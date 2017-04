Scott Darling till Carolina

Chicago får tillbaka ett tredjeval i årets draft som ursprungligen tillhörde Målvaktsspelet var den kanske största anledningen till att Carolina inte hade någon chans på slutspel i år, då både Cam Ward och Eddie Läck hade för svaga säsonger för att laget skulle utmana om slutspelsplatsen. Därför är det kul att se Francis gå ut aggressivt för att förstärka platsen, och redan i april försöker han lösa målvaktspositionen.Scott Darling då, vem är detta? Han har tagit en minst sagt okonventionell väg till NHL , då han draftades 2007 av Arizona i sjätterundan. Men det blev inget kliv till toppligorna direkt, utan collegespel med University av Maine följdes av spel i diverse mindre ligor, som SPHL, ECHL och CHL. Hans första match i AHL kom säsongen 2012/13, och han gjorde sin NHL-debut 2014 med Chicago . Han hade under några år personliga problem med bland annat alkohol, men efter att hans coach petat honom från laget 2011 så tog han tag i karriären och gick ner 15-20 kilo plus slutade med alkoholen.Darling är en storväxt målvakt, hela 198 centimeter lång och väger 105 kilo. En stor räckvidd, men har även förmågan att göra atletiska räddningar. Han fyller 29 i år, men eftersom han har relativt få matcher för sin ålder är det ingen oro att han ska slitas ut fort. Det största frågetecknet är om han har kapaciteten att vara nummer ett i NHL. Han har vari backup i ett starkt Chicago, nu kommer han till en ny situation där han kanske ska stå 50-60 matcher per år, något han inte har gjort tidigare. Vi har sett målvakter som Cam Talbot och Martin Jones tidigare gå från backup i starka lag till att bli förstamålvakter, så det är inte någon omöjlighet.Darling har utgående kontrakt och blir UFA den första juli, så Francis har två månader på sig att förhandla om ett kontrakt med Darling. Francis hade pratat med Darling efter traden var klar och sa att han lät entusiastisk över möjligheten, så förhoppningsvis löser det sig inom den närmaste framtiden.Chicago får tillbaka ett tredjeval i årets draft som ursprungligen tillhörde Ottawa , och som kom till Carolina i Viktor Stålberg-traden vid trade deadline.

