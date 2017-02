Fortsatt tungt för Stars

Förlust på förlust, självmål, tunga skador, spelare som inte levererar, och en katastrofal defensiv präglar Dallas tunga säsong. När ska mardrömmen ta slut?

Det här är Dallas Stars just nu:

I ett sånt här tungt skede som Stars är i, vet man knappt vart man ska börja. Det är som ett överfullt garage. Man vet inte vart man ska börja städa ens. För uppstädning, det är precis vad Stars behöver.Ifjol slutade Dallas Stars på 109 poäng - och lyckades med bedriften att vinna hela Western Conference (tvåa i hela NHL ). Så förväntingarna var, inför den här säsongen, givetvis skyhöga.Vad i helvete är det här och vad fan har hänt?Lehtonen och Niemi. Dyraste målvaktsparet i hela NHL, som jag påtalat 100 gånger tidigare - och det är ju knappast ett radarpar likt Benn och Seguin. Snarare tvärtom. Målvaktskarusellen har rullat hela säsongen och verkar aldrig få ett slut. Niemi är väl den som har varit snäppet bättre. Annars är de båda alldeles för ojämna och det är inte vad Stars direkt behöver just nu. Målvaktsfrågan är en tung börda. Det spekuleras kring Bishop hit och dit. Men vad vill Tampa Bay ha av oss? Nej, just det. Tror det är kört där. Både Niemi och Lehtonen blir free agent nästa år.Det finns två män bakom Lindy Ruff. Curt Fraser och James Patrick. Det detaljerade jobbet i powerplay samt boxplay, som Curt Fraser jobbat med, har varit katastrofalt dåligt under hela säsongen. James Patrick som står för det defensiva arbetet, har uppenbart inte gjort det han ska. För det ser för jävligt ut på den fronten också. Tror inte det är läge att kicka Ruff, för uppenbarligen hade Jim Nill gjort det för längesen, men man kanske bör slå ett getöga på hans två inkompetenta kamrater. Tror att det dessutom blir svårt att ta in ny huvudcoach mitt under säsongen. Ruffs kontrakt går förresten ut i år.Alltså, på riktigt. Varför tog man in Jiri Hudler överhuvudtaget inför den här säsongen? Han har varit skadad under en längre tid och inatt skämde han ut sig fullständigt med en bakåtpass som gick rakt in i målet där ingen målvakt fanns under en avvaktande utvisning. En sån grej får inte ske under några som helst omständigheter. Jag tyckte redan att Stars har nog med äldre 30+ forwards i laget. Det får vara nog med såna värvningar nu, tack.Jag skrev i början på december om att man måste förändra något. Gör något. Byt spelare. Vad som helst. Men absolut ingenting har hänt. Det har nog bara blivit värre.Central Division Minnesota 53 35 12 6 179-125 76 Chicago 55 33 17 5 156-144 71 St Louis 55 28 22 5 157-163 61 Nashville 54 26 20 8 149-141 60 Winnipeg 56 25 27 4 163-176 54 Colorado 51 15 34 2 104-172 32: 14-9-67-15-4Totalt är Stars påi hela ligan. Bara Colorado samt Arizona har det värre.29 Arizona 52 17 28 7 120-166 4130 Colorado 51 15 34 2 104-172 32Stars Powerplay: 17.4Stars Boxplay: 73.8 %Det finns lite tid kvar, Jim Nill - agera nu!