Alexei Emelin till Vegas i expansionsdraften

Det blev inte helt oväntat Alexei Emelin som Vegas Golden Knights valde bland Habs oskyddade spelare i expansionsdraften som hölls natten till torsdagen.

Många Habsfans fruktade att Vegas skulle välja någon av Charles Hudon och Jakob De La Rose, lika många önskade att Vegas skulle välja någon av just Emelin eller Tomas Plekanec. Det femte namnet som det surrades om var backen Brandon Davidson. Vegas GM George McPhee valde alltså Emelin och det beror säkert delvis på hans fruktade tacklingar som kan locka och förtjusa en hel del nya hockeyfans.



Anledningen till att Vegas skulle välja någon av Hudon, De La Rose eller Davidson hade varit om Vegas redan nu skulle försökt bygga en core för framiden men McPhee har valt att istället bygga en core och utmanare via draften. Det gör att uttalandet från ägaren Bill Foley om att Vegas ska utmana om Stanley Cup inom fem år blir väldigt svårt att infria, en rimligare tidsplan vore inom 6 till 8 år. Hade Vegas valt Plekanec hade de kunnat göra honom till lagkapten under lagets första säsong och sedan valt att antingen trada honom vid trading deadline då han borde vara mycket attraktiv för utmanare till Stanley Cup trofén eftersom han är inne på sitt sista år. Det andra alternativet hade varit att genom en förlänging av hans kontrakt låta honom som lagkapten tillsammans med Marc-Andre Fleury vara lagets ansikte utåt under de kommande säsongerna.



Emelin kan också tradas vid trading deadline beroende på hur han spelat och i vilken riktning Vegas vill gå men han kan också bli kvar i laget under resten av sin NHL-karriär. Emelin som spelat 380 seiematcher och 29 slutspelsmatcher för Montreal och gjort 14 mål och 72 poäng (1 mål & 5 poäng i slutspelet) samt samlat på sig 323 utvisningsminuter. Han är av vissa avskydd för sina tacklingar som ofta är på gränsen men den största anledningen till att vissa fans hatar honom verkar vara att han pga att hans ansikte hålls ihop av metallbitar och skruvar inte slåss.



Emelin har under sina sex säsonger i Montreal fått ihop 1236 tacklingar, närmaste spelare i Montreal är Max Pacioretty med sina 503 tacklingar. Emelin ligger under de senaste sex säsongerna på nionde plats i NHL:s tacklingsliga och samtliga som är före honom har spelat fler matcher (Emelin missade ca 30 matcher med en knäskada under våren och hösten 2013). Jag tror som sagt att Vegas i Emelin har fått en spelare som kommer få fans att jubla och resa sig ut stolarna med sina tacklingar och det återstår bara att önska trebarnspappan (3 döttrar) lycka till i framtiden.



Montreal har just nu 36 spelare under kontrakt (4 målvakter, 11 backar, 21 forwards), 12 spelare som blir RFA och 5 spelare som blir UFA. Av de fem som blir UFA tror jag det bara är Andrei Markov och Alexander Radulov som Habs är intresserade av att signa på nytt. Det finn rykten om att båda är klara men att det inte är officiellt pga av expansionsdraften, det ryktas även om att Radulov är nära att signas och det finns rykten om att han vill har sju år som det inte finns en chans att Bergevin ger honom. Om Markov cirkulerar dessutom ett rykte om att Habs inte kommer erbjuda honom ett kontrakt men det betvivlar jag verkligen för då måste Bergevin ha stora förstärkningar på backsidan i bakfickan.



Dwight King, Brian Flynn och Bobby Farnham tvivlar jag på att Montreal vill signa, möjligen att Farnham kan få ett kontrakt med Rocket de Laval men det är dags att skiljas från Flynn och King verkar om man ska gå efter hans spel efter traden i våras inte vilja spela i Montreal. Bland spelarna som blir RFA är det redan klart att Nikita Nesterov inte erbjuds ett Qualifying Offer och att Max Friberg åker hem tll Sverige och Frölunda, Nesterov kan trots det bli kvar i Habs men då får han inte någon lönehöjning och Habs kan erbjuda Friberg ett QO för att behålla rättigheterna till honom även om jag tvivlar på att någon av dem finns i Montreals planer för framtiden.



Jag tror inte heller att Connor Crisp och Dalton Thrower kommer erbjudas QO och det borde inte finnas plats för dem i farmarlaget heller. Målvakten Charlie Lindgren kommer garanteras signas och han kan till och med bli backup till Carey Price om Al Montoya blir tradad. Centern Mark MacMillan har blandat och gett i farmarlaget och borde få ett QO, hans högsta nivå är av NHL-klass men hans lägsta nivå är än så länge alldeles för låg men jag tycker det är för tidigt att ge upp angående honom.



Backarna Joel Hanley, Ryan Johnston och Keegan Lowe har alla kapacitet för att spela i NHL men alla tre får antagligen inte plats i farmarlaget för ingen av dem ska kunna ta en ordinarie plats i Montreal, jag gissar att Lowe och Johnston får QO men att Hanley blir utan. Stefan Matteau som New Jersey valde i första rundan 2012 är en spelare som har stora problem med att fokusera på rätt saker, när han var i zonen under förra säsongen var han kanske farmarlagets bäste forward medan han i andra matcher var helt värdelös. Eftersom han är en spelare som valts i förstarundan blir det dyrare att ge honom ett QO men han borde få åtminstone en chans till av Habs.



Kvar av spelarna som blir RFA är dels Jakob De La Rose som Habs garanterat vill behålla och han kommer få ett QO, enligt ryktet sliter många SHL-lag i honom men jag hoppas att han blir kvar för under slutet av förra säsongen verkade hans offensiva spel vakna till liv och det är bara det som hindrat honom från att bli en given bottom six spelare i Montreal. Alex Galchenyuk blir också RFA och han har hela sommaren omgivits av traderykten, vissa mer sannolika än andra men det verkar stå klart att för att Bergevin ska kunna tänka sig att trada Galchenyuk så vill han ha två spelare tillbaka och högst en av dem kan vara en talang. Själv både tror och hoppas jag att han signas istället, egentligen borde det inte vara några som helst problem att ge honom ett liknande kontrakt som det Jonathan Drouin fick. Det som är lite problematiskt med att ge honom sex år och 5,5 miljoner i caphit är att Montreal bara har 23 miljoner upp till lönetaket och om Gachenyuk får 5,5 är det kvar 17,5 som ska räcka till att signa minst en top 4 back, en top 6 center och helst Radulov, Markov och De La Rose. Dessutom ska Carey Price ha ett nytt kontrakt nästa år men då försvinner Plekanecs caphit på 6 miljoner och året efter ska Max Pacioretty ha ett nytt kontrakt och då börjar de bli riktigt besvärligt.



När det gäller en trade av Galchenyuk har det tidigare mest ryktats om Islanders som sägs vara beredda att erbjuda Nick Leddy, Anthony Beauvillier och Joshua Ho-Sang och Minnesota där ryktena handlat om Jonas Brodin /Marco Scadella plus en av centrarna Erik Staal, Charlie Coyle och Mikael Granlund. Nu verkar desstom Florida ar intresserade och då måste det handla om Jason Demers plus någon av Nick Bjugstad, Vincent Trochek och Jonathan Huberdeau. Montreal måste gvetvis erbjuda mer än Galchenyuk om någon av de här alternativen ska vara möjliga. Vi får helt enkelt vänta och se vad som händer när lagen får börja trada igen idag.



Universitetsbacken Colin Sullivan som Montreal valde i den sjunde rundan 2011 måste signas inan den 15 augusti för att Montreal inte ska tappa rättigheterna till honom men jag kan inte tänka mig att Habs erbjuder honom ett kontrakt.



Det kommer inte bli en genomgång av årets draft där jag går igenom de mest intressanta spelarna inför årets draft eftersom jag lyckades förstöra den nästan helt färdiga artikeln genom att spara över den med en kopia av förra årets draftgenomgång. Jag återkommer på lördag med en kort beskriving av spelaren som Montreal väljer med sitt val (#25) i årets draft och i nästa vecka med en genomgång av samtliga spelare som Montreal valde i årets draft. Det finns faktiskt en ganska stor möjlighet att Montreal antingen kommer försöka trada upp i draften för att välja tidigare eller helt enkelt trada årets förstaval mot en spelare och sker det innan draften kan det hända att det kommer en kort notis.

0 KOMMENTARER 120 VISNINGAR 0 KOMMENTARER120 VISNINGAR DAN AUGUSTSSON

daug@hotmail.se

På Twitter: @DaugHabs

2017-06-22 13:45:00

ANNONS:

Fler artiklar om Montreal

Montreal

2017-06-22 13:45:00

Montreal

2017-06-16 11:20:00

Montreal

2017-05-03 10:45:00

Montreal

2017-04-25 20:30:00

Montreal

2017-04-17 05:12:33

Montreal

2017-04-09 09:05:00

Montreal

2017-04-02 10:40:00

Montreal

2017-03-21 08:30:00

Montreal

2017-03-06 06:30:00

Montreal

2017-03-02 16:10:00

ANNONS:

Det blev inte helt oväntat Alexei Emelin som Vegas Golden Knights valde bland Habs oskyddade spelare i expansionsdraften som hölls natten till torsdagen.På torsdagskvällen svensk tid tradade Montreal backen Mikhail Sergachev till Tampa Bay Lightning i utbyte för Jonathan Drouin som signades till ett sexårigt kontrakt med en caphit på 5,5 miljoner.Säsongens spelarbetyg och lite snabba tankar om hur Habs kommer att agera inför expansionsdraften då Vegas Golden Knights ska välja en spelare från varje av dagens 30 NHL-lag.Finns det några svenska Habsfans som är sugna på en tripp till Montreal under början av nästa säsong. Man behöver givetvis inte vara Habsfans för att hänga med men resan kommer innehålla minst en match med Montreal i Centre Bell.Montreal Canadiens besegrade New York Rangers med 3-1 på bortaplan och tog därmed ledningen i matchserien med 2-1 i matcher103 poäng och etta i Atlantic Division efter 19 vinster, 5 förluster och 6 förluster efter OT/SO mot de övriga lagen i divisionen. Montreal kommer möta New York Rangers i slutspelets första omgång som troligen startar onsdagen den 12 april.Slutspurt i AHL och ECHL samtidigt som juniorligornas slutspel redan har startatEn stark period har inneburit att Habs som utmanades av Ottawa Senators om ledningen i Atlantic Division nu har ryckt ifrån igen. Montreal har efter 8 segrar på de 10 senaste matcherna en ledning på 4 poäng med tio matcher kvar att spela (Ottawa har dock en match mindre spelad.St. John's IceCaps förstakedja med Nikita Scherbak, Chris Terry och Charles Hudon har varit glödheta i februari och Terry blev utsedd till februaris bästa spelare i AHL.Habs skaffade fem nya spelare, tradade bort tre spelare och tre draftval innan tiden för trader gick ut kl. 21:00 svensk tid i onsdags. Det stod snabbt klart att Bergevin ville göra Montreal större och tuffare inför avslutningen av serien och ett eventuellt slutspel.