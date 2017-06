Martin Necas som nummer tolv

I 2017 års draft hade Carolina val nummer tolv i förstarundan, och spelaren man valde där var den tjeckiske centern Martin Necas, hemmahörande i mästarlaget i Tjeckien, Kometa Brno.





Martin Necas är en center som är 185 centimeter lång och 81 kilo tung, och han tippades att gå någonstans mellan plats åtta och tretton i draften. Han var under säsongen ordinarie Kometa Brno, något som imponerar med tanke på att laget blev tjeckiska mästare under säsongen. Han stod under säsongen för 41 matcher och 15 poäng, baserat på 7 mål och 8 assist. Han spelade även i JVM i vintras, där det blev tre poäng på fem matcher. I Ivan Hlinka-turneringen, U-18 turneringen som spelas i slutet av säsongen, var han lagkapten och ledde det tjeckiska laget till guldmedalj, den första för Tjeckien någonsin. Där blev det sex poäng på fyra matcher.



I NBCs sändning sa Craig Button att han påminner om



Idag fortsätter draften och



Francis har dock meddelat att han gärna byter bort draftval mot förstärkningar på forwardssidan, helst en spelare för de två första kedjorna. Dessutom hoppas jag att någon av Ward eller Läck byts bort under dagen för antingen spelare eller draftval.

2017-06-24

