Centre Bell är huvudmålet för pilgrimsresan.

Hockeyresa till Montreal hösten 2017

Finns det några svenska Habsfans som är sugna på en tripp till Montreal under början av nästa säsong. Man behöver givetvis inte vara Habsfans för att hänga med men resan kommer innehålla minst en match med Montreal i Centre Bell.

Jag kommer åka till Montreal i höst (troligen i slutet av oktober eller i november) och eftersom jag och min bror bestämt oss för att inte åka bort samtidigt undrar jag om det finns några svenska Habsfans som är sugna på att hänga med. Även Habsfans av andra nationaliteter som läser det här är givetvis välkomna att hänga med (på egen risk).



Eftersom inget spelschema är släppt än så skissar jag upp tre preliminära alternativ, det är visserigen inte säkert att något av dem går att ordna under den tidsperiod jag tänkt åka. När schemat för NHL släpps börjar jag fundera på hur alternativen kommer se ut men eftersom jag dessutom är väldigt intresserad av att se Habs nya farmarlag Rocket de Laval så spikar jag inte mina alternativ förrän AHL:s spelschema är släppt.



Hotel och resa får varje person fixa själv eftersom jag inte är en resebyrå (en del vill kanske flyga från Arlanda, andra från Landvetter, Kastrup eller Gardemoen och ha en mellanlandning i Europa/USA på väg till Canada) och jag gissar också att det kan skifta en hel del mellan hur mycket man vill betala för sitt hotellrum. Matchbiljetter kan jag troligen hjälpa till med men om vi blir många så måste några fixa sina biljetter själva (jag ger tips om vilka sidor som ni kan använda). Det är givetvis inte heller nödvändigt att alla åker samtidigt, någon kanske bara kan åka en långhelg men vill möta upp under den tiden, någon annan kanske vill göra en egen variant med ett besök i någon annan NHL-stad före eller efter de kommer till Montreal (eller Toronto eftersom jag i två av alternativen kommer göra ett kortare stopp i Toronto).



Alt. 1 Kortast och billigast



Flyg till Montreal med 4 eller 5 övernattningar. Minst en match med Montreal Canadiens och minst en match med Rocket de Laval. Besök i Forum och en rundtur i Centre Bell plus eventuellt ett besök i Habs träningsnläggning i Brossard. Hemresa.



Beräknad kostnad:

Flyg Europa – Montreal tur och retur ca 8,000:-

Transfer Flygplats hotell 15-300:-

Rundtur Centre Bell CAD 24

Matchbiljett Rocket de Laval CAD 15-30

Matchbiljett Montreal Canadiens 800-3000:-

Hotell per natt 300-1500:-

(vandrarhem kan bli billigare och lyxhotell blir givetvis dyrare)



Beräknad totalkostnad för flyg, 5 hotellnätter, 3 matcher osv 11,000-22,000

Dessutom tillkommer kostnad för mat, shopping & tunnelbana/buss/taxi



Alt. 2 Lite längre med ett kort stopp i Toronto (givetvis lite dyrare)



Flyg till Toronto med en eller två övernattningar. En match i Air Canada Center plus besök på Maple Leaf Gardens och Hockey Hall of Fame. Flyg till Montreal där det blir tre eller fyra övernattningar och minst en match med Rocket de Laval och minst en match med Montreal Canadiens. Eventuellt besök på träningsanläggningen i Brossard + besök på Forum och en rundtur i Centre Bell. Hemresa.



Beräknad kostnad:

Flyg Europa- Toronto – Montreal – Europa ca 10,000:-

Transfer flygplats hotell 25-750:-

(priset beror på om man åker taxi, buss eller tunnelbana)

Hockey Hall of Fame CAD 18

Rundtur Centre Bell CAD 24

Matchbiljett Toronto Maple Leafs 1500-3500:-

Matchbiljett Rocket de Laval CAD 15-30

Matchbiljett Montreal Canadiens 800-3000:-

Hotell per natt 300-1500:-

(vandrarhem kan bli billigare och lyxhotell blir givetvis dyrare)



Beräknad totalkostnad för flyg, 6 hotellnätter, 3 matcher osv 14,000-26,000

Dessutom tillkommer kostnad för mat, shopping & tunnelbana/buss/taxi



Alt. 3 Längre med fler dagar i både Toronto och Montreal (dyraste alternativet)



Flyg till Toronto med två eller tre övernattningar i Toronto. I Toronto blir det en match i Air Canada Center med Maple Leafs, ett besök på Hockey Hall of Fame och beroende på hurdan tur med lagens olika spelscheman vi har antingen en match i Ricoh Coliseum där Maple Leafs farmarlag Toronto Marlies håller till eller en match i gamla legendariska Maple Leaf Gardens där universitetslaget Ryerson Rams spelar. Även om inte Ryerson har hemmamatch kommer jag antagligen ta mig till Maple Leaf Gardens för ett kort besök.



Från Toronto flyger man sedan till Montreal (tar ca 80 minuter) och i Montreal blir det minst fem övernattningar. I Montreal är planen att se en eller flera matcher med Habs i Centre Bell och förhoppningsvis minst en match med farmarlaget Rocket de Laval. Dessutom tänker jag besöka Habs träningsanläggning i Brossard när Habs tränar (de tränar varje spelfri dag före en hemmamatch). Ett besök på klassiska Forum måste givetvis också stå på programmet och eftersom Montreal Canadiens egna Hockey Hall of Fame inte finns längre så har jag tänkt hänga med under en visning/rundtur i Centre Bell. Om någon är intresserad av hockeyhistoria så är ett besök på Forum + en rundtur i Centre Bell ett måste (se bara till att minneskortet i kameran är tomt och att batteriet är fulladdat).



Beräknad kostnad:

Flyg Europa- Toronto – Montreal – Europa ca 10,000:-

Transfer flygplats hotell 25-750:-

(priset beror på om man åker taxi, buss eller tunnelbana)

Hockey Hall of Fame CAD 18

Rundtur Centre Bell CAD 24

Matchbiljett Toronto Marlies CAD 12-35

Matchbiljett Ryerson Rams CAD 12-25

Matchbiljett Toronto Maple Leafs 1500-3500:-

Matchbiljett Rocket de Laval CAD 15-30

Matchbiljett Montreal Canadiens 800-3000:-

Hotell per natt 300-1500:-

(vandrarhem kan bli billigare och lyxhotell blir givetvis dyrare)



Beräknad totalkostnad för flyg, 8 hotellnätter, 5 matcher osv 16,000-32,000

Dessutom tillkommer kostnad för mat, shopping & tunnelbana/buss/taxi



Vill man inte gå på alla matcherna blir det givetvis billigare under förutsättning att man inte tillbringar den kvällen ute på stan i Montreal eller Toronto för då kan det bli mycket dyrare.



Är ni två kompisar som delar på ett dubbelrum så kan ni sänka kostnaderna för hotell en hel del. Är ni flera kompisar kan ni kanske bo i en lägenhet, det blir betydligt billigare men då får ni stå för frukost och städning själva. Välj hotell som ligger nära en tunnelbanestation för man kan åka tunnelbana ända fram till Centre Bell och från Union Station i Toronto är det högst 100 meter till Air Canada Center. Maple Leaf Gardens, Forum och Hockey Hall of Fame ligger alla tre också mycket nära en tunnelbanestation. Place Bell i Laval kräver en promenad på ca 200 meter medan Ricoh Coliseum är lite knepigare men om man byter sig fram via tunnelbana och buss till spårvagn så är det nog också bara ca 200 meter att gå till hallen.



Min uppskattning av biljettpriserna till Maple Leafs och Habs matcher är just nu väldigt osäkra, jag gissar att biljetterna i Toronto kommer bli betydligt dyrare och svårare att få tag i nästa säsong medan det nog inte blir så stor skillnad i Montreal.



Jag har inte tänkt vara någon sorts reseledare som styr och ställer utan det blir en resa på eget ansvar med mycket egentid men en eller flera gemensamma måltider inför matcher och om någon vill hänga med när jag drar till HHoF, Maple Leaf Gardens, Brossard osv så är det givetvis OK. Om resan sker enligt alternativ 2 eller 3 kommer jag kanske köpa mina matchblijetter av ett företag i Toronto och hämta biljetterna på deras kontor och då får givetvis andra som gör samma sak hänga med om de vill.



Ni som är intresserade får gärna kontakta mig på twitter under @DaugHabs eller via mail daug@hotmail.se så kan jag hålla er uppdaterade under sommaren. Eftersom det spelas fotboll i MLS i både Montreal och Toronto kan det finnas en chans att se på MLS om man det vill, Toronto Raptors spelar i NBA men om man tycker biljetterna till Maple Leafs är dyra så är NBA-biljetterna minst lika dyra. I båda städerna finns det dessutom lag i CFL som ligan för den kanadensiska varianten av amerikansk fotboll heter och det är inte omöjligt att deras spelschema passar datumen för resan. Är man intresserad av damhockey så vann Montreal Canadiennes Clarkson Cup (mästerskapet i CWHL) i våras och det är inte alls omöjligt att det går att fixa ett besök på en av deras eller Toronto Furies (som också spelar i CWHL) hemmamatcher. Någon gång i augusti eller möjligen i början av september kommer jag bestämma mig och då kommer det en ny artikel där jag nämner vilka datum och matcher det kommer handla om. Ju fler som hänger på desto roligare och om ni anmäler intresse nu så innebär det givetvis inte att ni förbinder er att åka, mycket kan hända fram till september/oktober då resan bör bokas.

0 KOMMENTARER 145 VISNINGAR 0 KOMMENTARER145 VISNINGAR DAN AUGUSTSSON

daug@hotmail.se

På Twitter: @DaugHabs

2017-04-25 20:30:00

ANNONS:

Fler artiklar om Montreal

Montreal

2017-04-25 20:30:00

Montreal

2017-04-17 05:12:33

Montreal

2017-04-09 09:05:00

Montreal

2017-04-02 10:40:00

Montreal

2017-03-21 08:30:00

Montreal

2017-03-06 06:30:00

Montreal

2017-03-02 16:10:00

Montreal

2017-02-26 16:00:00

Montreal

2017-02-15 10:15:00

Montreal

2017-02-03 18:00:00

ANNONS:

Finns det några svenska Habsfans som är sugna på en tripp till Montreal under början av nästa säsong. Man behöver givetvis inte vara Habsfans för att hänga med men resan kommer innehålla minst en match med Montreal i Centre Bell.Montreal Canadiens besegrade New York Rangers med 3-1 på bortaplan och tog därmed ledningen i matchserien med 2-1 i matcher103 poäng och etta i Atlantic Division efter 19 vinster, 5 förluster och 6 förluster efter OT/SO mot de övriga lagen i divisionen. Montreal kommer möta New York Rangers i slutspelets första omgång som troligen startar onsdagen den 12 april.Slutspurt i AHL och ECHL samtidigt som juniorligornas slutspel redan har startatEn stark period har inneburit att Habs som utmanades av Ottawa Senators om ledningen i Atlantic Division nu har ryckt ifrån igen. Montreal har efter 8 segrar på de 10 senaste matcherna en ledning på 4 poäng med tio matcher kvar att spela (Ottawa har dock en match mindre spelad.St. John's IceCaps förstakedja med Nikita Scherbak, Chris Terry och Charles Hudon har varit glödheta i februari och Terry blev utsedd till februaris bästa spelare i AHL.Habs skaffade fem nya spelare, tradade bort tre spelare och tre draftval innan tiden för trader gick ut kl. 21:00 svensk tid i onsdags. Det stod snabbt klart att Bergevin ville göra Montreal större och tuffare inför avslutningen av serien och ett eventuellt slutspel.Trots dåligt spel och poängplockande behåller Habs förstplatsen i sin division men den här rapporten handlar mest om mer eller minde sannolika traderykten inför årets Trading Deadline.Montreal Canadiens går i bräschen för NHL:s gröna vågen och återanvänder ytterligare en coach, det återstår att se om den här kan undvika att hamna på återvinningsstationen ännu en gång.Både Brampton Beast och St John's IceCaps är med i slutspelsracet trots att lagen lidit av att Habs kallat upp mängder av spelare till NHL.