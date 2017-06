Kris Russells nya kontrakt och historiskt val i draften

Backen Kris Russell signade ett 4-årskontrakt och Yamamoto kortast någonsin i en förstarunda.

När Jordan Eberle byttes bort mot Ryan Strome öppnades det upp löneutrymme för Chiarelli att signa Kris Russell till ett nytt 4-årskontrakt värt 16 miljoner dollar. Man kan alltså säga att Oilers fick Strome ($2,5 miljoner/år) och Russell till priset av Eberle. Russells kontrakt kunde gärna fått vara lite billigare men i konkurrens med andra lag om hans namnteckning, bland andra Vegas , är det lätt att det drar iväg lite. Det återstår dock att se om han gör sig förtjänt av lönen.Oilers hade det 22:a valet i draften och man satte ett nytt rekord i och med den spelare man valde att plocka. Kailer Yamamoto, 173 cm, är den kortaste spelaren i historien att bli vald i en förstarunda. Hade dock amerikanen varit ett huvud längre hade han troligtvis inte varit tillgänlig så pass sent som nummer 22. Den gångna säsongen tillbringade Yamamoto i Spokane Chiefs i WHL och gjorde 99 poäng på 65 matcher (42+57). Yamamoto beskrivs som en speedig forward med en bra hockeyhjärna och riktigt fina handleder. Det finns en del mindre spelare i dagens NHL (Zuccarello, Gaudreau, Johnson) och förhoppningvis är Yamamoto näste på tur. En rolig händelse skedde under middagen då Yamamoto, Chiarelli och några ytterligare Oilersledare åt middag tillsammans. På frågan varför Oilers borde drafta honom svarade 18-åringen: - you gotta draft me, otherwise I’m gonna come back and haunt you. Det verkar inte vara något problem med självförtroendet i alla fall.I övrigt draftade Oilers ytterligare sex spelare.- Stuart Skinner, G. (#78)- Dmitri Samorukov, D. (#84)- Ostap Safin, LW. (#115)- Kirill Maksimov, RW. (#146)- Skyler Brind'Amour, C. (#177) Son till Rod Brind'Amour.- Philip Kemp, D. (#208)På tal om draftval. I och med expansionsdraften lämnades Griffin Reinhart oskyddad av Oilers och valdes av Vegas. 2015 offrade Chiarelli en första- och andrarunda 2015 för att få över Reinhart från Islanders och såhär i efterhand kan man säga att det var en väldigt misslyckad trejd. Med förstavalet fick Islanders Mathew Barzal och Reinhart spelade bara 30 matcher för Oilers. Ibland blir det verkligen inte som man tänkt sig.Let's Go Oilers!