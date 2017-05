GM Peter Chiarelli om läget i Oilers.

Tidigare i veckan höll Chiarelli en ”end of season”-presskonferens där han bland annat pratade om kontrakt, backuppsättningen och framtiden.



”- Lönetaksmässigt är vi OK nästa säsong och kan i stort sett behålla samma lag men det är när McDavids kontrakt börjar gälla följande år som det kan bli svårare.





Det absolut viktigaste i sommar blir det kontrakt som man kommer att skriva med Connor McDavid . Från den 1:a juli har man möjlighet att förhandla med sin superspelare och frågan är vad det kommer att landa på. McDavid skulle i princip kunna få vad som helst och frågan är om han kommer att bli bäst betald i ligan. Sportsnets Elliotte Friedman har dock spekulerat i om McDavid, likt andra storstjärnor, skulle skriva ett 5-årskontrakt nu för att sedan när det går ut skriva sitt stora kontrakt när han är i sin ”prime”. Det nya kontraktet kommer i alla fall att börja gälla säsongen 18/19 men man vill skriva det redan nu då det underlättar att veta vad man har att röra sig med när man ska kontraktera andra spelare.När väl McDavids kontrakt är skrivet kommer man att förhandla med Leon Draisaitl vars kontrakt går ut i sommar. Tysken har samma agent som Vladimir Tarasenko och det har spekulerats i att det kan bli en liknande deal för Draisaitl som för ryssen (7,5 miljoner/år i 8 år). Någonstans runt 6-7 miljoner lär det ju troligtvis bli men McDavids kontrakt sätter lite tonen för vad Draisaitl får.Om Draisaitl kommer att spela center eller fortsätta på en vinge bredvid McDavid återstår att se.Om lönetaket och kontrakten säger Chiarelli:Två grabbar med fina kontrakt att vänta.På backsidan kan det bli lite problem för Oilers i och med att Kris Russells kontrakt går ut och att Andrej Sekera s knäskada var väldigt allvarlig (operation krävs) och beräknas vara borta i 6-9 månader. Skulle Russell lämna betyder det att Oilers blir av med två av sina topp-4 backar och det är ingen drömsits direkt. Sekeras skada innebär nog att man kämpar lite extra för att få behålla Russell. ”- Vi måste få klart kontrakten med McDavid och Draisaitl först och det har jag sagt till Kris. Vi vill behålla honom och jag tycker att han var riktigt bra för vårt lag”. Det skulle gå att behålla Russell men inte till vilket pris som helst då det nästa sommar är flera som ska ha nya kontrakt, bland andra Maroon, Nurse och Caggiula, samtidigt som McDavids nya kickar igång.Om sin backuppsättning sa Chiarelli såhär: ”- Det finns fortfarande potential för att växa i vår backuppsättning. Med Klefbom och Larsson, tillsammans med Nurse och Benning, så är det en ung backuppsättning som fick viktig erfarenhet i årets slutspel. Det finns utrymme för tillväxt och vi måste tillåta det. De två bästa försvarsuppsättningarna finns i Nashville och Anaheim och det vore fint att ha en liknande men vi är inte där ännu.”Förra sommarens trade när man hämtade in Adam Larsson mot Taylor Hall blev en stor snackis som det fortfarande pratas om. I sommar verkar det dock som att Chiarelli vill ta det lite lugnare: ”- Jag vet inte om vi kommer att göra en sådan trade igen, den var tuff. I år vill jag inte röra om för mycket i laget, vi har haft framgångar och jag vill se hur det utvecklas ännu mer."Chiarelli är tydlig med att framgångarna i år bara är början på någonting bra och att man inte får ta steg bakåt nästa säsong: ”- Vi tog många steg denna säsong men det är fortfarande mycket som ska göras. Vi förbättrade oss på i stort sett alla områden och jag gillar vart vi är på väg. Utmaningen nästa säsong blir att inte falla tillbaka och nu är ribban satt högre".Det blir en spännande sommar med en del saker att göra. Så fort de stora kontrakten med McDavid och Draisaitl är klara kan det läggas tid på att förstärka truppen med free agents eller om det krävs någon trade för att förbättra laget ytterligare. Om Chiarelli och gänget håller sig relativt lugna som det verkar återstår att se. Med tanke på expantionsdraften blir det extra intressant vad alla lag kommer att göra.- Dylan Wells, målvakt som valdes i fjärderundan 2016, har skrivit på ett treårigt entry-level kontrakt.- Peter Chiarelli är nominerad till årets GM tillsammans med Nashvilles David Poile och Ottawa s Pierre Dorion.- Oilers prospect Ethan Bear var starkt bidragande till att Seattle Thunderbirds vann WHL och nu får spela i Memorial Cup.- Iiro Pakarinen har skrivit på ett ettårskonrakt värt 725 000 $.- Oilers kommer att välja som nummer 22 i sommarens draft. 2008 valdes faktiskt Jordan Eberle som just nummer 22.Let's go Oilers!