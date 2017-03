Finns det en chans?

I och med nattens seger mot New Jersey så tog Carolina poäng för tionde matchen i rad, och det innebär att man har häng på den sista Wild Card-platsen i Eastern Conference. Men inte ska det gå va?

0 KOMMENTARER 156 VISNINGAR

emil-fm@hotmail.com

På Twitter: @emilullbrand

2017-03-26 13:51:29

Mars månad har hittills varit lysande för Carolina , som ganska tidigt såg ut att vara utan chans för att nå slutspelet. Man har gått 7-2-3 under vårens första månad, och det har gjort att man endast är fem poäng bakom Boston som just nu innehar plats åtta. Dessutom har man två matcher mindre spelade än Boston, vilket gör att man i bästa fall endast kan vara en poäng bakom Bruins.Vad är det då som lett till denna utveckling? Främst är det tre saker som gjort detta möjligt enligt mig:. Efter att Bill Peters offentligt skällde ut honom (Make a ****ing save), så har Läck verkligen kommit upp stort för laget. De senaste nio matcherna han har spelat har han en räddningsprocent på .936% och en GAA på 1.67. Jämför det med Wards siffror på .904% och GAA 3.08 under åtta starter på samma tid. Det har varit flera jämna matcher där svensken har kommit upp med en stor räddning i ett kritiskt läge. Läck kommer dock behöva hålla uppe det här spelet om man ska nå slutspel.. Nästa svensk på listan, och han är lika het han. Lindholm har gjort poäng i tio matcher i rad, och det är framförallt framspelningarna som har varit lysande den senaste tiden. Av hans 33 assist totalt den här säsongen är hela 29 av dessa primary assist, och med det är han på en sjätteplats i ligan i antal primary assists. Och ser man till spelare med över 500 minuter spelade den här säsongen så är han faktiskt etta i hela ligan sett till FirstA/60, före en viss Connor McDavid på andraplats. Den svaga inledningen gör att han kanske inte ser ut att ha så imponerande poäng för den här säsongen (10+33=43 på 62 matcher), men sedan december har han varit en dominant spelare under en lång tid.. Lindholm räknas in här, men framförallt är det två spelare som ska räknas in här; Jeff Skinner och Sebastian Aho. Jeff Skinner gjorde i nattens match sitt trettionde mål för säsongen, och det var mål i femte matchen i rad (totalt sju mål under den tiden). Han har verkligen tagit steg och leder laget framåt på ett exceptionellt sätt. Sebastian Aho är en annan spelare som verkligen har blivit en av lagets absoluta nyckelspelare, sin ålder till trots. Två mål i nattens match innebar att han ökade på sin redan imponerande statistik. 23 mål och 23 assist på 73 matcher, det är siffror som andra år hade gjort honom till en Calder-kandidat. Men han är verkligen en spelare som är grymt farlig varje gång han är på isen, och han är även delaktig till att Carolinas första powerplay-enhet har blivit riktigt bra.Det är såklart fler faktorer som spelar in till Carolinas fina form, som backspelet och frånvaron av Jay McClement (?), men dessa tre är väl de som spelat mest roll i mitt tycke. Nu har Carolina fyra raka hemmamatcher framför sig, med ett dubbelmöte mot Detroit tisdag/onsdag. Det är bara vinst som gäller i dessa om man ska hänga på i slutspelsracet.I och med nattens seger mot New Jersey så tog Carolina poäng för tionde matchen i rad, och det innebär att man har häng på den sista Wild Card-platsen i Eastern Conference. Men inte ska det gå va?Det blev, som vanligt, en målrik match mellan New York Islanders och Carolina Hurricanes, där bortalaget gick segrande med hela 8-4. Backen Jaccob Slavin blev stor hjälte när han gjorde sitt första hattrick i NHL.Under tisdagskvällen kom nyheten att Viktor Stålberg bytts bort till Ottawa Senators, och i utbyte får Carolina ett val i tredjerundan i sommarens draft.Ron Francis inser nog att chansen att nå slutspel är i det närmsta obefintlig efter den senaste månadens saknad av spel, och nu börjar han sälja av spelare. Först ut blir backveteranen, som skickas till Pittsburgh. I utbyte kommer ett andraval 2017 och Danny Kristo.Halva säsongen (plus två matcher) har spelats, och nu ska vi se hur spelarna har presterat hittills, sett till förväntningarna. Vilka har varit i topp, och vilka behöver stäppa upp?Med ett Junior-VM på ingång så är dags att kolla igenom hur Carolinas talanger har uppfört sig under säsongen.Efter mycket studerande, och även en USA-tripp under hösten, så har det blivit dags att få ut en rapport om Carolinas säsong hittills. Vad har varit positivt respektive negativt? Kan laget bryta slutspelstorkan i år?Bryan Bickell har inte spelat sedan den trettionde oktober mot Philadelphia, och nu har svaret varför kommit. Han har drabbats av multiple sclerosis, MS kallat, och kommer nu behandlas för att försöka bli frisk från sjukdomen.Det dröjde till den fjärde matchen innan säsongens första seger kom, när Carolina lyckades besegra Calgary på bortaplan. Men trots en ny tremålsledning så blev det spännande ända in i det sista, innan Jeff Skinner kunde fastställa slutresultatet i slutminuten till 4-2.Inte långt efter nyheten att Carolina tagit över Martin Frks kontrakt, så blev det klart att backen Jakub Nakladal har skrivit på för ett år.