Femte Habsrapporten: Efterlängtat break

Trots att Habs bara plockat 9 poäng under de senaste 10 matcherna tar konkurrenterna i Atlantic med undantag för Ottawa Senators inte tagit in speciellt mycket. Tampa Bay har till och med lyckats tappa 1 poäng på Montreal och är nu 15 poäng efter i tabellen.

I den här rapportens första match var det gästernas Alex Ovechkin som stal rubrikerna när han tangerade Habslegenden Maurice ”Rocket” Richards med sitt 546:e mål i NHL . Med sitt mål som kom när det återstod lite drygt 3 minuter av den tredje perioden fastställde Ovechkin slutresultatet till 1-4. Montreal gjorde en dålig match och förlorade bland annat skottstatistiken med 23-39, lagets enda mål gjordes av Tomas Plekanec i PP men Washington återtog ledningen bara 54 sekunder senare när Evgeni Kuznetsov gjorde 1-2.Det var ett revanschsuget Montreal som åkte till Winnipeg där man besegrade Jets med 7-4 efter att Philip Danault och Artturi Lehkonen gjort två mål var. Danault gav Habs ledningen med 1-0 och Brian Flynn utökade till 2-0 innan Jets kvitterade i mitten av den första perioden. Tomas Plekanec gjorde 3-2 till Habs med ca 6 minuter kvar av den första perioden. I den andra utökade Habs ledningen till 5-2 genom mål av Sven Andrighetto och Danault innan Mark Scheifele med sitt andra mål i matchen reducerade till 3-5. I den tredje perioden utökade Lehkonen Habs ledning till 7-3 genom sina två mål varav ett var i PP. Brian Little fastställde efter halva perioden slutresultatet när han reducerade till 4-7.Dagen efter ställdes ett tröttkört Habs mot Minnesota Wild som enkelt besegrade Montreal med 7-1 hemma i Xcel Energy Center. Det var först när det återstod 9 sekunder av matchen som Tomas Plekanec i PP lyckades spräcka Devan Dubnyk s nolla. Matchen var verkligen inget att lägga på minnet även om det var den tredje matchen i rad där Plekanec gjorde mål och tredje matchen i rad som Habs gjorde mål i PP.Härnäst stod New York Rangers för motståndet hemma i Centre Bell, efter två perioder ledde Rangers med 2-3 efter att först Alex Galchenyuk och sedan Brian Flynn kvitterat Rangers ledning innan J.T. Miller gjorde 2-3 efter drygt halva matchen. I mitten av den tredje perioden vände Habs matchen genom tre mål inom 62 sekunder, de tre målskyttarna var Alexei Emelin Max Pacioretty och Paul Byron . Derek Stepan reducerade med drygt 5 minuter kvar men Montreal höll undan och Henrik Lundqvist fick inkassera ytterligare en förlust i Centre Bell.Efter en dags vila var det dags för ett riktigt sömnpiller till match på bortaplan mot Detroit Red Wings. Detroit vann en fruktansvärt tråkig match med 1-0 där bara 38 skott kom fram till de båda målvakterna. Nästa match var mot Pittsburgh Penguins som besegrade Montreal med 4-1 i Centre Bell. Sven Andrighetto gjorde Montreals enda mål sent i den andra perioden då han reducerade till 1-3 men i den tredje perioden släppte Penguins inte till några farligheter.Sen följde ytterligare en bortamatch den här gången mot New Jersey Devils som besegrades med 3-1 efter att Alex Galchenyuk och Alexander Radulov gjort tre poäng var. Galchenyuk kvitterade Devils ledning efter ca 5 minuter av den första perioden och i den andra perioden gjorde Shea Weber och Max Pacioretty var sitt mål. Samtliga Habs mål gjordes i PP och Radulov fick en assist vid alla tre målen.Dagen efter spelade Habs hemma mot Buffalo Sabres (Habs hade före uppehållet ett tufft och oerhört idiotiskt schema med täta matcher och många (visserligen korta) resor). Efter en mållös första period gav Artturi Lehkonen Habs ledningen framspelad av Paul Byron, Buffalo kvitterade bara 56 sekunder senare genom Habs förre lagkapten Brian Gionta . Efter knappt halva den första perioden gav Philip Danault Habs ledningen igen men i mitten av den tredje perioden kvitterade Cody Franson för Buffalo. I slutet av den tredje perioden och i förlängningen stod både Carey Price och Robin Lehner för fantastiska räddningar innan Zach Bogosian gav Buffalo segern med sitt första mål för säsongen.Matchen mot Buffalo var Habs åttonde match på 13 matcher och efter två dagars vila tog Montreal emot Calgary Flames som besegrades med 5-1 efter storspel från bland annat Carey Price. Montreal gjorde ett mål i boxplay och två mål i PP innan Sam Bennett med bara två sekunder kvar av matchen lyckades spräcka nollan för Price. Alexander Radulov gjorde två mål i PP och Tomas Plekanec stod för målet i boxplay medan Andrew Shaw och Daniel Carr gjorde de övriga två målen. När Sam Bennett gjorde mål i PP i slutet av matchen var det första målet i boxplay som Habs släppte in sedan Jacob de la Rose kallades upp från St. John’s IceCaps.Efter en dags vila spelade Montreal mot New York Islanders på bortaplan, Islanders vann matchen med 3-1, siffror som hade varit betydligt större om inte Carey Price storspelat i målet. Med sex minuter kvar av den andra perioden kvitterade Shea Weber i PP till 1-1 men i den tredje perioden gjorde först Andrew Ladd sitt andra mål i matchen innan Josh Bailey med knappt 5 minuter kvar av perioden avgjorde med sitt 3-1 mål i PP.Montreals powerplay fungerar just nu oerhört bra, under de här 10 matcherna har laget gjort 9 mål på 25 chanser vilket ger 36% och det är bara Washington som varit bättre i PP än Habs under den här perioden. Totalt har Habs gjort 36 mål på 153 lägen med en man mer på isen och lagets 23,5 % räcker till andraplatsen bakom Columbus Blue Jackets som har 24,6%. Om lagets PP varit bra så har man lyckats betydligt sämre i PK där laget just nu ligger på plats 23 med ynkliga 79,7% och det är framförallt i den spelformen som man märker hur viktigt Andrei Markov är. Markov kanske inte är den som täcker skott (även om han ofta tillhör de bästa i laget) och rensar framför mål men han är ofta på rätt plats och han är fruktansvärt effektiv med sina klubbrytningar.”WE HAVE A TRADE.” De orden måste vara Gary Bettmans favoritmening för det är enda gången han inte blir utbuad så fort han säger något. Habs GM Marc Bergevin har tradad till sig backen/forwarden Nikita Nesterov från Tampa Bay Lightning för backen/enforcern Jonathan Racine och ett draftval årets sjätte runda. Nesterov som blir RFA i sommar har gjort 8 mål och 28 poäng på 119 matcher för Tampa Bay som av någon märklig anledning verkar ha valt att satsa på den storvuxne Andrej Sustr istället för Nesterov om det nu inte är så att Steve Yzerman redan gett upp årets säsong och börjat förbereda sig för expansionsdraften och nästa säsong.Jag nämnde att Habs har haft ett löjligt tufft schema och det kommer inte bli bättre den närmaste tiden. Sedan nyår har Habs spelat 13 matcher på 24 dagar och efter All Star breaket kommer de att spela 8 matcher på 13 dagar. Det här tuffa programmet drabbar givetvis alla lag men det kan ha en oerhörd påverkan på vilka lag som går till slutspel beroende på om man möter lag som är lika slutkörda eller mer utvilade lag. Till de lag som just nu bör vara piggast hör Toronto Maple Leafs och Ottawa Senators, om vi tar och tittar närmare på Ottawa så spelade de bara 10 matcher på 25 matcher före breaket och nu efter kommer de spela 8 matcher på 17 dagar. Ottawa som har 3 matcher mindre spelade än Montreal har just nu ett gyllene läge att plocka in poäng på Montreal men de har en grym avslutning på säsongen med 13 matcher på 23 dagar och riskerar att vara rejält tröttkörda redan när slutspelet börjar.Jag ger spelarna som varit bäst varje vecka poäng, 3 spelare varje vecka (sammanlagt 26 veckor) får poäng. Ibland kommer de här rapporterna komma mitt under en vecka men då kommer den veckans poäng inte redovisas förrän i den kommande rapporten då alla veckans matcher är avslutade.3 poäng: Phillip Danault2 poäng: Artturi Lehkonen1 poäng: Paul Byron3 poäng: Max Pacioretty2 poäng. Phillip Danault1 poäng: Artturi Lehkonen3 poäng. Carey Price2 poäng: Andrew Shaw1 poäng: Alexander RadulovAlexander Radulov 14 poängCarey Price 13 poängMax Pacioretty 11 poäng Jeff Petry 8 poängPhillip Danault 8 poängShea Weber 7 poängPaul Byron 7 poängAlex Galchenyuk 6 poängArtturi Lehkonen 6 poängAndrei Markov 4 poängAndrew Shaw 4 poäng Brendan Gallagher 3 poängTomas Plekanec 3 poäng David Desharnais 1 poängAl Montoya 1 poängMax Pacioretty 39 (21+18)Alexander Radulov 37 (12+25)Shea Weber 31 (12+19)Paul Byron 28 (13+15)Alex Galchenyuk 27 (11+16)Phillip Danault 25 (10+15)Jeff Petry 24 (8+16)Tomas Plekanec 22 (7+15)Andrei Markov 21 (2+19) Nathan Beaulieu 19 (2+17)Andrew Shaw 18 (7+11)Brendan Gallagher 18 (6+12)2017-01-09 Montreal Canadiens – Washington Capitals 1 – 42017-01-11 Winnipeg Jets – Montreal Canadiens 4 – 72017-01-12 Minnesota Wild – Montreal Canadiens 7 – 12017-01-14 Montreal Canadiens – New York Rangers 5 – 42017-01-16 Detroit Red Wings – Montreal Canadiens 1 – 02017-01-18 Montreal Canadiens – Pittsburgh Penguins 1 – 42017-01-20 New Jersey Devils – Montreal Canadiens 1 – 32017-01-21 Montreal Canadiens – Buffalo Sabres 2 – 3 OT2017-01-24 Montreal Canadiens – Calgary Flames 5 – 12017-01-26 New York Islanders – Montreal Canadiens 3 – 12017-01-31 Montreal Canadiens – Buffalo Sabres2017-02-02 Philadelphia Flyers – Montreal Canadiens2017-02-04 Montreal Canadiens – Washington Capitals2017-02-05 Montreal Canadiens – Edmonton Oilers2017-02-07 Colorado Avalanche – Montreal Canadiens2017-02-09 Arizona Coyotes – Montreal Canadiens2017-02-11 Montreal Canadiens – St. Louis Blues2017-02-12 Boston Bruins – Montreal Canadiens2017-02-18 Montreal Canadiens – Winnipeg Jets2017-02-21 New York Rangers – Montreal Canadiens2017-02-23 Montreal Canadiens – New York Islanders2017-02-25 Toronto Maple Leafs – Montreal CanadiensRecord: 25-9-6Senaste 10 matcherna: 4-5-1Poängprocent: ,650Poäng: 65Gjorda mål: 149Gjorda mål/match: 2,98Insläppta mål: 124Insläppta mål/match: 2,48Powerplay: 23,5%PP-mål: 36PP-tillfällen: 153Insläppta mål i PP: 3Penalty killing: 79,7%Insläppta mål i PK: 36PK-tillfällen: 177Mål SH: 4Mål OT: 4Tekningar: 50,3%Utvisningsminuter: 525Utvisningsminuter per match: 10:30Lagstraff: 4Minors: 1594Majors: 11Misconducts: 2Game Misconducts: 3Match Penalties: 1Skott per match: 29,9Skott emot per match: 30,0Mål: Max Pacioretty 21Assist: Alexander Radulov 25Poäng: Max Pacioretty 39PP-mål: Shea Weber 10PP-poäng: Shea Weber 18Matchvinnande mål: Max Pacioretty 6Mål i OT: Max Pacioretty 2SH-mål: Tomas Plekanec 2Skott: Max Pacioretty 156Skottprocent: Paul Byron 22,0%Flest missade skott: Max Pacioretty 71Blockerade skott: Shae Weber 107Bäst +/-: Shea Weber +18Sämst +/-: Phillip Danault, Ryan Johnston, Joel Hanley -3Tacklingar: Alexei Emelin 153Utvisningsminuter: Andrew Shaw 82Majors: Andrew Shaw 4Tekningsprocent: Andrew Shaw 55,4%Flest takeaways: Torrey Mitchell 30Flest giveaways: Jeff Petry 55Mest speltid per match, försvarare: Shea Weber 25::40Minst speltid per match, försvarare: Ryan Johnston 9:52Mest speltid per match, forwards: Max Pacioretty 19:05Minst speltid per match, forwards: Bobby Farnham 8:16Räddningsprocent: Carey Price ,921Insläppta mål per match: Carey Price 2,35Shutouts: Carey Price 2Räddningar: Carey Price 1007Vinster: Carey Price 22