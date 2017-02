Michel Therrien sparkad igen – Claude Julien ersätter igen

Montreal Canadiens går i bräschen för NHL:s gröna vågen och återanvänder ytterligare en coach, det återstår att se om den här kan undvika att hamna på återvinningsstationen ännu en gång.

Många fans och vissa delar av engelskspråkiga media fick glädjefnatt sent i går kväll när twitter exploderade efter nyheten om att Montreal Canadiens sparkat sin coach Michel Therrien och ersatt honom med Claude Julien som förra veckan fick sparken från Boston Bruins. Vad många verkar ha glömt är att Julien under sin tidigare sejour i Habs antagligen var den Habscoach i konkurrens med Mario Tremblay som varit mest avskydd av både fans och media. Julien är givetvis en bättre coach i dag än 2003-06 och han har kanske lärt sig att handskas med media lite bättre men man får inte glömma att han under sin tid i Boston var nära att få sparken säsongen före Stanley Cup vinsten 2011.Therrien har gjort ett bra jobb i Montreal och har fått en mssa oförtjänt kritik framförallt från fans och engelskspråkig media som hånat honom både för hans engelska och franska uttal. Therrien har motbevisat de som menade att han inte är en bra NHL-coach, han är en bra coach men han tillhör kanske inte de 10 främsta men han är bättre än coacher som Gulutzan, Desjardins, Capuano, Cassidy, Hakstol, Bednar, Rowe och Carlyle och jämnbördig med coacher som Vigneault, Tippett, Blashill, Boucher, Cooper och Ruff. Jag trodde själv aldrig att Therrien skulle vara kvar så här länge när han fick jobbet 2012 men fram till och med 2015 gjorde han ett fantastiskt jobb, de som säger annat är antingen fördomsfulla eller fast i en tidigare epok då Habs vann Stanley Cup på löpande band.Jag trodde att Therrien eventuellt skulle få gå i somras men vem skulle ersätta honom, fanns det verkligen någon bättre som var ledig? Svaret var ett ganska bestämt nej, nu under säsongen har Julien, Gallant och Hitchcock fått gå och då fanns det alternativ som var åtminstone lika bra (Julien & Gallant) och en som hade varit en oerhörd uppgraderig i Hitchcock men chansen att Hitchcock skulle gå till Habs var betydligt mindre än att Las Vegas tar fem raka Stanley Cup titlar under sina fem första säsonger i NHL.Julien har varit i Montreal förr, han har varit i hetluften förr och han har vunnit. Det är framförallt de tre punkterna som gör att han kan lyckas med Habs den här gången men man får inte glömma att det finns massor av punkter som gör att han kan misslyckas fullständigt och kanske sabotera sin NHL-karriär. Många fans inbillar sig att Julien skulle sett till att PK Subban inte hade tradats men då glömmer de att Julien var med om att trada både Phil Kessel och Tyler Seguin från Boston pga hur spelarna uppträdde framförallt utanför isen. Det är också något som gör att spelare som Alex Gachenyuk och Nathan Beaulieu nu verkligen måste ta de sista stegen i utvecklingen till att bli så bra (och framförallt ansvarsfulla) spelare de kan bli annars kommer de vara borta senast säsongen 2018-19.Med Julien som coach ökar dessutom risken att Mikhail Sergachev får stanna i OHL ytterligare en säsong och sen ska vi inte glömma att Julien måste komma överens med Habs stora ryska koloni med Andrei Markov i spetsen. Markov är dessutom en av bara två spelare (Tomas Plekanec är den andre) som var med när Julien coachade Montreal senast, Julien har dessutom sagt saker om Habs lagkapten Max Pacioretty och Alexei Emelin som gör att han knappast kommer välkomnas med den stora famnen utan han behöver nog sitta ned med dem och försöka få dem att glömma de hårda orden.Som ni ser är jag inte en stor fan av Claude Julien och om ni letar lite på twitter och internet hittar ni snart ett stort antal gifs och videos där fans från Montreal verkligen visar vad de tyckte om Julien när han var coach i Boston och att tro att de känslorna försvinner bara för att han nu ska coacha Habs är lite naivt. Om Habs misar slutspel kommer han redan om några månader vara minst lika avskydd som Therrien var bland fansen. Det finns egentligen bara två alternativ för Julien, han måste vinna Stanley Cup annars kommer fans och media jaga honom med blåslampa tills han fått sparken.Michel Therrrien fick sparken trots att Montreal Canadiens ledde sin division och ironiskt nog har även Claude Julien fått sparken när hans lag (New Jersey Devils 2007) var #1 i sin division. Therrien har varit i en Stanley Cup final medan Julien varit i två varav han och Boston gick segrande ur en.Michel Therrien hade under sin första sejour i Montreal följande statistik: 77 vinster - 77 förluster - 23 oavgjorda -13 förluster efter förlängning dvs 190 poäng på 190 matcher. Under sin senaste period i Montreal nådde Therrien 425 poäng via 194 vinster – 121 förluster – 37 förluster i OT/SO på 352 matcher. Sammanlagt i NHL har Therrien följande statistik 406 vinster – 303 förluster – 23 oavgjorda – 82 förluster efter OT/SO dvs 615 poäng på 542 matcher, i Montreal är hans siffror 271-198-23-50 615 poäng på 542 matcher.Claude Julien hade under sin första sejour i Montreal följande statistik: 72 vinster – 62 förluster – 10 oavgjorda – 15 förluster efter OT/SO dvs 169 poäng på 159 matcher. Sammanlagt har han 538 vinster – 332 förluster – 10 oavgjorda och 117 förluster efter OT/SO dvs 1203 poäng på 997 matcher.I dag kommer Canadiens GM Marc Bergevin hålla en presskonferens och det faktum att Claude Julien bara kommer medverka via telefon har redan gjort att han kritiserats. Den här artikeln kommer troligen att uppdateras i natt eller i morgon då vi fått veta mer (bland annat hur långt Juliens kontrakt är).