Marcus Krüger till Carolina

Idag tog Ron Francis ännu en spelare till Carolina, och denna gång var det svenske Marcus Krüger som anslöt. Han kommer närmast från Vegas Golden Knights.





I Marcus Krüger får Carolina en av ligans bästa defensiva centrar, och det är en väldigt stor uppgradering mot Jay McClement föregående år, om Krüger placeras som center i fjärdekedjan. Han kommer förbättra Carolinas redan bra penalty kill, och än viktigare är att han troligen kan göra att



