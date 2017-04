Åttonde Habsrapporten: New York Rangers nästa

103 poäng och etta i Atlantic Division efter 19 vinster, 5 förluster och 6 förluster efter OT/SO mot de övriga lagen i divisionen. Montreal kommer möta New York Rangers i slutspelets första omgång som troligen startar onsdagen den 12 april.

Den här rapporten består enbart av statistik, när slutspelet är klart kommer en avslutande säsongsrapport och eventuellt en eller flera artiklar med spelarbetyg. Anledningen till att jag inte skriver mer är givetvis att jag är fullt upptagen med att skriva en preview inför slutspelets första omgång.Jag ger spelarna som varit bäst varje vecka poäng, 3 spelare varje vecka (sammanlagt 26 veckor) får poäng. Ibland kommer de här rapporterna komma mitt under en vecka men då kommer den veckans poäng inte redovisas förrän i den kommande rapporten då alla veckans matcher är avslutade. Carey Price kunde givetvis fått mycket mer poäng men jag valde att prioritera utespelarna men trots har han fått mest poäng.3 poäng: Andrei Markov 2 poäng: Artturi Lehkonen1 poäng: Shea Weber 3 poäng: Brendan Gallagher 2 poäng. Max Pacioretty 1 poäng: Alexander Radulov3 poäng: Artturi Lehkonen2 poäng: Paul Byron 1 poäng: Nikita NesterovCarey Price 21 poängMax Pacioretty 20 poängAlexander Radulov 18 poängPaul Byron 15 poängAndrei Markov 12 poängArtturi Lehkonen 11 poängPhillip Danault 9 poäng Andrew Shaw 9 poäng Alex Galchenyuk 9 poängShea Weber 9 poäng Jeff Petry 8 poängBrendan Gallagher 8 poäng Tomas Plekanec 3 poäng David Desharnais 1 poängAl Montoya 1 poäng Torrey Mitchell 1 poängNikita Nesterov 1 poängMax Pacioretty 67 (35+32)Alexander Radulov 54 (18+36)Alex Galchenyuk 44 (17+27)Paul Byron 43 (22+21)Shea Weber 42 (17+25)Phillip Danault 40 (13+27)Andrei Markov 36 (6+30)Andrew Shaw 29 (12+17)Brendan Gallagher 29 (10+19)Artturi Lehkonen 28 (18+10)Tomas Plekanec 28 (10+18)Jeff Petry 28 (8+20) Nathan Beaulieu 28 (4+24)Torrey Mitchell 17 (8+9)(preliminära troliga datum för hemmamatcherna mot NY Rangers * vid behovRecord: 47-26-9Senaste 10 matcherna: 6-3-1Poängprocent: ,628Poäng: 103Gjorda mål: 223Gjorda mål/match: 2,72Insläppta mål: 198Insläppta mål/match: 2,41Powerplay: 19,6%PP-mål: 45PP-tillfällen: 232Insläppta mål i PP: 6Penalty killing: 81,1%Insläppta mål i PK: 47PK-tillfällen: 249Mål SH: 5Mål OT: 11Tekningar: 50,3%Utvisningsminuter: 759Utvisningsminuter per match: 9:15Lagstraff: 6Minors: 277Majors: 21Misconducts: 3Game Misconducts: 3Match Penalties: 1Skott per match: 30,0Skott emot per match: 29,8Mål: Max Pacioretty 35Assist: Alexander Radulov 36Poäng: Max Pacioretty 67PP-mål: Shea Weber 12PP-poäng: Shea Weber 22Matchvinnande mål: Max Pacioretty 7Mål i OT: Alex Galchenyuk 5SH-mål: Tomas Plekanec 2Skott: Max Pacioretty 268Skottprocent: Paul Byron 22,9%Flest missade skott: Max Pacioretty 117Blockerade skott: Shea Weber 157Bäst +/-: Paul Byron +21Sämst +/-: Alex Galchenyuk -5Tacklingar: Alexei Emelin 241Utvisningsminuter: Andrew Shaw 110Majors: Andrew Shaw 6Tekningsprocent: Andrew Shaw 54,6%Flest takeaways: Phillip Danault 49Flest giveaways: Jeff Petry 102Mest speltid per match, försvarare: Shea Weber 25:03Minst speltid per match, försvarare: Ryan Johnston 9:52Mest speltid per match, forwards: Max Pacioretty 19:10Minst speltid per match, forwards: Bobby Farnham 8:16Räddningsprocent: Charlie Lindgren ,949Insläppta mål per match: Charlie Lindgren 1,48Shutouts: Carey Price, 3Räddningar: Carey Price 1656Vinster: Carey Price 37