillbakadragen roll, som han hanterade med bravur. Bra karaktär.

Under säsongen i QMJHL har han gjort 17 poäng på 22 matcher från blålinjen.



Jakub Zboril, back – vald i förstarundan 2015 som #13

Zboril har, som jag tidigare nämnt, steppat upp sitt game ordentligt från i fjol. Hans spel i båda ändarna har varit riktigt bra den här säsongen. Och totalt har han gjort 30 poäng på 33 matcher från sin backposition, vilket är riktigt vasst.

Han spelade även JVM för Tjeckien. Där blev det fyra poäng på fem matcher.

Det negativa med Zboril är dock att han fortfarande visar taskig attityd stundtals. Vissa stunder ser han dominant ut, för att i nästa situation se helt oengagerad ut.



Jake DeBrusk, vänsterforward – vald i förstarundan 2015 som #14

DeBrusk har börjat hitta nätet för Providence i AHL. Under hela hösten led hans poängproduktion av en urusel skottprocent. Men nu har puckarna alltså börjat trilla in.

Totalt har han gjort 25 poäng på 47 matcher – varav elva mål. Vilket är en duglig produktion för en AHL-rookie.



Danton Heinen, forward – vald i fjärderundan 2014 som #116

Heinen har haft problem med målskyttet nere i Providence under de senaste veckorna. Han är dock mer av en playmaker.

Men likt Zboril så kan Heinen drifta ut ur matcher på ett ganska tydligt sätt. Dock har han inga attityd problem, men han måste bli jämnare i sina prestationer.

