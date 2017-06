Jonathan Drouin till Montreal Canadiens

På torsdagskvällen svensk tid tradade Monteal backen Mikhail Sergachev till Tampa Bay Lightning i utbyte för Jonathan Drouin som signades till ett sexårigt kontrakt med en caphit på 5,5 miljoner.

Jag förstod att något stor hänt när jag tog upp telefonen efter att jag slutat jobba igår och det fanns över 20 meddelanden och notiser till på twitter. Det fanns till och med ett DM från Per Bjurman som meddelade att Jonathan Ekeliw sörjde samtidigt som han själv gillade traden och undrade om Habs nu skulle gå efter Jonas Brodin Först alla fakta kring traden, förutom Sergachev så förband sig Habs att under vissa förutsättningar skicka ett val i andrarundan 2018 till Tampa Bay och Tampa skulle skicka Habs ett val i sjätterundan samma draft. För att draftvalen ska byta ägare får Sergachev inte spela mer än 39 matcher i NHL under den kommande säsongen och ett eventuellt slutspel. Kommer Sergachev upp i 40 matcher stryks draftvalen och traden handlar bara om Sergachev mot Drouin. Som jag skrev på twitter ska det antagligen till en skada för att Segachev inte ska spela 40 matcher under nästa säsong eller att Tampa Bay gör en riktigt dålig säsong och att de då väljer att låta Sergachev utvecklas i AHL istället för att bli van att förlora.Habs GM Marc Bergevin hann dessutom komma överens med Drouin och hans agent om ett nytt kontrakt innan det var dags för presskonferens, där Drouin presenterades och fick en tröja med #72 (mer om det senare). Kontraktet som Drouin har skrivit på är på sex år och är värt 33 miljoner dollar, det har med andra ord en caphit på 5,5 miljoner, de två sista åren av kontraktet ska dessutom innehålla någon form av begränsad NTC (No Trade Clause). Om jag ska kommentera kontraktet först så är det nog många andra lags GM som skulle ge sin ena arm för att ha Drouin signad i sex år för den caphiten så jag har absolut inget att klaga på även om ”Hata Bergevin klanen” på twitter och HF-boards gjorde några fåfänga försök i går och under natten, det fanns till och med de som tog upp Drouins +/- statistik.Själva traden är en trade där det antagligen kommer dröja väldigt länge innan någon vet vilket lag som fick den bäste spelaren men traden fyller ett behov hos båda lagen. Tampa Bay får en ung mycket lovande back som i skuggan av Victor Hedman kan utvecklas till en riktig toppback samtidigt som Tampas backsida efter Hedman & Strålman inte är något man skrämmer små barn med. Sergachev bör enligt mig starta i Tampa Bay i den tredje backparet med speltid även i PP och mot slutet av säsongen skulle jag inte bli förvånad om han rankas som Bolts tredje bästa back. Montreal får å sin sida en spelare som har beskrivits som den bäste franskkanadesaren sedan Patrick Roy och den mest spektakuläre spelaren sedan Guy Lafleur. Om Drouin ens kommer i närheten av att infria de orden som kommer från den gamle Habsstjärnan Bobby Smith som haft Drouin som spelare i juniorlaget som han äger så har Habs fått den spelare de saknat sedan Alex Kovalev lämnade laget. Framförallt Montreals powerplay kommer få en helt annan dimension med Drouin i laget, han har redan som 22-åring få övermän när det gäller att ta in pucken under kontroll i anfallszonen och han kan hitta sina medspelare med millimeterpassningar plus att han även har ett riktigt giftigt skott.Det finns redan massor av spekulationer i var Drouin, kommer spela i Montreals laguppställning, bland annat undrar många om Habs kommer att testa honom som center. Drouin fick frågan på presskonferensen var han själv tror han passar in bäst men han svarade bara att han kommer spela där Claude (Julien ) vill att han ska spela. Det faktum att Drouin fick en tröja med #72 har av vissa setts som ett bevis på att Alex Galchenyuk blir kvar i Montreal men det är nte riktigt så man ska tolka det. Hade Drouin däremot fått en tröja med #27 på ryggen så hade Bergevin talat om för hela världen att Galchenyuk spelat sin sist match i Montreal och om inte en trade redan var klar så skulle det innebära att Galchenyuks värde i en trade skulle sjunkit något enormt. Galchenyuk som förhandlar med Habs om ett nytt kontrakt kan fortfarande bli tradad och att Drouin fick #72 handlade enbart om att det redan fanns en spelare i Habs som hade #27 och är inte den nye spelaren en riktigt veteran med minst 10 NHL-säsonger bakom sig så tar man inte ifrån en spelare hans nummer (i alla fall inte utan att fråga först).Jag skrev också på twitter att jag tror att det här bara var början på två riktigt svettiga veckor för Habs GM Marc Bergevin som inte är färdig på länga vägar. Om man är optimistisk (som jag) kan det redan vara klart att både Andrei Markov och Alexander Radulov kommer spela för Montreal nästa säsong. Anledningen till att Habs inte meddelat det är expansionsdraften, där både skulle behöva skyddas om de var signade. Enligt ryktet ska Markov få ett kontrakt på 2 år (väde okänt) medan Radulov ska få antingen 4 eller 5 år med en caphit på 6 till 6,5 miljoner.Enligt olika insiders (som man egentligen inte ska tro på alltför mycket eftersom ingen GM i NHL är lika bra på att hålla saker hemliga som Bergevin) ska Montreal vara intresserade av de svenska backarna Niklas Hjalmarsson och Jonas Brodin. Sjäv tror jag inte riktigt på Hjalmarsson men Brodin är riktigt intressant inte minst för att det finns flera möjligheter att bygga ut en trade med Minnesota . Jag har sett förslag på att Montreal ska trada till sig Mikko Koivu + Brodin, Eric Staal + Brodin eller Mkael Granlund + Brodin. Alla de tre traderna skulle lösa två av Montreals behov, Granlund + Brodin blir givetvis dyrast men ger också den bästa lösningen då bägge fortfarande har framtiden för sig, enda problemet är att Granlund måste signas eftersom han är RFA. Alternativen med Staal eller Koivu blir biligare eftersom de båda är över 30 år och bara har ett år kvar på sina kontrakt. Koivus nästa kontrakt blir dessutom ett +35 kontrakt vilket gör att många lag nog aktar sig för att försöka trada till sig honom men om Habs verkligen går för Stanley Cup under nästa säsong så ”who cares”. Vinner Habs kan man bara låta bli att ge honom ett nytt kontrakt eller så blir kanske Koivu om han ser möjligheten till en Stanley Cup vinst mer villig att signa ett både kortare och framförallt billigare kontrakt 2018.Montreal har dessutom förhoppningsvis redan kommit överens med Vegas Golden Knights om antingen en trade av Tomas Plekanec eller att Plekanec lämnas oskyddad för att Vegas ska välja honom i expansionsdraften. Sedan tror jag att minst en av Nathan Beaulieu och Alexei Emelin inte kommer återvända till Montreal och om Habs lyckas trada till sig Brodin bör bägge ha spelat sina sista matcher i Montreal.Lite i skymundan skrev Charles Hudon på ett tvåårigt kontrakt med en caphit på 650000 i går, första året är tvåvägs men det andra året är envägs. Jag trodde kanske att han skulle få envägskontrakt båda åren för att göra Las Vegas mindre intresserade av att välja honom i expansionsdraften men om jag tolkar Hudons och Montreals uttalande efter kontraktet rätt så kommer Montreal troligen att skydda Hudon. Det verkar som om Montreal är beredda att ge Hudon en chans som center i andra- eller tredjekedjan och det är en smart och billig lösning på centerproblemet om Hudon kan leverera.Jag har under våren varit bombsäker på att Montreal kommer att välja en center i årets draft men traden av Sergachev öppnar verkligen upp för möjligheten att Montreal kan välja en back om rätt back finns tillgänglig när det är Habs tur att välja som med det 25:e valet.Avslutningsvis kan jag bara säga att det faktum att Pierre McGuire tyckte att det var en dålig trade av Montreal gör att jag bara blir mer övertygad om att Drouin kommer bli en hit i Montreal. Craig Button var till exempel eld och lågor över att Drouin kommer till Montreal och även en majoritet av Bolts fans verkar tycka att Habs vunnit traden.