Fjärde Habsrapporten: En skadeförföjd poängmaskin som tuffar på

När Montreal spelade sin avslutade match på säsongens längsta bortaturné fanns hela sju spelare på skadelistan: Greg Pateryn, Andrei Markov, Alex Galchenyuk, David Desharnais, Andrew Shaw, Paul Byron och Brendan Gallagher.

I den här rapporten ingår Habs senaste 11 matcher, 8 av dem var bortamatcher och pga JVM som avgjordes i Montreal har Habs 7 senaste matcher spelats borta från Centre Bell. Trots det tuffa programmet och alla skador har Habs tagit 14 av 22 möjliga poäng och drygat ut sin ledning i Atlantic Division.Den här rapportens första match spelades hemma mot San Jose Sharks och den matchen var nog också den sämsta under december. Carey Price plockades av isen efter att han släppt in 4 mål på 18 skott och San Jose vann ganska enkelt med 4-2, Montreals tröstmål i den tredje perioden gjordes av Brian Flynn och Jeff Petry . I den här matchen saknades förutom de redan skadade Greg Pateryn Alex Galchenyuk och David Desharnais även Andrew Shaw som drabbats av hjärnskakningssymptom efter stjärnsmällen han fick i matchen mot Boston Bruins. Ingen av de fyra nämnda spelarna har spelat sedan dess men Markov och Galchenyuk närmar sig en comeback.Nästa match spelades borta mot Washington Capitals och i den matchen tog Carey Price revansch när han vann sin 250:e seger i NHL , Habs vann matchen med 2-1 efter mål av Artturi Lehkonen och Jeff Petry. Segern var övertygande, Washington lyckades trots underläge 1-2 efter två perioder bara skjuta 5 skott mot Carey Price i den tredje perioden.Rapportens tredje match spelades på hemmaplan i Centre Bell och om matchen mot San Jose var dålig så var matchen mot Anaheim Ducks desto bättre. Anaheim besegrades med 5-1 och Carey Price fick bara 13 skott emot sig under hela matchen trots att Habs fick klara sig utan Andrei Markov som skadat sig (Markov har ännu inte gjort comeback). Jeff Petry var matchens stora stjärna med 1 mål och 2 assist när han gjorde mål i tredje matchen i rad, Montreals övriga mål gjordes av Paul Byron Max Pacioretty och Chris Terry.Härnäst stod en hemmamatch mot Minnesota Wild som då hade 8 raka segrar på tur, efter att Montreal släppt in ett mål med en man mer på isen plus ett mål i tom bur i den tredje perioden föll Habs mot Minnesota med 2-4. Montreal hade ledningen med både 1-0 och 2-1 men det räckte inte för att hindra Minnesota från att vinna för nionde matchen i rad, Montreals mål gjordes av Max Pacioretty och Artturi Lehkonen.Den 23 december startade Habs sin långa bortaturné (laget återvände givetvis till Montreal över julhelgen) med en match mot Columbus Blue Jackets som under hösten besegrat Habs med 10-0. Den här gången satt det betydligt längre in för Columbus som till slut vann med 2-1 och förlängde sin svit till 12 raka segrar. Columbus tog ledningen med 2-0 tidigt i den andra perioden men under resten av matchen tryckte Habs på ordentligt och vann skottstatistiken med 37-24 men det var bara Jeff Petry som lyckades få in en puck bakom Bobrovski.Efter julledigheten åkte Montreal till Florida där man först mötte Tampa Bay Lightning som vann med 4-3 efter förlängning. Habs ledde med 3-1 efter två perioder men orkade inte stå emot Tampa som kvitterade i PP när det återstod 3:30 av matchen. I förlängningen avgjorde Tyler Johnson på ett skott som inte såg otagbart ut, Habs mål gjordes av Alexander Radulov, Shea Weber och Chris Terry.Dagen efter var det Florida Panthers som stod för motståndet och även den matchen gick till förlängning men den här gången var det Montreal som kvitterade sent i den tredje perioden. Brendan Gallagher kvitterade till 2-2 när det återstod 2:37 av den tredje perioden och efter bara 39 sekunder av förlängningen avgjorde Phillip Danault framspelad av Max Pacioretty som hade gjort Habs första mål i matchen.På nyårsafton besökte Montreal de regerande mästarna Pittsburgh Penguins och efter ännu en förlängning vann Pittsburgh med 4-3. Montreal var nära att få med sig två poäng men när det bara återstod 55 sekunder sköt Justin Schultz ett skott som gick in i målet bakom Carey Price via bröstet på Conor Sheary. Alexander Radulov, Paul Byron och Brian Flynn stod för Montreals mål i matchen.Efter ett kort besök hemma i Montreal fortsatte Habs till Nashville för Shea Webers efterlängtade hemkonst, tyvärr var PK Subban skadad men Nashville hyllade sin saknade lagkapten och ”franchisespelare”. Montreal var det klart bättre laget men fick slita för att få med sig två poäng, efter att Nashville lett med 1-0 efter två perioder kvitterade Shea Weber framspelad av Alexander Radulov i den tredje perioden. Max Pacioretty avgjorde sedan i förlängningen framspelad av Radulov och de båda före detta Nashvillespelarna Weber och Radulov fick därmed det sista ordet i säsongens första möte lagen emellan.För tredje matchen i rad sköt Montreal över 40 skott mot motståndarnas mål.Ett tröttkört Montreal spelade redan dagen efter mot Dallas Stars men trots det var det Montreal som inledde piggast och tog ledningen genom Nathan Beaulieu , i den andra perioden tog Dallas ledningen med 2-1 innan Radulov och Pacioretty gjorde var sitt mål i den tredje perioden. Med knappt tre minuter kvar av perioden kvitterade Dallas och Montreal tvingades spela sin femte förlängning i rad. Förlängningen var snabbt över när Max Pacioretty avgjorde efter bara 19 sekunders spel, hans åttonde mål i OT var ett nytt klubbrekord i Montreal. Tyvärr blev både Paul Byron och Brendan Gallagher skadade och för Gallagher var det deja vu eftersom han träffades av ett slagskott på sin vänstra hand (opererad och borta minst 8 veckor).Den avslutande matchen på bortaturnén spelades mot Toronto Maple Leafs och den slutade som matcher mellan Habs och Maple Leafs brukar sluta nämligen med vinst för Habs. Max Pacioretty gav Montreal ledningen redan efter 20 sekunder och efter det gjorde Artturi Lehkonen, Nikita Scherbak, Alexander Radulov och Mike McCarron var sitt mål. Resultatet 5-3 till Montreal innebar bland annat att Michel Therrien vann sin 400:e match i NHL, den 13:e raka vinsten för Habs över Toronto och att lagkaptenen Max Pacioretty gjort 14 mål på sina 14 senaste matcher.Som Montreal spelat sedan Alex Galchenyuk blev skadad kan ingen längre påstå att Montreal är ett mediokert lag som är beroende av Carey Price. Trots att Price inte varit i närheten av att vara lika bra som under säsongsinledningen vinner Montreal och oftast efter att ha vunnit både skottstatistiken och allt vad corsi heter. Under den här rapportens 11 matcher har laget vunnit skottstatistiken 7 gånger och lika många gånger har motståndarna hållits till 30 eller färre skott (13 skott som minst).Jag ger spelarna som varit bäst varje vecka poäng, 3 spelare varje vecka (sammanlagt 26 veckor) får poäng. Ibland kommer de här rapporterna komma mitt under en vecka men då kommer den veckans poäng inte redovisas förrän i den kommande rapporten då alla veckans matcher är avslutade.3 poäng: Jeff Petry2 poäng: Paul Byron1 poäng: Artturi Lehkonen3 poäng: Jeff Petry2 poäng. Artturi Lehkonen1 poäng: Max Pacioretty3 poäng. Alexander Radulov2 poäng: Paul Byron1 poäng: Philip Danault3 poäng: Max Pacioretty2 poäng: Alexander Radulov1 poäng: Shea WeberAlexander Radulov 13 poängCarey Price 10 poängJeff Petry 8 poängMax Pacioretty 8 poängShea Weber 7 poängAlex Galchenyuk 6 poängPaul Byron 6 poängAndrei Markov 4 poängBrendan Gallagher 3 poängTomas Plekanec 3 poängPhillip Danault 3 poängArtturi Lehkonen 3 poängAndrew Shaw 2 poängDavid Desharnais 1 poängAl Montoya 1 poängMax Pacioretty 34 (19+15)Alexander Radulov 31 (10+21)Shea Weber 26 (10+16)Paul Byron 23 (12+11)Alex Galchenyuk 23 (9+14)Jeff Petry 21 (8+13)Andrei Markov 21 (2+19)Phillip Danault 19 (7+12)Brendan Gallagher 18 (6+12)Tomas Plekanec 17 (3+14)Andrew Shaw 15 (6+9)Nathan Beaulieu 14 (2+12)2016-12-16 Montreal Canadiens – San Jose Sharks 2 – 42016-12-17 Washington Capitals – Montreal Canadiens 1 – 22016-12-20 Montreal Canadiens – Anaheim Ducks 5 – 12016-12-22 Montreal Canadiens – Minnesota Wild 2 – 42016-12-23 Columbus Blue Jackets – Montreal Canadiens 2 – 12016-12-28 Tampa Bay Lightning – Montreal Canadiens 4 – 3 OT2016-12-29 Florida Panthers – Montreal Canadiens 2 – 3 OT2016-12-31 Pittsburgh Penguins – Montreal Canadiens 4 – 3 OT2017-01-03 Nashville Predators – Montreal Canadiens 1 – 2 OT2017-01-04 Dallas Stars – Montreal Canadiens 3 – 4 OT2017-01-07 Toronto Maple Leafs – Montreal Canadiens 3 – 52017-01-09 Montreal Canadiens – Washington Capitals2017-01-11 Winnipeg Jets – Montreal Canadiens2017-01-12 Minnesota Wild – Montreal Canadiens2017-01-14 Montreal Canadiens – New York Rangers2017-01-16 Detroit Red Wings – Montreal Canadiens2017-01-18 Montreal Canadiens – Pittsburgh Penguins2017-01-20 New Jersey Devils – Montreal Canadiens2017-01-21 Montreal Canadiens – Buffalo Sabres2017-01-24 Montreal Canadiens – Calgary Flames2017-01-26 New York Islanders – Montreal Canadiens2017-01-31 Montreal Canadiens – Buffalo SabresRecord: 25-9-6Senaste 10 matcherna: 6-2-2Poängprocent: ,700Poäng: 56Gjorda mål: 123Gjorda mål/match: 3,08Insläppta mål: 92Insläppta mål/match: 2,30Powerplay: 21,3%PP-mål: 27PP-tillfällen: 127Insläppta mål i PP: 2Penalty killing: 80,3%Insläppta mål i PK: 29PK-tillfällen: 147Mål SH: 3Mål OT: 4Tekningar: 49,9%Utvisningsminuter: 433Utvisningsminuter per match: 10:49Lagstraff: 4Minors: 159Majors: 9Misconducts: 2Game Misconducts: 2Match Penalties: 1Skott per match: 31,1Skott emot per match: 30,1Mål: Max Pacioretty 19Assist: Alexander Radulov 21Poäng: Max Pacioretty 34PP-mål: Shea Weber 8PP-poäng: Shea Weber 14Matchvinnande mål: Max Pacioretty 6Mål i OT: Max Pacioretty 2SH-mål: Max Pacioretty, Paul Byron, Tomas Plekanec 1Skott: Max Pacioretty 127Skottprocent: Paul Byron 23,5%Flest missade skott: Max Pacioretty 63Blockerade skott: Shae Weber 85Bäst +/-: Shea Weber +17Sämst +/-: Ryan Johnston, Joel Hanley -2Tacklingar: Alexei Emelin 134Utvisningsminuter: Andrew Shaw 58Majors: Mike McCarron, Andrew Shaw 2Tekningsprocent: Andrew Shaw 55,6%Flest takeaways: Torrey Mitchell 26Flest giveaways: Shea Weber 44Mest speltid per match, försvarare: Shea Weber 25:57Minst speltid per match, försvarare: Joel Hanley 10:09Mest speltid per match, forwards: Max Pacioretty 18:59Minst speltid per match, forwards: Bobby Farnham 8:39Räddningsprocent: Carey Price ,930Insläppta mål per match: Carey Price 2,06Shutouts: Carey Price 2Räddningar: Carey Price 781Vinster: Carey Price 20