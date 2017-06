Tre nya år

Zack Kassian får 3-årskontrakt

I väntan på McDavids och Draisaitls kontrakt fortsätter Oilers med förlängning av kontrakt hos andra spelare.





Just i slutspelet vaknade Kassian till liv och krigade in sig i många Oilersfans hjärtan. Kassian, vald som nummer 13 av



Nu väntar vi på kontrakten för McDavid och Draisaitl!



Let's Go Oilers! Efter några jobbiga år har Zack Kassian hittat tillbaka till hockeyn igen. Kassian plockades in av Edmonton strax innan årsskiftet 15/16 efter en riktigt turbulent tid i Montreal och gjorde alltså sin första hela säsong med Oilers den gångna 16/17. Totalt blev det 79 matcher, 24 poäng (7 mål, 17 assist) och ytterligare 3 mål i slutspelet där två av dem var matchavgörande.Just i slutspelet vaknade Kassian till liv och krigade in sig i många Oilersfans hjärtan. Kassian, vald som nummer 13 av Buffalo 2009, skickade Sharksspelare till höger och vänster och härjade runt ordentligt i första rundan vilket ledde till att han blev lite av en publikfavorit och det hjälpte givetvis till att få det nya kontraktet. Det nya avtalet är på 3 år och är värt $5,85 miljoner med en cap hit på $1,950,000. Kassian ökar sin lön med drygt $500,000 vilket ändå får ses som ett rätt bra kontrakt. Undertecknad var lite orolig för att det kunde dra iväg lite för mycket med tanke på att man kanske skulle ha avslutningen färskt i minnet.Nu väntar vi på kontrakten för McDavid och Draisaitl!Let's Go Oilers!

0 KOMMENTARER 219 VISNINGAR

alex_e_89@hotmail.com

2017-06-26 23:00:47

