Habsträff i Växjö den 4 februari

Datum är spikat och förhoppningsvis är alla Habsfans som var intresserade av en träff fortfarande lediga lördagen den 4:e februari. Fans till övriga NHL-lag är givetvis välkomna i mån av plats (max 20 stycken).

Den 4:e februari kl. 18:00 är det dags för en träff i Växjö för svenska Habsfans, där vi förutom äta och dricka gott även kommer att se matchen mellan topplagen Montreal Canadiens och Washington Capitals som startar ca kl. 19:00. Det blir den tredje och sista matchen lagen emellan för säsongen och lagen har var sin seger så här långt.Vi kommer att träffas på sportsbaren Stars and Stripes i Växjö, där vi kommer få vara för oss själva på övervåningen och se på vårt favoritlag medan resten av gästerna får nöja sig med Växjö Lakers bortamatch mot Karlskrona. Om ni inte vet var restaurangen ligger i Växjö kan ni ta en titt på deras hemsida: http://www.starsnstripes.se/vaxjo/ För att vi alla ska få mat snabbt och samtidigt vill Stars and Stripes gärna veta vad vi ska äta. Därför vore det jättebra om ni samtidigt som ni bekräftar att ni kommer och meddelar vad ni vill äta. Meddela mig via DM på twitter eller mail så mailar jag menyn till er (det går antagligen även att beställa rätter även från menyn på hemsidan även om man då kanske man kan få vänta lite på maten.Om det är någon som inte kan komma kl. 18 men ändå vill dyka upp runt kl. 19 för att se matchen med oss går det nog bra men då får ni beställa maten när ni kommer men jag måste veta att ni kommer så att jag kan meddela Stars and Stripes hur många vi blir.Ni kan bekräfta att ni kommer antingen via mail till: daug@hotmail.se eller genom att kontakta mig på twitter @DaugHabs.Jag kommer givetvis även att bjuda in till den här träffen via twitter