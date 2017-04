Betygsättning: Målvakter och backar 2016/17

En till säsong att skriva in i böckerna, och det är dags att ge spelarna deras årliga betyg. Vilka har hållit högsta klass, och vilka har presterat på en underkänd nivå?

Betygsskala

1 = Underkänt

2 = Godkänt

3 = Väl godkänt

4 = Mycket väl godkänt

5 = Världsklass



Statistiken står för: Matcher spelade, [mål + assist = poäng], plusminus, utvisningsminuter. För målvakter: Matcher spelade, [vinster-förluster-OT/SO-förluster], GAA, räddningsprocent, hållna nollor.



Målvakter



#30 Cam Ward

61 matcher [26-22-12], 2.69 GAA, .905 sv%, 2 SO

Betyg: 2

Kommentar: Detta var en vanlig säsong numera för Cam Ward, det vill säga höga toppar och djupa dalar. Hade en period i november där han var riktigt bra och räddade laget i ett par matcher, men sedan fanns det desto fler matcher som han släppte in billiga mål, oftast vid helt fel tidpunkt i matchen. Att skjuta pucken högt på Wards plockhandske måste vara det enklaste sättet att göra mål på i



#31 Eddie Läck

20 matcher [8-7-3], 2.64 GAA, .902 sv%, 1 SO

Betyg: 2

Kommentar: Hade en tung förstahalva på säsongen, där han drabbades av två hjärnskakningar och endast stod ett fåtal matcher innan nyår. När han kom tillbaka blandade han och gav, precis som målvaktskollegan Ward. Spelade starkt under den period där Canes tog poäng i tretton raka matcher, men tyvärr finns det för mycket bottennapp för att man ska känna sig säker med Läck i mål. En av Ward/Läck måste bort i sommar och ersättas av en bättre målvakt.



Backar



#5 Noah Hanifin

81 [4+25=29], -19, 26 PIM

Betyg: 3

Kommentar: En säsong med två halvor för unge Noah: den före och den efter trade deadline. Innan mars matchades han i ett tredje backpar med antingen Tennyson eller Dahlbeck, och det backparet hade ofta det oerhört tufft, speciellt i egen zon. Men när Hainsey lämnade öppnades en plats upp för Hanifin i andra backparet, där han spelade med antingen Faulk eller Pesce. Han såg betydligt säkrare ut och fick mer utrymme för sitt offensiva spel. Gör fortfarande lite enkla misstag, och väger ibland lite lätt, men man ser den enorma potentialen som finns inom honom.



#6 Klas Dahlbeck

43 [2+4=6], -12, 30 PIM

Betyg: 2

Kommentar: Dahlbeck kom via waiver i början på säsongen, och har pendlat mellan att spela i tredje backparet eller att värma stolar på läktaren. Tillförde en tuffhet som saknats i



#7 Ryan Murphy

27 [0+2=2], -11, 8 PIM

Betyg: 1

Kommentar: Nej, precis som väntat gick det inte nu heller. En offensiv back som gör två poäng och är en risk i egen zon är ingen bra kombination, och Murphy är helt enkelt för dålig för att spela i NHL. Blir RFA i sommar, och förhoppningsvis blir det ingen förlängning på det.



#22 Brett Pesce

82 [2+18=20], +20, 20 PIM

Betyg: 4

Kommentar: Om man var orolig för sophomore-slump för Slavin/Pesce, så var oron obefogad. Spelade precis lika stabilt som han gjorde ifjol, och bildade ett riktigt bra par med Slavin, som ofta matchades mot motståndarnas bästa spelare, och gjorde det bra. Fick spela lite med Hanifin i slutskedet av säsongen, och det är ett spännande par om man vill matcha Faulk och Slavin med varandra. Duktig i PK under hela säsongen.



#26 Matt Tennyson

45 [0+6=6], -13, 6 PIM

Betyg: 1

Kommentar: Tennyson kom inför säsongen som free agent, och inledde i AHL. Kallades upp efter någon månad och höll sig kvar i NHL resterande del av säsongen. När han fick spela gjorde han det i tredje backparet och det var tyvärr inte någon rolig upplevelse. Svagt defensivt spel gjorde att laget ofta blev tillbakatrycka i egen zon när Tennyson och dennes backpartner var inne på isen. Blir RFA, och valet står mellan Dahlbeck och Tennyson som den man kan kontraktera och exponera. Men inte båda.



#27 Justin Faulk

75 [17+20=37], -18, 32 PIM

Betyg: 4

Kommentar: Den mest profilstarke backen i Carolina, som återigen blev uttagen till All Star-matchen för att representera laget. Slår nytt personligt rekord i antal mål, vilket också är rekord för Hartford/Carolina-franchisen. Är alltid ett offensivt hot när han är på isen, och hans slagskott är Carolinas största vapen i powerplay. Gör fortfarande en del konstiga misstag i egen zon, men det slipas bort alltmer ju äldre han blir. Assisterande kapten under säsongen, och är en kandidat till att bli kapten när Peters/Francis väl beslutar sig för att utse någon ny.



#74 Jaccob Slavin

82 [5+29=34], +23, 12 PIM

Betyg: 5

2017-04-16 09:00:00

