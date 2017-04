Oilers skaffar sig drömläge

Jag hade inte trott på den personen som sa att Edmonton skulle ha en 2-0-ledning i matcher mot Anaheim när man nu vänder hem till Kanada. Så är dock fallet och man har nu gett sig själva en riktigt fin chans, statistiskt sett, att ta sig vidare.

I match 1 blev Mark Letestu och Adam Larsson med två mål vardera tillsammans med Leon Draisaitl och hans fyra poäng stora matchvinnare i segern med 5-3. I match 2 var det dock inte lika målglatt och Edmonton stal en 2-1-seger och det kan man tacka Cam Talbot för. Kanadensaren stoppade 39 skott och fortsätter att imponera.Matchen hann knappt börja innan Andrej Sekera snappade upp en puck vid tekningscirkeln höger om Gibson och skickade in 0-1 efter 01:05, ett resultat som stod sig perioden ut. I andra utökade Patrick Maroon ledningen till 0-2 i powerplay. Ett viktigt och matchavgörande mål av Maroon som var hans första mot sitt gamla lag och som han nu har gjort 1+7 mot på de sex senaste matcherna. Det ska dock nämnas att det var en hel del tur då pucken studsade på hans ena skridsko och in över Gibsons benskydd. Jakob Silfverberg reducerade sedan till 1-2, också det i powerplay. Resultatet stod sig sedan matchen ut men Anaheim tryckte verkligen på för ytterligare mål. Både Patrick Eaves och Cam Fowler träffade målramen men Ducks hade inte turen på sin sida denna gång. Det hade dock Edmonton med hjälp av Talbot och hans stolpar vilket betyder att man nu har 2-0 i matcher och vänder hem till Kanada.”Det var Talbot som vann matchen åt oss. Han gjorde några viktiga räddningar när vi verkligen behövde honom och han var den Cam som han har varit hela säsongen. Vi är glada över att ha honom i målet”.Nu väntar två raka hemmamatcher för Oilers i en arena som garanterat kommer koka av förväntan. Om det var bra drag under första rundan mot Sharks så kommer det vara ännu högre förväntningar och ännu bättre tyck från publiken som har suktat efter framgångar så länge.Anaheim Ducks har legat under med 2-0 i en matchserie sju gånger tidigare och inte lyckats vända samtidigt som Oilers har 11-1 på sina senaste 12 hemmamatcher. Nu kommer inte Oilers att svepa Ducks i fyra raka men man har verkligen skaffat sig själva ett drömläge inför fortsättningen. Räkna med en hel stad som kommer klä sig i orange framöver!En styrka med laget är att man vinner matcher trots att Connor McDavid inte riktigt har kommit loss än i slutspelet. Superstjärnan blev inatt poänglös för tredje matchen i slutspelet och är hårt uppvaktad av motståndarna. Det känns dock som om det bara är en tidsfråga innan McDavid får lite mer ytor och att det lossnar ordentligt.Let’s Go Oilers!Söndag 30/4 kl 01:05