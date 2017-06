Valen i NHL-draften 2017

Det blev åtta val för Carolina i draften 2017, vilka är då dessa spelare?





Runda 1 [12]

Martin Necas | C | 185 cm | 81 kg | Kometa Brno [Extraliga]

2016/17: 41 matcher, 7 mål, 8 assist, 15 poäng, 6 PIM

Kommentar: Martin Necas va ett av alternativen som BPA när det var dags för Carolina att välja som nummer tolv, och han passar Canes behov ganska bra. Han beskrivs som en av de snabbare skridskoåkarna i denna draft, och han ser sig själv som mer av en playmaker än en sniper. En tvåvägscenter som är väl orienterad i det defensiva spelet. Var ordinarie i Kometa Brno som vann tjeckiska ligan i år, och bör kunna få en större roll nästa år. Lär bli Tjeckiens nyckelspelare i vinterns JVM också. Om man kastar om Necas blir det Canes, borde betyda något, right?



Runda 2 [42]

Eetu Luostarinen | C | 189 cm | 81 kg | KalPa [Liiga]

2016/17: 32 matcher, 3 mål, 4 assist, 7 poäng, 14 PIM

Kommentar: Den första av tre finnar att draftas av Hurricanes. Ett lite suspekt val tycktes det först, då han är överårig och inte hade någon statistik som fick en att hoppa till direkt. Men det verkar som om Francis och scoutingteamet är väldigt exalterade över Luostarinen. Relativt ordinarie i KalPa i år, som var ett topplag. En storväxt center som är relativt snabb och har ett bra skott. Med tanke på att lagets två senaste val i andrarundan är Sebastian Aho och Janne Kuokkanen så kanske man ska lita på scoutingteamet, right?



Runda 2 [52]

Luke Martin | D | 193 cm | 98 kg | University of Michigan [NCAA]

2016/17: 35 matcher, 1 mål, 6 assist, 7 poäng, 12 PIM

Kommentar: En storväxt, högerfattad back som precis avslutat sin första säsong i University of Michigan. Carolina har de senaste åren haft stora framgångar med backar från college (Hanifin, Slavin, Pesce) och förhoppningsvis kommer Martin ha samma sorts utveckling. Främst en defensiv back, men scouterna tror att han har lite mer offensiv i sig än vad han visat hittills. Ska vara med på USAs sommarcamp inför JVM i juli.



Runda 3 [67]

Morgan Geekie | C/RW | 188 cm | 81 kg | Tri-City Americans [WHL]

2016/17: 72 matcher, 35 mål, 55 assist, 90 poäng, 40 PIM

Kommentar: Nästa överårig som blev draftad. Geekie hade en stark säsong i Tri-City, där det blev 35 mål för forwarden. Troligen blev han odraftad i fjol på grund av hans skridskoåkning, men han har förbättrar den under året, även om det fortfarande går att arbeta på.



Runda 3 [73]

Stelio Mattheos | C | 185 cm | 88 kg | Brandon Wheat Kings [WHL]

2016/17: 69 matcher, 26 mål, 35 assist, 61 poäng, 59 PIM

Kommentar: En väldigt ung spelare, som fyllde 18 endast någon vecka innan draften gick av stapeln. En tvävägsforward som alltid ger 100% när han är på isen. En jobbig spelare att möta, beskrev scouterna honom som. Var assisterande kapten för Kanada i U18-VM, där det blev fyra mål på fem matcher.



Runda 4 [|104]

Eetu Mäkiniemi | G | 189 cm | 80 kg | Jokerit U20 [KHL]

2016/17: 26 matcher, 2.68 GAA, .908 SV%

Kommentar: En spelare som Europa-scouterna Joni Pitkänen och Robert Kron gillade mycket. En stor målvakt som utmanar skytten. Annars finns det inte så mycket om honom, ett långskott att lyckas.



Runda 6 [166]

Brendan de Jong | D | 194 cm | 87 kg | Portland Winterhawks [WHL]

2016/17: 72 matcher, 8 mål, 15 assist, 23 poäng, 72 PIM

Kommentar: Den tredje överårige spelaren som draftades av Carolina. En shutdown-back, som har relativt bra skridskoåkning för sin storlek. Kanske kan bli en femte/sjätteback i



Runda 7 [197]

Ville Räsänen | D | 187 cm | 76 kg | Jukurit [Liiga]

2016/17: 21 matcher, 1 mål, 5 assist, 6 poäng, 6 PIM

Ron Francis uttryckte innan draften att han gärna ville använda ett par av de åtta draftvalen man kom till Chicago med till att byta till sig forward. Men trots att diskussioner fördes under fredagen och lördagen så blev det ingen trade, och det blev att Carolina använde alla åtta val istället.

EMIL ULLBRAND

emil-fm@hotmail.com

På Twitter: @emilullbrand

2017-06-25 14:20:36

