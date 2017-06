Trevor van Riemsdyk till Carolina

Efter lång väntan, och inga trader innan expansion draften för Vegas, så small det till idag, när Ron Francis bytte till sig Trevor van Riemsdyk och ett sjundeval från Vegas. I utbyte fick Vegas Pittsburghs andraval i årets draft (#62).





van Riemsdyk är en högerfattad back, som spelat totalt 158 matcher i



van Riemsdyk har ett år kvar på ett kontrakt värt $825.000 och efter det blir han UFA. Valet Carolina fick var ett sjundeval i 2018 års draft. Trevor van Riemsdyk hann vara en del av Vegas Golden Knight i drygt fjorton timmar, innan han byttes bort till Carolina . Han var spelaren Vegas tog från Chicago , och nu är han alltså medlem i Carolina Hurricanes. Spännande dygn, minst sagt.van Riemsdyk är en högerfattad back, som spelat totalt 158 matcher i NHL , alla för Chicago. Han är ingen poängmaskin direkt, utan stod för sexton poäng på 58 matcher under årets säsongen, fem mål och elva assist. Han passar troligen bäst i ett tredjepar, och det är något som Francis annonserade efter säsongen att man måste förbättra. Tredjeparet i år var inte bra, speciellt inte i slutet av säsongen när Dahlbeck och Tennyson/Murphy spelade där. Med van Riemsdyk bör det kunna bli en klar förbättring, och det är möjligt att han får Haydn Fleury som partner. Fleury spenderade hela denna säsong i AHL och var Charlottes bästa back. Detta kan också göra att Ryan Murphy s dagar i Carolina är räknade, om de inte var det innan den här traden.van Riemsdyk har ett år kvar på ett kontrakt värt $825.000 och efter det blir han UFA. Valet Carolina fick var ett sjundeval i 2018 års draft.

