Betygsättning: Forwards 2016/17

En till säsong att skriva in i böckerna, och det är dags att ge spelarna deras årliga betyg. Vilka har hållit högsta klass, och vilka har presterat på en underkänd nivå?

Betygsskala

1 = Underkänt

2 = Godkänt

3 = Väl godkänt

4 = Mycket väl godkänt

5 = Världsklass



Statistiken står för: Matcher spelade, [mål + assist = poäng], plusminus, utvisningsminuter.



Forwards



#11 Jordan Staal

75 [16+29=45], -1, 38 PIM

Betyg: 4

Kommentar: Otroligt viktig forward, som nog inte riktigt får den uppskattning han förtjänar. Kommer aldrig nå upp till hypen som han hade när han blev draftad som nummer två, men arbetet han gör över hela isen är fantastiskt. Dominant possession-spelare, grym defensivt och en anledning till att penalty kill har sett så bra ut som det har. Stabil i poängproduktionen för runt 40-50 poäng.



#15 Andrej Nestrasil

19 [1+4=5], -3, 2 PIM

Betyg: 1

Kommentar: Åkte på en allvarlig skada i slutet på förra säsongen, och det verkar ha gett effekt på hans spel, tyvärr till det sämre. Inledde i



#16 Elias Lindholm

72 [11+34=45], -2, 16 PIM

Betyg: 3

Kommentar: Lindholm hade en säsong som han haft under nästan alla säsonger hittills. Han inleder skrämmande svagt, med dålig poängskörd och spelar inte så vasst som han kan. Sen är det som att det bara vänder och han blir en annan spelare andra halvan. Hans primaryassist är lysande med 1.17 FirstA/60, där det bara är sex spelare som är framför honom i den statistiken. Men betyget dras ner av inledningen, och det är något som måste förbättras.



#18 Jay McClement

65 [5+3=8], -8, 18 PIM

Betyg: 1

Kommentar: McClement kom till



#20 Sebastian Aho

82 [24+25=49], -1, 26 PIM

Betyg: 5

Kommentar: En fantastisk rookie-säsong för unge Aho, som efter en trevande inledning steppade upp rejält andra halvan av säsongen. Blev en av Carolinas viktigaste offensiva spelare under säsongen, och endast Skinner presterade på en bättre nivå än Aho. En nominering till Calder hade varit rimlig under en normal säsong.



#21 Lee Stempniak

82 [16+24=40], +2, 32 PIM

Betyg: 2

Kommentar: En stark tvåa. Poängantalet är starkt, men han är väldigt osynlig i många matcher, och gör dessutom turnovers lite för ofta för att det ska vara okej. Är en potentiell spelare att exponeras till Vegas, och han bör vara ett bra val för Vegas, om man ska se till de spelare som Carolina kommer göra tillgängliga.



#23 Brock McGinn

57 [7+9=16], -11, 6 PIM

Betyg: 2

Kommentar: En rivig och slitig spelare, som kan chippa in med lite poäng emellanåt. Spelade till sig en ordinarie plats under säsongen, och gjorde helt okej ifrån sig i spelet med en man mindre. Ganska begränsad dock, håller inte högre än tredje/fjärdekedjan.



#33 Derek Ryan

67 [11+18=29], -8, 22 PIM

Betyg: 3

Kommentar: En svår spelare att betygsätta. Att komma upp från AHL och ta en ordinarie plats, och nästan göra 30 poäng är starkt, men då fick han en stor del av tiden spela med Skinner, plus mycket tid i powerplay. Han imponerande inte alltid i powerplay-spelet, och han kunde ofta se ganska svag ut i fem mot fem. Har utgående, och oklart om man ska förlänga kontraktet eller ge chansen till någon av talangerna som är på väg upp.



#34 Phil Di Giuseppe

36 [1+6=7], -12, 15 PIM

Betyg: 2

Kommentar: Efter det starka fjolåret, när han kom upp i mitten av säsongen och spelade bra tillsammans med Rask och Skinner, hade jag väntat mig att han skulle fortsatta utvecklas och ta en ordinarie plats. Istället blev det pendlande mellan NHL och AHL, och när han väl spelade saknades det där lilla extra som syntes så klart ifjol. Får nu spela AHL-slutspel istället.



#36 Patrick Brown

14 [0+0=0], -6, 0 PIM

Betyg: 1

Kommentar: Lagkaptenen för Charlotte Checkers i AHL kallades upp en period när det var mycket skador, och fick spela i fjärdekedjan. Inte så mycket att säga, en begränsad spelare som troligen inte är tillräckligt bra för en plats som ordinarie i NHL.



#42 Joakim Nordström

82 [7+5=12], -12, 17 PIM

Betyg: 2

Kommentar: Nordström kommer inte riktigt upp i förra årets poäng (24p), men då fick han också spela merparten av säsongen med Jordan Staal, något som kommer hjälpa ens poängskörd. Är en okej spelare för lägre kedjor. Kommer i många lägen som han inte kan förvalta på grund av bristande teknik. Viktig för penalty kill.



#49 Victor Rask

82 [16+29=45], -10, 16 PIM

Betyg: 2

Kommentar: Att göra 45 poäng, men ändå bara få en tvåa i betyg kan verka svagt, men då Rask hade 32 poäng efter 43 matcher så förväntade jag mig en betydligt större poängskörd efter hela säsongen spelad. Tyvärr var det en riktigt svag andra halva från Rasks sida, och han påverkade inte matcherna nämnvärt, vilket inte är bra när man spenderar en stor del av tiden i förstakedjan med Skinner. Blev faktiskt nedflyttad till tredje- eller fjärdekedjan i slutet av säsongen. Behöver hitta en jämnare nivå nästa år.



#53 Jeff Skinner

79 [37+26=63], -3, 28 PIM

Betyg: 5

Kommentar: Skinner gör på nytt en riktigt bra säsong, och slår personbästa i antal mål, och dessutom tangerade han poängskörden med sin rookiesäsong. Skinner var många gånger den som ensam räddade laget med viktiga mål, speciellt i slutskedet på säsongen när slutspelshoppet fortfarande levde. En potentiell kapten.



#86 Teuvo Teräväinen

81 [15+27=42], -6, 16 PIM

Betyg: 2

Kommentar: Första säsongen för Teräväinen i Carolina är svår att betygsätta. Man såg kvaliteterna han har stundvis, och det finns mycket av den varan i honom. Men han försvann också under delar av matcherna och säsongen, vilket gjorde att han ibland blev mer en belastning än något annat. Svag fysiskt, vilket gjorde att han inte får ut allt han har i sig. Behöver träna upp sig lite för att ta mer plats till nästa säsong. 1 = Underkänt2 = Godkänt3 = Väl godkänt4 = Mycket väl godkänt5 = VärldsklassStatistiken står för: Matcher spelade, [mål + assist = poäng], plusminus, utvisningsminuter.#1175 [16+29=45], -1, 38 PIMOtroligt viktig forward, som nog inte riktigt får den uppskattning han förtjänar. Kommer aldrig nå upp till hypen som han hade när han blev draftad som nummer två, men arbetet han gör över hela isen är fantastiskt. Dominant possession-spelare, grym defensivt och en anledning till att penalty kill har sett så bra ut som det har. Stabil i poängproduktionen för runt 40-50 poäng.#1519 [1+4=5], -3, 2 PIMÅkte på en allvarlig skada i slutet på förra säsongen, och det verkar ha gett effekt på hans spel, tyvärr till det sämre. Inledde i NHL , men blev efter ett tag nerflyttad till AHL och har spelat där sen dess. Vädrade sina åsikter i en intervju för någon månad sen om att han inte var nöjd med Francis/Peters beslut att skicka ner honom, och ser ingen fortsättning för honom efter sommaren.#1672 [11+34=45], -2, 16 PIMLindholm hade en säsong som han haft under nästan alla säsonger hittills. Han inleder skrämmande svagt, med dålig poängskörd och spelar inte så vasst som han kan. Sen är det som att det bara vänder och han blir en annan spelare andra halvan. Hans primaryassist är lysande med 1.17 FirstA/60, där det bara är sex spelare som är framför honom i den statistiken. Men betyget dras ner av inledningen, och det är något som måste förbättras.#1865 [5+3=8], -8, 18 PIMMcClement kom till Carolina som en uppskattad defensiv spelare för några år sen, men numera är han en ganska dålig spelare överlag. Inte mycket till offensivt spel, och hänger inte riktigt med för att vara bra defensivt heller. Inte ens tekningarna, som varit hans kännetecken, har fungerat bra under säsongen. Utgående kontrakt, och har svårt att se att han får stanna.#2082 [24+25=49], -1, 26 PIMEn fantastisk rookie-säsong för unge Aho, som efter en trevande inledning steppade upp rejält andra halvan av säsongen. Blev en av Carolinas viktigaste offensiva spelare under säsongen, och endast Skinner presterade på en bättre nivå än Aho. En nominering till Calder hade varit rimlig under en normal säsong.#2182 [16+24=40], +2, 32 PIMEn stark tvåa. Poängantalet är starkt, men han är väldigt osynlig i många matcher, och gör dessutom turnovers lite för ofta för att det ska vara okej. Är en potentiell spelare att exponeras till Vegas, och han bör vara ett bra val för Vegas, om man ska se till de spelare som Carolina kommer göra tillgängliga.#2357 [7+9=16], -11, 6 PIMEn rivig och slitig spelare, som kan chippa in med lite poäng emellanåt. Spelade till sig en ordinarie plats under säsongen, och gjorde helt okej ifrån sig i spelet med en man mindre. Ganska begränsad dock, håller inte högre än tredje/fjärdekedjan.#3367 [11+18=29], -8, 22 PIMEn svår spelare att betygsätta. Att komma upp från AHL och ta en ordinarie plats, och nästan göra 30 poäng är starkt, men då fick han en stor del av tiden spela med Skinner, plus mycket tid i powerplay. Han imponerande inte alltid i powerplay-spelet, och han kunde ofta se ganska svag ut i fem mot fem. Har utgående, och oklart om man ska förlänga kontraktet eller ge chansen till någon av talangerna som är på väg upp.#3436 [1+6=7], -12, 15 PIMEfter det starka fjolåret, när han kom upp i mitten av säsongen och spelade bra tillsammans med Rask och Skinner, hade jag väntat mig att han skulle fortsatta utvecklas och ta en ordinarie plats. Istället blev det pendlande mellan NHL och AHL, och när han väl spelade saknades det där lilla extra som syntes så klart ifjol. Får nu spela AHL-slutspel istället.#3614 [0+0=0], -6, 0 PIMLagkaptenen för Charlotte Checkers i AHL kallades upp en period när det var mycket skador, och fick spela i fjärdekedjan. Inte så mycket att säga, en begränsad spelare som troligen inte är tillräckligt bra för en plats som ordinarie i NHL.#4282 [7+5=12], -12, 17 PIMNordström kommer inte riktigt upp i förra årets poäng (24p), men då fick han också spela merparten av säsongen med Jordan Staal, något som kommer hjälpa ens poängskörd. Är en okej spelare för lägre kedjor. Kommer i många lägen som han inte kan förvalta på grund av bristande teknik. Viktig för penalty kill.#4982 [16+29=45], -10, 16 PIMAtt göra 45 poäng, men ändå bara få en tvåa i betyg kan verka svagt, men då Rask hade 32 poäng efter 43 matcher så förväntade jag mig en betydligt större poängskörd efter hela säsongen spelad. Tyvärr var det en riktigt svag andra halva från Rasks sida, och han påverkade inte matcherna nämnvärt, vilket inte är bra när man spenderar en stor del av tiden i förstakedjan med Skinner. Blev faktiskt nedflyttad till tredje- eller fjärdekedjan i slutet av säsongen. Behöver hitta en jämnare nivå nästa år.#5379 [37+26=63], -3, 28 PIMSkinner gör på nytt en riktigt bra säsong, och slår personbästa i antal mål, och dessutom tangerade han poängskörden med sin rookiesäsong. Skinner var många gånger den som ensam räddade laget med viktiga mål, speciellt i slutskedet på säsongen när slutspelshoppet fortfarande levde. En potentiell kapten.#8681 [15+27=42], -6, 16 PIMFörsta säsongen för Teräväinen i Carolina är svår att betygsätta. Man såg kvaliteterna han har stundvis, och det finns mycket av den varan i honom. Men han försvann också under delar av matcherna och säsongen, vilket gjorde att han ibland blev mer en belastning än något annat. Svag fysiskt, vilket gjorde att han inte får ut allt han har i sig. Behöver träna upp sig lite för att ta mer plats till nästa säsong.

1 KOMMENTARER 337 VISNINGAR 1 KOMMENTARER337 VISNINGAR EMIL ULLBRAND

emil-fm@hotmail.com

På Twitter: @emilullbrand

2017-04-18 09:00:00

ANNONS:

Fler artiklar om Carolina

Carolina

2017-04-18 09:00:00

Carolina

2017-04-16 09:00:00

Carolina

2017-03-26 13:51:29

Carolina

2017-03-14 14:39:18

Carolina

2017-02-28 19:39:23

Carolina

2017-02-23 16:41:24

Carolina

2017-01-15 18:03:00

Carolina

2016-12-16 19:29:13

Carolina

2016-12-16 19:22:01

Carolina

2016-11-11 22:49:10

ANNONS:

En till säsong att skriva in i böckerna, och det är dags att ge spelarna deras årliga betyg. Vilka har hållit högsta klass, och vilka har presterat på en underkänd nivå?En till säsong att skriva in i böckerna, och det är dags att ge spelarna deras årliga betyg. Vilka har hållit högsta klass, och vilka har presterat på en underkänd nivå?I och med nattens seger mot New Jersey så tog Carolina poäng för tionde matchen i rad, och det innebär att man har häng på den sista Wild Card-platsen i Eastern Conference. Men inte ska det gå va?Det blev, som vanligt, en målrik match mellan New York Islanders och Carolina Hurricanes, där bortalaget gick segrande med hela 8-4. Backen Jaccob Slavin blev stor hjälte när han gjorde sitt första hattrick i NHL.Under tisdagskvällen kom nyheten att Viktor Stålberg bytts bort till Ottawa Senators, och i utbyte får Carolina ett val i tredjerundan i sommarens draft.Ron Francis inser nog att chansen att nå slutspel är i det närmsta obefintlig efter den senaste månadens saknad av spel, och nu börjar han sälja av spelare. Först ut blir backveteranen, som skickas till Pittsburgh. I utbyte kommer ett andraval 2017 och Danny Kristo.Halva säsongen (plus två matcher) har spelats, och nu ska vi se hur spelarna har presterat hittills, sett till förväntningarna. Vilka har varit i topp, och vilka behöver stäppa upp?Med ett Junior-VM på ingång så är dags att kolla igenom hur Carolinas talanger har uppfört sig under säsongen.Efter mycket studerande, och även en USA-tripp under hösten, så har det blivit dags att få ut en rapport om Carolinas säsong hittills. Vad har varit positivt respektive negativt? Kan laget bryta slutspelstorkan i år?Bryan Bickell har inte spelat sedan den trettionde oktober mot Philadelphia, och nu har svaret varför kommit. Han har drabbats av multiple sclerosis, MS kallat, och kommer nu behandlas för att försöka bli frisk från sjukdomen.