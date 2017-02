Milan Lucic: ”Huvudsaken är att laget växer”

SvenskaFans fick en pratstund med Milan Lucic efter Edmontons förlust mot Nashville.

Milan Lucic värvades in för att lyfta Edmonton. Han signade ett sjuårskontrakt värt $6 miljoner per säsong och förväntningarna var höga. Lucic skulle bli Connor McDavids radarpartner och tillsammans skulle de guida Oilers i rätt riktning och få ordning på en tragisk organisation.Edmonton går mot sitt första slutspel sedan finalförlusten 2006 – men för Lucic personligen har säsongen varit en besvikelse. Samarbetet med McDavid fungerade inte och istället har Patrick Maroon gjort succé jämte Oilers fixstjärna.- Jag kan spela bättre än vad jag har gjort. Men det är mitt tredje lag på tre säsonger, då är det mycket man måste anpassa sig till. Men det har varit en rolig säsong, säger Lucic till SvenskaFans efter 4-5-förlusten mot Nashville.- Huvudsaken är att laget växer och att vi hittar sätt att vinna matcher på – och det har vi gjort, fortsätter Lucic.Edmonton håller ett stadigt grepp om sin slutspelsplats trots förlusten mot Nashville. Med 20-talet matcher kvar av grundserien befinner sig Oilers nu i en ny sits. Istället för att spela av säsongen och spana mot golfbanans utmaningar går man nu mot slutspel.- Nu när vi är nära slutspelet så känner vi verkligen fansens hype. Förhoppningsvis kan vi glädja dem och gå till slutspel.Vissa av Lucic lagkamrater har aldrig gjort en slutspelsmatch, men nu har de fått vittring.- Killarna som inte har spelat slutspelshockey har kollat mycket på det och alltid drömt om det… att få utmana om Stanley Cup. Vi måste bara göra jobbet nu och ge oss själva chansen. De som inte har spelat slutspelshockey än kommer få lära sig hur det känns att spela för det ultimata målet, myser Lucic.28-årige Lucic är en av de mer rutinerade herrarna i Edmonton. Med drygt 700 matcher bakom sig och en Stanley Cup-ring på fingret har han en viktig roll i laget. Och erfarenheterna från Boston och Los Angeles tar han med sig in i Oilers, där Bruins tidigare general manager Peter Chiarelli nu bossar och försöker bygga upp något liknande som i Boston.- Vi har många stora forwards och backar som gärna spelar fysiskt. Det är ett sådant lag som coacherna och management vill ha. Vi måste spela stort, använda fysiken och få ut allt av alla.Men hur man än vrider och vänder på sakerna i Edmonton så handlar allting om en enda spelare – Connor McDavid. Tidernas yngsta lagkapten är redan nu en av ligans bästa spelare och gör upp i poängligatoppen.Genom åren har Lucic haft lyxen att få spela med några av ligans bästa centrar, som Anze Kopitar och Patrice Bergeron. Men McDavid är speciell. En generational talent kommer fram lite då och då, och nu har han på egen hand lyft Oilers.- Det är en otrolig hockeyspelare med fantastisk talang. Hans snabbhet, skicklig, speluppfattning och hans förmåga att skapa målchanser… det är vad som har gjort honom till en så bra spelare. Han kommer bara växa och det är spännande att få vara en del av det, avslutar Lucic.