Tidslinje över Rowes stormiga tid i Panthers

Dale Tallon är åter GM i Florida Panthers efter Tom Rowe-experimentet. Har du haft svårt att hänga med i svängarna? Här sammanfattas Rowes stormiga 18 månader inom klubben.

* Inför säsongen 2015-16 blir Tom Rowe huvudtränare i Portland Pirates, Panthers dåvarande farmarlag. I NHL gör Panthers sin bästa grundserie någonsin och vinner Atlantic Division under ledning av head coach Gerard Gallant och general manager Dale Tallon.



* 1 januari 2016 befordras Rowe till associated general manager åt Tallon i Panthers. Han lämnar tränarjobbet i Portland.



* 16 maj 2016 utnämns Rowe till general manager i Panthers. Dale Tallon ”befordras” till president över hockeyverksamheten. Eric Joyce och Steve Werier blir associated general managers, vilket är ett steg upp inom klubben från deras tidigare poster. Samtliga ska vara delaktiga i beslut om spelare, men media rapporterar att framförallt Tallon fått allt mindre inflytande.



* 28 november 2016 sparkas Gallant efter en medioker säsongsinledning. Han ersätts av Rowe, som för första gången är huvudtränare i NHL. En av orsakerna ryktas vara att Gallant inte ville använda sig av analytics i den utsträckning som Panthers ville. Tallon tar över Rowes GM-uppgifter, men ändrar ingen titel.



* April 2017 Panthers missar slutspel och Rowe – som inte varit mer analyticsdriven i hur han använt sitt spelarmaterial än vad Gallant var – flaggar för att han har gjort sitt som tränare i klubben. Det spekuleras kring om han får vara kvar i Panthers överhuvudtaget.



* 10 april 2017 Panthers går officiellt ut med att Rowe petas från tränarposten, men även som GM. Tallon återfår titeln som general manager, och behåller även presidenttiteln. Klubben meddelar också att beslutsgruppen, som tidigare bestod av Rowe, Joyce, Werier och Tallon (som troligtvis bara var med i periferin) bantas ned till Joyce, Werier och Tallon, men nu med Tallon som yttersta beslutsfattare. Tidigare togs besluten tillsammans. Rowe blir kvar som rådgivare åt Tallon, men utan något att säga till om gällande beslut.



Klubben medger också att experimentet med en beslutsgrupp misslyckats och ställt till det både på och utanför isen. Bland annat säger de att en klubb med så starka militära rötter borde ha förstått hur viktig "the chain of command" är och att de nu återgår till traditionellt styre med Tallon i toppen.



Tallon är tydlig med att spelarmaterialet bara behöver "tweekas" och inte byggas om. Dessutom räknar han med att ha en ny tränare på plats i juni.



---



Nyckelvärvningar under Rowes översyn: Jonathan Marchesseault, James Reimer, Mark Pysyk, Keith Yandle, Jason Demers, Colton Sceviour, Jared McCann



Nyckelförluster under Rowes översyn: Erik Gudbranson, Dmitry Kulikov, Lawson Crouse, Dave Bolland, Quinton Howden, Brian Campbell, Al Montoya

0 KOMMENTARER 235 VISNINGAR

Twitter: @Simpa_stromberg

2017-04-11 09:35:00

