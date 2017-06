Canes-panelen: "Han är viktigaste spelaren inför nästa år"

Vi ska titta på säsongen som gått, hur svenskarna presterade och vad laget ska göra i sommar.

Målvaktsspelet har inte hållit tillräckligt bra nivå och har blivit något av ett sänke för Hurricanes de två senaste åren. Framåt tycker jag inte heller att bredden är tillräckligt bra. Man skulle behöva en toppforward till god för 60 poäng i laget.Kontinuitet. De spelade ju tidvis väldigt bra, men hade svårt att upprätthålla en jämn nivå. Så är det ofta för unga lag, men det brukar de lära sig med tiden. Så att det var huvudproblemet borde skänka hopp åt er fans.Målvaktsspelet var det största problemet. Cam Ward hade en bra period i november, men förutom det spelade han under genomsnittet i ligan, och dessutom fick han spela lite för mycket när Eddie Läck drogs med hjärnskakningsproblem. Canes hade ett av de sämsta 5v5 räddningsprocenten i ligan igen och det har alltid varit ett problem, senaste året var ingen skillnad. Med det sagt, de saknade även kvalité framåt. Spelare som Derek Ryan fick en för stor roll i januari/februari, när säsongen gick utför. Victor Rask klarade inte riktigt ta rollen som förstacenter såsom fansen hade hoppats, så det är något som behöver justeras till sommaren.Problemet som höll laget utanför slutspel i år är samma problem som har hållit laget från slutspel i flera år nu, även om det problemet är påväg att lösas. Det vill säga målvaktsspelet. The senaste två åren har Carolina slutat knappt utanför slutspel med målvakter som hört till bottenskiktet av ligan. Det går att tänka att med ett genomsnittligt målvaktsspel sett till ligan så tar sig laget till slutspel. Varken Cam Ward eller Eddie Läck har helt enkelt inte varit bra nog. Både har haft bra perioder, men ingen har varit kapabel är göra den avgörande räddningen som behövs eller gett laget det målvaktsspel som ett slutspelslag behöver. Som tur är har Francis redan tagit ett steg till att åtgärda detta med värvningen av Darling. Hoppet är att Darling som förstemålvakt och antingen Ward eller Läck (troligen Ward) som back-up ska ge laget det målvaktsspel som behövs. Om de kan få ett bra målvaktsspel bör de kunna ta sig till slutspel. Laget skulle kunna förstärkas framåt också, men målvaktspositionen var det stora problemet att fixa. Att få mer scoring, utan att förstärka målvaktsspelet, leder troligen till att de är utanför slutspel igen.---Jaccob Slavin. En oerhört intelligent och rörlig modern back som visar att han kommer att spela en stor och viktig roll för Canes framöver.Framförallt Sebastian Aho, förstås. Han etablerade sig överraskande snabbt både som underhållande artist och effektiv målskytt. En mer normal rookie-säsong hade han haft chans på Calder. Honom ska det bli väldigt spännande att följa.Jaccob Slavin är det enkla svaret här. Han imponerade under säsongen och byggde vidare på förra säsongen på bästa sätt. Han och Brett Pesce tog över som lagets första backpar, spelandes mot andra lags toppkedjor vilket lät Justin Faulk spela en mer offensiv roll. Dessa två var lysande med shot suppression och var exakt det laget behövde till framtiden. Slavin stod lite mer då han bidrog mer offensivt än Pesce och spelade i princip i alla situationer som var möjligt.Det var flera starka insatser under året, men jag har valt det självklara valet i rookieforwarden Sebastian Aho. Vad den unge finnen klarade av i sin första säsong i NHL är ingenting annat än fantastiskt. Efter en kortare inspelningsperiod den första månaden så tog det fart och Aho visade sina kvalitéer. Med 24 mål och 19 assist blev han femte bästa rookie i en av de bästa rookie-klasserna de senaste år. Ahos skicklighet, snabbhet och spelsinne visade sig väldigt ofta under säsongen. Han gjorde flertalet viktiga mål, inklusive hans första hattrick i en viktig match mot Philadelphia i slutet av januari. Med det Aho visade upp som rookie så kan man hoppas att han bara skrapar vid ytan av hans potential.---Ojämna. Alla fyra hade fina perioder under säsongens gång, men även svackor. Rask inledde exempelvis riktigt bra för att sedan falla bort. Lindholm gjorde motsatt resa och var riktigt vass under andra halvan efter en trög start. Läcks tåg har nog tyvärr gått. När han av olika anledningar inte fick till det i år heller blir det tufft att behålla jobbet i Carolina efter Scott Darlings inträde.Rask började ju extremt bra, men mattades kanske något under andra halvan. Likafullt, han har visat att han är en tvåvägscenter av bona fide-kaliber. För Lindholm var det lite tvärtom. Han hade det något trögt, i alla fall poängmässigt, men kom igång riktigt ordentligt under den fina pushen på slutet. Nordström har den roll han har och är gedigen i den. Taco-Eddie visade klass framförallt efter Peters orättvisa utbrott på honom.Om man ska gå till svenskarna så hade Elias Lindholm den mest imponerande säsongen. Han har alltid varit en helt okej att driva pucken, men i år utvecklades till en lysande speluppläggare, och var i toppen av förstaassists. Fansen har undrat när hans offensiva spel ska börja visa sig, och den kom fram stort i år. Till slut har han börjat se ut som den toppspelare de hoppades för när han draftades. Victor Rask hade en rätt bra säsong, även om han tappade under andra halvan efter en bra start på året. Vissa hoppades att han skulle ta rollen som förstacenter, men troligen är han mer en mycket bra andra/tredjecenter. Eddie Läck hade ett rätt tufft år, men han hade en bra period i mars efter att ha drabbats av två hjärnskakningar tidigare under året. Klas Dahlbeck passar bäst som en sjundeback i ett lag som utmanar. Han spelade oftast som det i Canes denna säsong och flyttades upp i tredje backparet efter att Hainsey lämnade. Dahlbeck är lite ovårdad med pucken och var inne på lite väl många mål bakåt. Signade en förlängning på ett år för att kunna exponeras i expansionsdraften, och han bör inte få mycket speltid kommande säsong.Eddie Läck togs in för två år sen efter en lovande säsong i Vancouver och skulle utmana Ward om förstaspaden, och kanske till och med vara Carolinas framtida målvakt. Han har inte levt upp till dessa förhoppningar. Läcks statistik har varit dåligt de två tidigare åren, och han har varit en stor del av målvaktsproblemen i laget. I kombination med en osämja med tidigare målvaktstränaren David Marcoux, skador och dåligt spel har Läcks tid i Carolina varit en besvikelse. Han har haft några bra perioder, men inte tillräckligt för att visa att han är en förstemålvakt i NHL (och han har inte varit tillräckligt bra i Canes som back-up). Med tre målvakter i Darling, Ward och Läck till nästa år skulle jag inte vara förvånad om han är den som försvinner till nästa säsong.Joakim Nordström är en ganska typiskt fjärdeline-forward. Han ger lite scoring, speed och är en bra spelare i penaltykill. Om du vill ha honom spelandes i en högre kedja förväntar du dig troligen för mycket. Spelare som Nordström finns ett dussin av, men man behöver fortfarande dessa i ditt lag.Lucas Wallmark visade potential under sin första säsong i Nordamerika. Han växte allt eftersom under säsongen i Charlotte Checkers (AHL), och gjorde flest mål i laget som rookie och hade en nyckelroll att Charlotte tog sig till slutspel efter en spurt i slutet. Det gav honom en chans att spela några matcher för Carolina, och han såg inte alltför bortkommen ut. Folk inom organisationen, inkluderat Bill Peters, verkade imponerade av Wallmark, och han lär få alla möjligheter att ta en ordinarie plats vid träningslägret inför kommande säsong.Victor Rask hade två säsonger i en. Från starten till mitten av januari såg det ut som att han var påväg mot sitt stora genombrott. Han hittade bra kemi med lagets stjärna Jeff Skinner och verkade vara påväg mot 60 poäng, samtidigt som han bidrog med starkt tvåvägsspel. Något hände med Rask dock i slutet av januari, och hans spel rasade samman. Han gjorde knappt några poäng, och var nästintill osynlig på isen, och hans poängskörd från första halvan var nästan bara det han fick med sig. Rask är fortfarande ung med mycket potential, men nu kommer en viktig sommar för honom att fundera ut vad som gick fel under andra halvan, och hur han ska hålla ut hela säsongen.Elias Lindholm fick sitt genombrott som en playmaker av toppklass i år. Han gjorde ett nytt personbästa med 34 assist och 45 poäng, och han var en nyckelspelare när laget hade perioden i februari/mars när det blev tretton raka matcher med poäng som nästan gav laget en slutspelsplats. Några av framspelningarna han stod för visade den klass laget såg när de draftade honom som femte spelare totalt 2013, och de flesta assisterna var förstaassist. Hans passningsskicklighet förvånande ibland även medspelarna, då många passningar som borde lett till mål schabblades bort eller liknande. Med Lindholms starka handleder och skott så skulle jag önska lite mer än elva mål från honom, men med en skottprocent under hans skottprocent under karriären så kan han troligen nå mer med lite mer tur. Lindholm visade en utveckling som kommer bli viktig för Hurricanes nästa år.---Jag är optimistisk. Darling är en uppgradering jämfört med keeprarna de har. Samtidigt har han aldrig befunnit sig i en position som förstakeeper i NHL tidigare. Det är därför ingen given succé.Det är alltid svårt att förutse vad som händer när målisar som varit back-up i flera år får ansvaret som förstekeeper. Han känns dock väldigt talangfull och jag blir inte förvånad om han ”gör” en Cam Talbot Jag gillade den här affären. De chansar lite med att ge honom ett fyraårskontrakt på direkten, men Canes behöver desperat ett bra målvaktsspel, och Darling har varit väldigt bra i Chicago, även om det varit som backup. Jag tror han kommer att göra bra ifrån sig om han får chansen att vara förstemålvakt, något han borde få med tanke på kontraktet han fick. Vem som blir hans backup blir intressant att se.Jag gillade vad den här affären visade. Francis såg vad lagets största problem var, och spillde ingen tid med att ta in en spelare som troligen hade varit eftertraktad den första juli. Istället för att gå in i ett budkrig om Darling så tog han in honom tidigt och visade hur mycket klubben ville ha honom, vilket bör ge Darling ett bra självförtroende. Jag pratat med Darling två gånger, och jag gillar honom. Han verkar vara en ödmjuk kille som verkar vara redo för att ta sig an utmaningen som är att vara en förstemålvakt i NHL. Hans siffror i Chicago har varit väldigt bra, även om de varit som backup i ett bra lag. Förhoppningen är att han ska följa i fotspåren på tidigare backuper som blivit förstemålvakter, exempelvis Cory Schneider , Martin Jones och Cam Talbot. Vi kommer inte få svaret hur han är som förstemålvakt förrän i höst, men just nu verkar det varit en bra deal. Det är inte fel att säga att Darling är Canes viktigaste spelare inför kommande säsong.---Duchene är ett spännande namn och det är något åt det där hållet som Carolina skulle behöva. De behöver fler stjärnor för att öka intresset för laget i Raleigh, men framför allt för att vinna fler matcher.Vem som kan tänkas komma dit känns det lite vanskligt att spekulera om, men det borde inte alls vara omöjligt att locka dit ett par big shots. Canes är ett lag med mycket lovande framtid och hey, Raleigh är en underskattad plats att bo och vara på.Det här är troligen den bästa chansen att få in en förstacenter och laget har de bitar som behövs. Dom kommer behöva släppa någon som Noah Hanifin eller till och med Justin Faulk för att få det gjort dock. Jag tror inte draftval kommer räcka för att få Duchene, så Carolinas största beslut kommer vara om de är okej att byta bort någon av de fyra toppbackarna. Dom har mycket prospects så de kan eventuellt ersätta den som byts bort, men prospects är aldrig ett säkert kort och Avalanche kommer vilja ha mycket för Duchene, som kommer från en ganska dålig säsong (som i princip hela Colorado ). Svårt att säga vilka fler som finns tillgängliga, men Duchene ses som det klara målet just nu. Vi får se vad Francis tänker.Både Francis och Peters verkar vara på samma blad när de kollar vad som behövs inför nästa år, vilket är både fler offensiva spelare och en back för tredje backparet. Med antalet spelare som är tillgängliga på grund av expansionsdraften och lagets många draftval så tror jag Canes kommer att få in ett par spelare. Hur stort namn laget får in återstår att se dock. Jag är inte säker på att Francis är villig att släppa någon av lagets toppbackar bestående av Jaccob Slavin, Brett Pesce, Justin Faulk eller Noah Hanifin för att få en spelare som Duchene, och det är troligen vad som behövs. Jag tror att en RFA från ett lag med cap-problem som Minnesota Nino Niederreiter ) eller Tampa Bay (Ondrej Palat, Tyler Johnson, Jonathan Drouin), eller ett lag som har problem angående expansionsdraften som Anaheim är mer troligt. Jordan Eberle och Ryan Nugent-Hopkins Edmonton är två andra som skulle kunna vara möjliga. Francis har helt klart bitarna för att få in en spelare som Duchene, men om han är villig att släppa dessa återstår att se, och jag tror att det troligen blir en eller två spelare från skiktet under som kommer in.---Jag har med en dåres envishet tippat dem i slutspel de två senaste åren och kommer antagligen att göra det igen till hösten. Kan man bara komplettera värvningen av Darling med lite mer eldkraft framåt har man alla möjligheter att bryta den dystra trenden.Svårt att säga innan man vet exakt vad för lag de går till strid med, men jag känner mig rätt övertygad om att de kommer slåss om en slutspelsplats. Konkurrensen är knivskarp, tål det dock att tänkas på.For mig beror det på hur Scott Darling klarar sig i mål. Med ligagenomsnitt i räddningsprocent så är troligen Carolina ett wild card-lag denna säsong och jag tror de kan ta sig dit om Darling är så bra som man tror han kan vara. Med det sagt, så finns andra saker att fixa inom laget och Metropolitan är svår att tippa just nu. Pittsburgh och Washington ser inte ut att vara påväg neråt, Rangers är alltid med i kampen, Columbus klev fram som en contender senaste säsongen och sen har du Flyers som kommer få in ett topp-två val till deras lag nästa år. Hur står sig Carolina jämför med det? Om Darling skulle ha en bra säsong skulle det göra saker lättare, men de behöver få in lite mer till laget (en toppcenter förslagsvis) om de vill utmana lagen i toppen av divisionen.Med ett starkt försvar lett av Slavin, Pesce, Faulk och Hanifin, och en duglig forwardssida med Skinner, Rask, Aho, Lindholm, Jordan Staal och Teuvo Teräväinen där Francis dessutom kan få in fler namn, så är Canes påväg åt rätt håll. Mycket beror på Darling. Om han kan hålla en jämn nivå runt ligagenomsnittet som Canes behöver, så borde det kunna ge Carolina de extravinster som behövs för att ta laget närmare slutspelsstrecket, och möjligen ovanför det. Och sommaren har bara startat nu. Lägg till några spelare på forwardssidan och stärk tredje backparet, och det här ser ut som ett slutspelslag.---Jag tackar Uffe, Per, Corey och Andrew för att de ville deltaga!