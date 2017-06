Jordan Eberle trejdad till Islanders

Det har länge ryktas om en trejd bort från Edmonton för Jordan Eberle och ikväll byttes han bort mot New York Islanders Ryan Strome.

Efter att Connor McDavid plockat hem de stora priserna (Ted Lindsay Award och Hart Trophy) under gårdagsnatten var det väntat att det skulle hända någonting med Oilers roster så fort man fick möjlighet.Det har främst ryktats om att Oilers var sugna på att ta in en back med tanke på Sekeras skada men så blev det inte denna gång. Efter ett svagt slutspel av Jordan Eberle har det cirkulerat en mängd rykten om att han skulle bli trejdad och så blev det ikväll då trejdpartnern var New York Islanders. Det blev dock inte mot Travis Hamonic som många gissat utan istället den 23-årige centern/högeforwarden Ryan Strome.Ryan Strome, storebror åt Dylan i Arizona och Matthew som går i sommarens draft, plockades av Islanders som nummer 5 totalt 2011 och under förra säsongen blev det 30 poäng på 69 matcher. Den poängbästa säsong hittills var 14/15 då det blev 50 poäng på 81 matcher.Spontant känns det som en spännande trejd även om Eberle alltid har varit lite av en favorit. Eberles lön, 6 miljoner/år, är självklart en av orsakerna till att denna trejd gjordes och man får nu utrymme till att möjligtvis plocka in Kris Russell igen. Det ryktas om ett fyraårskontrakt värt cirka 3,8 miljoner/år i så fall.Strome kan användas som både center och högerforward och det återstår hur han används. GM Chiarelli om Strome: - Ryan har inte haft samma poängproduktion som Eberle men han har några saker i sitt spel som kommer att hjälpa oss i vår division. Han har bra storlek, ett fantastiskt handledsskott och kan spela både som center och vinge. Denna trejd hjälper oss även med löneutrymme och man måste ta chansen när man får möjligt att skapa utrymme. Detta är en bra trejd sett ur både lagbygge och lönetak.Det är alltid trist att tappa spelare som har varit i klubben länge men jag tror att både Oilers och Eberle gynnas av denna trejd. Oilers får in en yngre och spännande spelare samtidigt som man skapar löneutrymme för ytterligare förstärkning. Eberle kan behöva en nytändning och John Tavares är nog glad över att få en lekkamrat.Imorgon är det dags för draft och säkerligen kommer det hända mer saker med lagbygget under helgen.I och med denna trejd har nu Oilers tre av topp-5 valen ifrån draften 2011. Nugent-Hopkins (1), Larsson (4) och Strome (5).Let's Go Oilers!