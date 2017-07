McDavid blir bäst betald i ligan

Oilersfans har gått och väntat på att Connor McDavids skulle krita på ett nytt avtal. Idag blev det klart med ett 8-årskontrakt som gör honom bäst betald i ligan från och med nästa säsong.

Eftersom McDavid har ett år kvar på sitt ELC-kontrakt börjar inte det nya avtalet att gälla förrän säsongen 18/19. Det nya avtalet är värt $100 miljoner dollar med en cap hit på $12,5 miljoner/år. NHL :s yngste lagkapten genom tiderna (slog Landeskog med 20 dagar) hade en fin säsong och vann poängligan (100 poäng), plockade hem Hart Trophy och Ted Lindsay samt ledde Oilers till sitt första slutspel sedan 2006. Det var en hel del spekulationer om att det nya kontraktet skulle ha en cap hit på $13 miljoner/år men den landade alltså strax under. Om sin säkrade framtid säger McDavid: - Jag är verkligen exalterad över att få bära Oilers tröja i de kommande 9 åren av mitt liv. Vi har utvecklat ett bra lag här och visst att det bara har gått ett år men vi är på rätt väg.Nu väntar vi på Draisaitls kontrakt som troligtvis blir klart under denna vecka. Det har dock spekulerats i att tysken kräver cirka $9 miljoner/år och det är lite väl saftigt. Mer information om McDavid, rostern och annat som hänt i Oilers kommer när Draisaitls kontrakt är klart.Let's Go Oilers!