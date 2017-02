Ron Hainsey till Pittsburgh

Ron Francis inser nog att chansen att nå slutspel är i det närmsta obefintlig efter den senaste månadens saknad av spel, och nu börjar han sälja av spelare. Först ut blir backveteranen, som skickas till Pittsburgh. I utbyte kommer ett andraval 2017 och Danny Kristo.





Hainsey kom till laget inför säsongen 2013-14, efter att tidigare ha spelat för



Danny Kristo är en 26-årig forward som troligen är för dålig för NHL, men han spelar bra i AHL och kommer säkerligen göra nytta för Charlotte denna säsong. Han är UFA och kommer troligen släppas efter säsongen. Dessutom får man Pittsburghs andraval i sommarens draft, vilket gör att Carolina i nuläget har tio draftval, varav tre stycken i andrarundan. Ron Hainsey har fram till idag spelat 891 grundseriematcher, men inte en enda slutspelsmatch i NHL . Det är påväg att ändras, då han under eftermiddagen svensk tid byttes bort till topplaget Pittsburgh Penguins, som med all säkerhet spelar slutspel i vår.Hainsey kom till laget inför säsongen 2013-14, efter att tidigare ha spelat för Montreal Columbus , Atlanta och Winnipeg , och spelade totalt 300 matcher för Hurricanes. Totalt blev det femton mål och femtioåtta poäng för Hainsey i Canes, en helt okej siffra för en förhållandevis defensiv back. Carolina behåller 50% av hans lön ($2,833,333) fram tills sommaren, när hans kontrakt går ut.Danny Kristo är en 26-årig forward som troligen är för dålig för NHL, men han spelar bra i AHL och kommer säkerligen göra nytta för Charlotte denna säsong. Han är UFA och kommer troligen släppas efter säsongen. Dessutom får man Pittsburghs andraval i sommarens draft, vilket gör att Carolina i nuläget har tio draftval, varav tre stycken i andrarundan.

