Halvsäsongsbetyg

1 = Underkänt2 = Godkänt3 = Väl godkänt4 = Mycket väl godkänt5 = Världsklass37 matcher, 18 vinster, 2.34 GGA, .915 Sv%, 2 SOCam Ward har verkligen haft en riktigt bra säsong, och det är till stor del hans förtjänst att Carolina ligger där dom gör. I och med nattens start mot New York Islanders så har Ward nu stått i nitton raka matcher. Ohållbart i längden, men just nu funkar det. Ett par enkla missar och baklängesmål gör att betyget inte blir en femma.Eddie Läck5 matcher, 1 vinst, 3.78 GAA, .856 Sv%, 0 SOSvårt att egentligen ge ett vettigt betyg till Läck, då han stod i början av säsongen, när försvaret och egentligen hela laget var virrigt, och har efter det dragit på sig två hjärnskakningar, och har inte spelat sen början på november.Michael Leighton3 matcher, 2 vinster, 3.53 GAA, .875 Sv%, 0 SOLite samma som med Läck, han signades för att hjälpa ungdomarna i AHL, men fick oväntat komma upp till NHL efter Läcks skada. Tagit en seger, men för lite speltid för att betygsättas.43 matcher, 2 mål, 13 assist, 15 poäng, -7, 22 PIMDet har varit en ganska tuff andrasäsong för Hanifin, som haft svårt att hitta stabilitet i sitt spel. Ibland ser man glimtar av hans kvaliteter, speciellt när det kommer till puckhantering och skridskoåkning, men lika ofta kan man se hans brister när han blir fastpressad i egen zon. Dock har han inte haft de bästa partnerna att spela med (Dahlbeck, Murphy, Tennyson). Bra i powerplay emellanåt. Godkänd, med ett plus i kanten.10 matcher, 1 mål, 2 assist, 3 poäng, +0, 12 PIMDahlbeck plockades upp sent på waiver, och kommer precis förbi matchgränsen för att få betyg. Gjorde det okej när han spelade, dock var det några misstag och några utvisningar som syntes lite väl mycket. Inte spelat på ett tag nu. Godkänd.10 matcher, 0 mål, 2 assist, 2 poäng, -6, 2 PIMNej du Ryan, din tid är nog över i Carolina. I många år har man väntat på att han skulle få sitt genombrott, men offensiven är obefintlig, och hans defensiv är skrämmande. Lämnar troligen i sommar.Brett Pesce43 matcher, 2 mål, 9 assist, 11 poäng, +14, 8 PIMPesce visar inga tecken på att sakta ner efter fjolåret, och spelar precis lika stabilt som han gjorde tidigare. Backparet han och Slavin bildar möter alltid motståndarnas bästa spelare, och stänger nästan alltid ner dessa. Sticker framåt emellanåt och gör något mål.Matt Tennyson27 matcher, 0 mål, 4 assist, 4 poäng, +0, 0 PIMBörjade säsongen i AHL, och efter en stark inledning flyttades han upp, och har nu tagit en fast plats i laguppställningen bredvid Hanifin. Ingen spektakulär spelare, men Hanifin har sett bättre ut med honom än med Dahlbeck/Murphy.36 matcher, 8 mål, 12 assist, 20 poäng, -8, 12 PIMHade en tung inledning på säsongen, och missade dessutom ett par matcher där. Nu på senare tid har han börjat skjuta in sig, och har gjort mycket poäng senaste månaden. Den svaga inledningen plus lite dåligt spel i egen zon drar ner betyget något. Uttagen till All Star-matchen för tredje säsongen i rad.43 matcher, 2 mål, 8 assist, 10 poäng, -5, 15 PIMHainsey gör det han ska göra, oftast. Men ibland är han otroligt långsam, plus att han slänger puckar ifrån sig som om de vore handgranater. Men det räcker till godkänt.Jaccob Slavin43 matcher, 1 mål, 15 assist, 16 poäng, +12, 6 PIMGår inte ge något annat än högsta betyg till Slavin. Spelar alltid mot motståndarnas bästa kedjor, och tar bort dessa emellanåt som om de inte vore något. Hans försvarsspel med klubban måste vara topp tre av backarna i NHL. En av NHLs mest underskattade backar helt klart. Om han kunde få ut lite mer offensivt hade det ändrats.36 matcher, 9 mål, 14 assist, 23 poäng, +3, 15 PIMMissade lite matcher för en hjärnskakning, men har sedan han kommit tillbaka hittat riktigt bra kemi med Lindholm och McGinn. Hade tidigare en bra kedja med Aho och Teräväinen. Staal är en viktig del i penalty kill och är en anledning till att det är ligans bästa. Börjat varva upp poängmässigt också för den delen.18 matcher, 1 mål, 4 assist, 5 poäng, -3, 2 PIMNestrasils skada förra våren ställde nog till det mer än beräknat, för han såg inte alls ut som samma spelare som innan. Relativt långsam, och fick aldrig till något flyt i spelet. Placerades på waiver utan att bli tagen, och är just nu i Charlotte i AHL.33 matcher, 5 mål, 13 assist, 18 poäng, -2, 6 PIMSom vanligt hade Lindholm en bedrövlig inledning på säsongen, där han knappt fick något uträttat och stod mållös relativt länge. Och som vanligt har han nu börjat visa varför han gick som nummer fem, med en oerhört stark månad bakom sig. Återstår att se hur det blir resten av säsongen.Jay McClement43 matcher, 4 mål, 2 assist, 6 poäng, -3, 14 PIMEfter att ha huserat med spelare som Chris Terry och Brad Malone senaste åren fick McClement i år faktiskt vettiga kedjekamrater, i Nordström och Stålberg. De är väl ingen superkedja, men kan ibland få relativt bra snurr i anfallszonen. Hans plusminus (jag vet vad alla anser om det, men ändå) har gått från -17 förra säsongen till endast -3 nu.Sebastian Aho43 matcher, 10 mål, 13 assist, 23 poäng, +1, 6 PIMEn otroligt bra första halva för den finske rookien, som kom in med skyhöga förväntningar efter hans fjolårssäsong, och har infriat dessa till stor del. Trea i den interna poängligan. Otroligt hög spelintelligens, och det jag tänker mig är att han inom något år kommer paras ihop med Skinner.43 matcher, 9 mål, 13 assist, 22 poäng, +5, 22 PIMVeteranen har stått för en godkänd säsong, med relativt bra poängskörd, men problemet med honom är att han många kvällar blir helt osynlig, vilket gör att hans kedja försvinner ur matchen. Kanske därför han är inne på sin tionde klubb i NHL…Brock McGinn27 matcher, 5 mål, 7 assist, 12 poäng, +4, 2 PIMKom upp från AHL i november, och inledde relativt anonymt. Den senaste tiden har han dock varit riktigt bra, ihop med Staal och Lindholm, och har de senaste två matcherna gjort två mål och totalt fem poäng. Låt oss hoppas att han fortsätter så.Viktor Stålberg42 matcher, 7 mål, 3 assist, 10 poäng, -1, 27 PIMEn frisk fläkt, som smällt på rejält i närkamperna och gett liv till Carolinas tidigare döda fjärdelina. Kan dra på sig lite onödiga utvisningar i offensiv zon ibland, men det får man ta. Hamnade i ett målstim i november, där han gjorde tre mål på Henrik Lundqvist på kort tid.Derek Ryan30 matcher, 8 mål, 10 assist, 18 poäng, -3, 10 PIMRyan, som gjorde mål i NHL-debuten förra säsongen, inledde i AHL, men fick chansen när det blev lite skador. Han har den senaste tiden parats ihop med Skinner och Rask i förstakedjan, och faktum är att han har varit den spelare som gjort flest poäng sedan första december. Starkt, minst sagt.Joakim Nordström43 matcher, 3 mål, 5 assist, 10 poäng, -1, 8 PIMSer ut att gå mot ungefär liknande siffror som fjolåret (24 poäng), och gör det han ska i fjärdekedjan. Viktig i penalty kill. Svag start drar ner betyget.Victor Rask43 matcher, 13 mål, 19 assist, 32 poäng, +2, 8 PIMRask bara fortsätter uppåt. Om han fortsätter i samma takt slår han personbästat på 48 poäng. Har en lysande kemi med Skinner. Enda som drar ner betyget är att han kan bli lite väl anonym i vissa matcher för en förstacenter.42 matcher, 17 mål, 18 assist, 35 poäng, -5, 18 PIMVärldsklass. Har tagit en stor ledarroll sedan Eric Staal försvann. Kan vända matcher helt på egen hand och är ett hot mot vilket lag som helst. På väg mot sin tredje säsong över 30 mål, och kan mycket väl slå sitt poängbästa på 63 poäng.Teuvo Teräväinen43 matcher, 10 mål, 13 assist, 23 poäng, +1, 8 PIMTeuvo hade det lite svårt att hitta rätt i inledningen, men sedan han flyttades till center och parades ihop med landsmannen Aho har det gått åt rätt håll. Man ser hans kvaliteter och han har utnyttjat dom på bästa sätt, och det finns fortfarande mer att ta av.Ej betygsatta spelare: Bryan Bickell (sju matcher), Ty Rattie (tre matcher), Jakub Nakladal (tre matcher), Martin Frk (två matcher), Jorge Alves (sju sekunder, höll nollan dock så en femma inom parentes)---Vad tycker ni? Någon som fått för högt betyg, någon som fått för lågt? Kommentera nedan!