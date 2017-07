Dubbla värvningar direkt under Free Agency

Ron Francis väntade inte länge med att presentera två värvningar under första dagen av Free Agency. Först kom nyheten att Justin Williams återvänder, och sedan att man kontrakterat Josh Jooris.





"Vi behövde målgörare och ledarskap, och Justin ger oss både och", sa Ron Francis i pressmeddelandet. "Han tror på det vi gör här och återvänder till Raleigh för att hjälpa Hurricanes ta nästa steg."



Kontraktet är på två år och är värt totalt $9 miljoner, $5 miljoner första året och $4 miljoner andra året.



----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Strax efter Williams-signingen annonserades det även att forwarden Josh Jooris skrivit på ett kontrakt. Jooris har tidigare spelat i Det pratades lite om det dagarna innan, och direkt när free agencyn drog igång presenterade man att Justin Williams har skrivit på för en återkomst. Sedan han lämnade Carolina 2009 har han hunnit med att spela i Los Angeles och Washington , och dessutom vunnit två Stanley Cup med Los Angeles. Men nu har han alltså bestämt sig för att flytta tillbaka till laget han vann sin första Stanley Cup med 2006."Vi behövde målgörare och ledarskap, och Justin ger oss både och", sa Ron Francis i pressmeddelandet. "Han tror på det vi gör här och återvänder till Raleigh för att hjälpa Hurricanes ta nästa steg."Kontraktet är på två år och är värt totalt $9 miljoner, $5 miljoner första året och $4 miljoner andra året.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Strax efter Williams-signingen annonserades det även att forwarden Josh Jooris skrivit på ett kontrakt. Jooris har tidigare spelat i Calgary , New York Rangers och Arizona , och är en duglig spelare för fjärdekedjan som både kan spela center och på kanten. Kontraktet är på ett år och värt $775.000.

0 KOMMENTARER 176 VISNINGAR 0 KOMMENTARER176 VISNINGAR EMIL ULLBRAND

emil-fm@hotmail.com

På Twitter: @emilullbrand

2017-07-01 18:46:52

ANNONS:

Fler artiklar om Carolina

Carolina

2017-07-01 18:46:52

Carolina

2017-06-25 14:20:36

Carolina

2017-06-24 12:31:22

Carolina

2017-06-22 18:52:00

Carolina

2017-06-08 21:00:00

Carolina

2017-04-29 15:16:45

Carolina

2017-04-18 09:00:00

Carolina

2017-04-16 09:00:00

Carolina

2017-03-26 13:51:29

Carolina

2017-03-14 14:39:18

ANNONS:

Ron Francis väntade inte länge med att presentera två värvningar under första dagen av Free Agency. Först kom nyheten att Justin Williams återvänder, och sedan att man kontrakterat Josh Jooris.Det blev åtta val för Carolina i draften 2017, vilka är då dessa spelare?I 2017 års draft hade Carolina val nummer tolv i förstarundan, och spelaren man valde där var den tjeckiske centern Martin Necas, hemmahörande i mästarlaget i Tjeckien, Kometa Brno.Efter lång väntan, och inga trader innan expansion draften för Vegas, så small det till idag, när Ron Francis bytte till sig Trevor van Riemsdyk och ett sjundeval från Vegas. I utbyte fick Vegas Pittsburghs andraval i årets draft (#62).Vi ska titta på säsongen som gått, hur svenskarna presterade och vad laget ska göra i sommar.Målvaktspositionen är kanske den position som var i främst behov av förstärkning inför nästa säsong, och Francis börjar off-season direkt med att byta till sig Chicago-målvakten Scott Darling. Tillbaka får Chicago ett tredjeval i årets draft.En till säsong att skriva in i böckerna, och det är dags att ge spelarna deras årliga betyg. Vilka har hållit högsta klass, och vilka har presterat på en underkänd nivå?En till säsong att skriva in i böckerna, och det är dags att ge spelarna deras årliga betyg. Vilka har hållit högsta klass, och vilka har presterat på en underkänd nivå?I och med nattens seger mot New Jersey så tog Carolina poäng för tionde matchen i rad, och det innebär att man har häng på den sista Wild Card-platsen i Eastern Conference. Men inte ska det gå va?Det blev, som vanligt, en målrik match mellan New York Islanders och Carolina Hurricanes, där bortalaget gick segrande med hela 8-4. Backen Jaccob Slavin blev stor hjälte när han gjorde sitt första hattrick i NHL.