Boston Bruins fick stryk av Ottawa efter sex matcher i slutspelet. Men vad händer nu?

Inför säsongen var jag nog inte ensam om att tro att Bruins skulle missa slutspel för tredje året i rad. Det var dock ingen chock att björnarna till slut tog sig dit – man är trots allt ett bubble team. Och även om Bruins fick respass redan i förstarundan så tycker jag att det varit en rätt lyckad säsong. Kanske främst på grund av de låga förväntningarna. Har ett lag missat slutspel två år i rad – om än det var med minsta möjliga marginal båda gångerna – så är det ett steg framåt att lyckas ta sig till slutspel efter två år där man misslyckats med det samma.Mot Ottawa Senators fick våra björnar alltså stryk med 4-2 i matcher. Varenda match var dessutom en uddamålsseger för de vinnande laget. Så tajt var det. Att Bruins dessutom fick klara sig utan Torey Krug, Brandon Carlo, Adam McQuaid, David Krejci och till viss del Colin MIller genom, så gott som, hela matchserien är naturligtvis något som inte gynnade laget i svart. Men nog om slutspelet. Nu blickar vi framåt mot sommaren och kommande säsong.Don Sweeney har egentligen bara ett enda krav på sig i sommar. Och det är ett krav han måste klara av. Nämligen att skriva kontrakt med glädjespridaren och Bruins trollgubbe David Pastrnak. Som Bruins-fan kanske man är lite nervös inför den processen. Vi alla har sett vad som hänt med spelare som Tyler Seguin och Dougie Hamilton. Men det är annorlunda nu. Pastrnak älskar Boston . Han får spela med sin barndomsidol, han är populär i omklädningsrummet och skötsam utanför isen. Så han kommer att bli signad. Förhoppningsvis på ett långt kontrakt.20-åriga Pastrnak gjorde 70 poäng på 75 matcher under grundserien, varav 34 mål. I slutspelet gjorde han fyra pinnar på sex matcher. Med andra ord lär kontraktet nog bli rätt fett.Men förutom att Sweeney måste fixa ett kontrakt till Pasta, måste han även försöka signa upp Anders Bjork som precis avslutat sin tredje säsong i college. Bjork är lika gammal som Pastrnak och hade en fantastisk säsong i NCAA där han gjorde 52 poäng på 39 matcher för Notre Dame. Amerikanen med svenskt namn ska nu i väg och lira VM med USA. Men problemet med Bjork är att han blir free agent efter nästa säsong. Han kan alltså välja att gå samma väg som Jimmy Vesey gjorde för ett år sedan. Men alla rapporter pekar hittills på att han vill bli en Bruin. Låt oss bara hoppas att så är fallet också. I så fall lär han få chansen i en topp sex-roll direkt från och med nästa säsong.Bjork kommer i sådana fall att bidra med snabb skridskoåkning och ett mycket nödvändigt målskytte – vilket lär behövas så vi slipper förlita oss på endast en kedja nästa säsong.Det finns även andra spelare som kan komma att behöva kontrakt i sommar. Däribland Ryan Spooner. Men jag blir absolut inte förvånad om han blir bortbytt eller dylikt. Han har fina offensiva kvalitéer, men han är 25 år nu och verkar fortfarande inte veta hur man spelar i egen zon. Något som Jakob Forsbacka Karlsson lär kunna göra på ett bättre sätt. Vilket för tankarna till att JFK mycket väl kan vara Bruins tredjecenter nästa år, medan Ryan Spooner huserar i Vegas eller på något annat ointressant ställe. Det skulle dessutom vara tufft att trycka in Spooner under lönetaket, i och med att Pastrnak lär få ett fett kontrakt i sommar. Det ska dock tilläggas att Zdeno Chara går in på sitt sista år på hans kontrakt – samt att hans cap hit sjunker till fyra mille från cirka sju.Jag skulle också kunna prata om expansions draften nu, men vi tar det en annan gång. Men väljer Vegas Beleskey, McQuaid eller Jimmy Hayes så lovar jag att skicka dem en påse popcorn som tack. Deras löner får väldigt gärna byta klubb.Något positivt att ta med sig från den här säsongen är att många av de unga spelarna har tagit kliv och visat framfötterna. David Pastrnak har som sagt haft en enastående säsong. Brandon Carlo har spelat i vårt första backpar med Chara hela säsongen och skött sig fantastiskt framtill skadan, och Charlie McAvoy steppade in i slutspelet och var fullkomligt lysande. Just McAvoy och Carlos utveckling gör att Bruins kommer att kunna mönstra en riktigt intressant backuppsättning nästa säsong. Kanske något i stil med:Zdeno Chara – Charlie McAvoyTorey Krug – Brandon CarloColin Miller – Kevan MillerDessa sex herrar kan definitivt bilda en riktigt bra uppsättning med många olika kvalitéer som kompletterar varandra bra. Dessutom står Jeremy Lauzon och Jakub Zboril och väntar. Dom lär dock husera nere i Providence nästa säsong.På forwardssidan lär det också ske en del ändringar. Det smartaste Don Sweeney nu kan göra är att hålla sitt ord och ge fler kids chansen. För jag tror dom är redo. En forwardsuppsättning nästa säsong skulle kunna se ut så här:Brad Marchand – Patrice Bergeron – David PastrnakAnders Bjork – David Krejci – David BackesJake DeBrusk – Jakob Forsbacka Karlsson – Peter CehlarikFrank Vatrano – Riley Nash – Noel AcciariDetta skulle betyda att vi har fem spelare som är 22 år eller yngre i vår topp nio. Jag tror samtidigt att det skulle ge en bättre bredd och utspridning av målskyttet. Dessutom är det fyra kedjor som vet vad de gör i den egna zonen. Problemet är bara att Matt Beleskey har kontrakt i ytterligare tre säsonger och jag tvivlar på att han kommer vara scratchad hela den perioden. Lyckas man inte trejda honom, så lär han hoppa in någonstans.Med denna forwardsuppsättning hade vi dessutom fått betydligt mera speed. Vilket vi alla vet behövs i dagens hockey. Sen finns också en av de kanadensiska juniorligornas bästa skridskoåkare - Zach Senyshyn. Han lär vara med och slåss om en plats i NHL till hösten, men ett år i Providence skulle inte skada.Min slutsats är alltså att de viktiga snubbarna i kostym som rattar Bruins bör sitta lugnt i båten när det kommer till free agents. Låt någon annan överbetala för dom. Den här säsongen har varit ett steg framåt. Låt oss nu fortsätta på samma spår och ta ytterligare kliv. Släng kidsen i vattnet och låt dom simma.