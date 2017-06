Panthers tappar Marchessault och Smith

Två forwards mindre – det blev resultatet när att Vegas Golden Knights plockade ihop sitt lag under natten.

En av de största överraskningarna på expansionslistorna var att Jonathan Marchessault lämnades oskyddad av Florida Panthers. 26-åringen gjorde 30 mål under säsongens gång och var signad på ett extremt fördelaktigt kontrakt över säsongen 2017-18 med en cap hit på 750 000 dollar. Trots det valde klubben att låta honom plockas av Vegas utan kompensation. Något de gyllene riddarna också gjorde.



I samma veva stod det också klart att Panthers trejdar Reilly Smith till Golden Knights i utbyte mot ett fjärdeval i draften 2017. Det kan kännas billigt med tanke på att Smith gjorde 25 mål och 50 poäng så sent som 2015-16, men det låga priset är sannolikt ett resultat av att Smith är kontrakterad i ytterligare fem år till en cap hit på fem miljoner dollar.



Panthers är ett betydligt sämre lag efter natten och är troligtvis det mest försämrade i NHL sett till hur det såg ut för 24 timmar sedan. Om något behövdes mer kvalitet bland ytterforwards – inte mindre. Dock lyfts trejdförbudet vid 15.00 i eftermiddag och vi har bara drygt en vecka till klubbarna kan börja kontraktera free agents. Först då kan vi på allvar börja utvärdera och analysera situationen. Men det ser inget vidare ut i skrivande stund...

0 KOMMENTARER 204 VISNINGAR

Twitter: @Simpa_stromberg

2017-06-22 09:18:28

