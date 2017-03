Habs GM Marc Bergevin var flitigt vid trading deadline

Habs skaffade fem nya spelare, tradade bort tre spelare och tre draftval innan tiden för trader gick ut kl. 21:00 svensk tid i onsdags. Det stod snabbt klart att Bergevin ville göra Montreal större och tuffare inför avslutningen av serien och ett eventuellt slutspel.

Lagets nyförvärv presenteras i nummerordning och inte i kronologisk ordningSuperstjärnan Jaime Benns storebror backen Jordie Benn hämtades från Dallas Stars i utbyte mot backen Greg Pateryn och ett val i fjärderundan i årets draft. Att Pateryn skulle få lämna Montreal har varit givet ända sedan hans hustru för några veckor sedan skrev några mindre väl valda ord på twitter. Den hårdföre Gimlikopian Jordie Benn blev aldrig draftad utan signades av Dallas Stars som FA 2011 efter flera säsonger i ECHL och AHL.Benn har spelat 302 matcher i NHL samtliga för Dallas och gjort 11 mål och 71 poäng samtidigt som han samlat på sig 119 utvisningsminuter. Benn som är vänsterskytt föredrar att spela högerback men hans mångsidighet gör att han borde vara given i antingen Habs andra eller tredje backpar resten av säsongen. En lyckad säsongsavslutning bör ge honom en stor chans att bli en given back för tredje backparet de kommande säsongerna.Den väldige Dwight King införskaffades från Los Angeles Kings mot ett val i den fjärde rundan 2018 (valet kan om King skriver nytt kontrakt med Habs ändras till ett val i tredje rundan). King som vunnit Stanley Cup två gånger med LA Kings kan hjäpa till lite överallt i laget i Kings spelade han ibland med Anze Kopitar och ibland i fjärdekedjan.King har gjort 52 mål och 108 poäng på 348 matcher i NHL och 10 mål och 25 poäng på 69 matcher i Stanley Cup. King kommer säkert få spela mycket under Julien och bra spel från honom bör göra att han kan få ett nytt kontrakt med Habs i sommar när hans nuvarande år ut.Norrmannen och tacklingsmaskinen Andreas Martinsen kom från Colorado Avalanche som istället fick Sven Andrighetto som aldrig lyckades ta en ordinarie plats i Habs. Martinsen spelade i Leksand under säsongen 2009-10, 2012 gick han till Düsseldorf och 2015 skrev han som FA på för Colorado Avalanche där han blev lite av publikfavorit på grund av sin fysiska spelstil.Martinsen har gjort 7 mål och 18 poäng på 110 matcher, han har dessutom samlat på sig 79 utvisningsminuter. Har har dessutom 301 tacklingar under sina två säsonger i NHL, Alexei Emelin är Habs bäste tacklare med 452 (#6 i NHL). Är något tveksam till att Martnsen kommer få spela mer än sporadiskt och jag tror tyvärr inte att han kommer få nytt kontrakt i sommar.Den 25-årige backen Brandon Davidson anslöt från Edmonton Oilers som fick David Desharnais, Davidson har en minst sagt en händelserik historia bakom sig innan han tog sig till NHL. Davidson draftades av Edmonton i den sjätte rundan 2010 men då han spelade i Edmontons farmarlag diagnosticerades han med testikelcancer men efter operation och cellgiftsbehandling gjorde han comeback och 2013 belönades han med Fred T Hunt Memorial Award (AHL:s motsvarighet till Bill Masterton)Davidson har spelat 91 matcher i NHL för Edmonton och gjort 5 mål och 13 poäng, hans tuffa spelstil till trots har han bara suttit utvisad i 36 minuter. Davidson kommer troligen inte spela så mycket den här säsongen, han är troligen #8 i backrankingen men det verkar som Habs tror en hel del på honom så det är inte omöjligt att han kan ta en plats bland de sex som spelar redan den här säsongen annars är det precis som Bergevin brukar säga: ”Det går inte ha för många backar”.Steve Ott som antagligen tillhör topp 20 när det gäller NHL:s mest avskydda spelare hämtades från Detroit Red Wings för ett val i den sjätte rundan i 2018 års draft. Den 34-årige Ott är inte någon offensiv kraft längre utan hans styrka ligger i det defensiva spelet och han kommer säkert få ta många tekningar i de matcher han kommer spela för Montreal. Jag tror inte Ott kommer spela varje match för Montreal utan han kommer nog mest användas mot tuffare lag som Ottawa Senators som Habs kommer möta tre gånger inom loppet av åtta dagar i slutet av mars.Ott är med sina 183 cm och 88 kg minst av Habs nyförvärv men han är den mest rutinerade. Han draftades som den 25:e spelaren sammanlagt av Dallas Stars i draften 2000 och han har gjort 109 mål och 287 poäng på 837 matcher för Dallas, Buffalo Sabres, St. Louis Blues och Detroit Red Wings. Han har samlat på sig 1538 utvisningsminuter och hans tekningsprocent är 54,9% sett till hela karriären. Ott var lagkamrat med Tomas Plekanec lockoutsäsongen 2004-05 då båda spelade för Hamilton Bulldogs och han har dessutom spelat med Jordie Benn i Dallas och Brian Flynn i Buffalo.Benn har kontrakt till 2019, Davidson har kontrakt till 2018 medan King, Ott och Martinsen blir FA i sommar. En gemensam nämnare för alla (förutom storleken och tuffheten) är att alla spelat mycket PK och det är en disciplin där Habs haft enorma problem sedan årsskiftet även om det blivit bättre sedan Julien blev coach.Jag tror att Bergevin var verkligt intresserad av att trada till sig både Radim Vrbata och Matt Duchene men han vägrade betala vad Arizona och Colorado begärde. I Vrbatas fall så var tydligen priset ett val i andrarundan men eftersom det verkar vara ganska troligt att Vrbata bara hade varit en rental så var priset för högt. När det gäller Duchene verkar Joe Sakic vägrat att vika en tum från sitt bud men i sommar kan mycket ha ändrats i Colorado som gör att Duchene kan komma tradas till laget han älskade som barn.