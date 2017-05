Kontrakt signat med Ben Bishop

Det dröjde inte speciellt länge, men i fredags kom de överens. Dallas Stars och Ben Bishop skriver ett långt kontrakt.

Jim Nill hade till 1 juli på sig att skriva kontrakt med Bishop, men nu står det klart att man kommit överens om ett kontrakt på sex år värt 29,5 miljoner dollar, ca. 260 miljoner kronor. Sex år låter ganska långt, men i slutändan ger det här en lägre cap hit som landade på 4,92 miljoner dollar. Lägre än Lehtonens och lite högre än vad Niemis kontrakt är på.Lehtonen och Niemi har båda varit under all kritik, speciellt i spel i numerärt underläge. Men kollar man på Bishop's statistik i numerärt under läge, så ligger den på 84.09% medans Niemi hamnde på 74.42% och Lehtonen långt nere på 67.57%. En ganska så markant skillnad, vilket kommer hjälpa Stars oerhört mycket, då målvakten är en stor bidragande faktor i hårt pressade situationer. Men om man ser på fem mot fem-spel så är statistiken ingen större skillnad mellan dessa tre målvakter.Nu har man alltså tre målvakter på kontrakt. Om inte Las Vegas plockar Niemi eller Lehtonen, så kommer man att, högst troligtvis, köpa ut Niemi. Vilket jag ser som det mest troliga alternativet.