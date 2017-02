Krönika: Flytt, Flytt och Flytt

Vad har jag, Jordie Benn och Patrick Eaves gemensamt? Jo, vi har båda flyttat nyligen, i mitt fall två gånger, en privat och med jobbet, det är en av anledningarna till min inaktivitet här. Så till mina två trogna fans och alla andra som läser, ber jag om ursäkt. Med handen på hjärtat så känns det inte som jag missat speciellt mycket av denna förlorade säsong.

Det ser inte ut att bli slutspel i år. Ja, vi kanske hade för höga förväntningar på laget. Ja, vi har haft stora skadeproblem. Ja, vårt målvaktsspel har varit över förväntan. Men over all så får det ses som ett misslyckande. Ett grovt misslyckande. Kommer gå mer in på lagbygge och så senare men just nu sitter vi med 13 utgående kontrakt. Lägg till att Lindy ”Roffe” Ruff också har utgående så har ledningen en ypperlig chans att ge vår stomme ett nytt skal runt sig.En annan fördel med utgående kontrakt, speciellt när man är säljare, är att spelarna blir lite mer attraktiva att tradea till sig för slutspelslagen. Vilket Patrick Eaves , som varit en av våra bästa spelare under säsongen, visar på. Eaves som på ålderns höst (nåja) gör sin poängmässigt bästa säsong någonsin i NHL , med marginal. Eaves är en spelare som jag verkligen har uppskattat så kan bara önska honom lycka till i Ducks.När det gäller Jordie Benn -tradeen så ska det bli två saker jag kommer följa med intresse. Hur kommer lillbrorsan Jamie trivas utan storebrorsan och hur kommer Jordie Benns skägg utvecklas under slutspelet. Även Jordie Benn har gjort bra ifrån sig, fem poäng ifrån sitt personbästa men med många matcher kvar. Även Jordie Benn önskar vi lycka till i Canadiens de Montréal.Med en trade deadline som närmar sig så har vi fortfarande chansen att få in lite för några av spelarna med utgående kontrakt och även andra spelare ledningen vill bli av med. De sistnämnda är dock större chans att de blir tradeade innan drafterna om det nu sker. De spelarna med utgående kontrakt jag ser kan skeppas iväg och ge lite i utbyte är, Johnny Oduya Jiri Hudler och Patrick Sharp. Spelare som eventuellt skulle generera något i utbyte som jag också gärna ser att man skickar iväg är Patrik Nemeth och Lauri Korpikoski. Esa Lindell och Mattias Janmark ser jag helst att man förlänger med men får man tillräckligt bra utbyte kan dom också få flytta.Sen hoppas jag att man lyckas bli av med en av, men helst båda av våra målvakter (yääy önsketänkande). Ser hellre Tyler Seguin i mål resten av säsongen om man kan bli av med finnarna. Om det sker före, under eller efter drafterna bryr jag mig inte om, en av dessa herrar måste bort och ju för desto bättre. En annan spelare som skulle vara flyttbar är Dan Hamhuis, en gammal backveteran med en räv eller två bakom örat även om han inte har sin bästa säsong bakom sig.Oavsett vad som händer kommer den här off season bli intressant för alla som följer NHL. Och vi har inte längre NHLs dyraste målvaktspar, tack Kings.