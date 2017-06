Montreal Canadiens draft 2017

Habs hade en mycket bra draft när man valde en målvakt, fyra backar och två centrar som samtliga har en ganska god chans att nå NHL i framtiden.

Inför draften hade jag en lista på 60 spelare som jag trodde att Montreal kunde välja i draften där jag givetvis hade plockat bort Hischier och Patrick och några till som jag var övertygad om skulle väljas före det var Habs tur att välja. Av de 60 där alla var backar eller forwards valde Habs till slut fyra och jag kan inte klaga på en enda av de sju spelarna som i nästa vecka kommer delta i Montreals development camp som pågår mellan den 2 och 6 juli. Spelarna jag hade på min lista var Poehling, Brook, Ikonen och Tyszka.När scouter, experter och bloggare har rankat hur lagen draftade i år är de allra flesta överens om att Montreal gjorde riktigt bra ifrån sig och Habs har fått betyg mellan A och B+ av de flesta någorlunda kunniga och opartiska. I rangordning hamnar Montreal någonstans mellan tredje och tionde plats hos betygssättarna, de undantag jag sett har varit en Maple Leafs supporter som gav alla lag utom just Toronto dåliga betyg och en Boston supporter som i gammal god Big Bad Bruins stil mest brydde sig mest om hur stora spelarna som draftades var.Centern Ryan Poehling fanns lite överraskande kvar när det var Habs tur att välja i den första draftrundan och då kunde man inte låta bli att ta honom även om jag tror att man egentligen ställt in sig på att välja Morgan Frost (som Flyers tog två val senare). Poehling var inte det sexiga valet som vissa fans och journalister ville ha (som Eeli Tolvanen) han är ett säkert val som jämförts med Jordan Staal och Scott Bjugstad. Poehling var förra året den yngste spelaren i NCAA eftersom han pluggat in ett år på high school (det är med andra ord ingen dumskalle även om han har konstiga politiska åsikter) och det är något som lurar folk som sett honom på youtube, då de inte tänker på att backen som stoppar honom är tre år äldre. Här kan ni läsa vad hans coach i St. Cloud State University Bob Motzko (Motzko kommer även leda USA i JVM för 18-årigar för andra året i rad) har att säga om honom:När det gäller Poehling så har svenske @mnjohan som är gammal SCSU Huskies veteran själv dessutom lovat att hålla mig uppdaterad om hur Ryan Poehling spelar och utvecklas i St. Cloud State HuskiesBrook tog under säsongen ett stort steg i sin utveckling när han gick från 10 poäng på 30 matcher 2015-16 till 40 poäng på 69 matcher förra säsongen med Moose Jaw Warriors. Den kanadensiske backen som är 185 cm lång och väger 83 kg är bra på nästan allt och har egentligen ingen svaghet, han sticker med andra ord inte ut och det är anledningen att han fanns kvar när Habs gjorde sitt andra val i draften. Flera av backarna som rankades före honom inför draften och sedan valdes före honom har större och fler svagheter än Brook men har samtidigt någon spetskompetens som Brook saknar. Brook bör om han skaffar sig mer muskler och jobbar på sin skridskoåkning utan tvekan bli en NHL-back för andra eller tredje backparet speciellt om han dessutom blir en aning mer elak. Han har bra hockey-IQ och hans passningar hamnar väldigt sällan hos motståndarna även när han är satt under press.Om varken Brook eller Poehling var sexiga val så var valet av Joni Ikonen både sexigt och en riktigt steal. Inför draften tippade många att Ikonen skulle väljas någonstans mellan #30 och #45 men den offensivt opportunistiske finländaren fanns alltså kvar när Habs valde för andra gången i den andra rundan. Ikonen som är ganska kort (180 cm och 80 kg) är bra på att dribbla och skjuta och han är även en riktigt bra skridskoåkare men han måste bli starkare samtidigt som han behöver spela lite smartare. En passning i rätt tid är bättre än en dribbling som antingen misslyckas eller får en medspelare att åka offside men i Ikonens fall handlar det nog mer om mognad än om dålig hockey-IQ. Valet av Ikonen har redan fått Habsfans att drömma om en framtida andrakedja med Ikonen och Lehkonen.Walford som är 188 cm lång och väger 86 kg är den ende spelaren av de som Habs draftade i år där Montreal gick lite utanför boxen. Walford beräknades av de flesta scouter att gå ganska sent antingen i den femte ellee sjätte rundan men Habs såg tydligen något hos honom som de gillade. En stor anledning till Walfords låga ranking kan vara att han blev skadad redan i den första slutspelsmatchen för hans spel i Victoria Royals under våren hade varit riktigt bra. Om det är en scout i Montreals organisation jag litar på så är det den 76-årige Elmer Benning (även om Jim Benning är hans son) som är Montreals amatörscout i västra Canada. Är det Benning som rekommenderat Walford så förstår jag varför Timmins lydde rådet, senast Montreal inte följde Bennings råd missade Habs Ryan Getzlaf. Montreal höll dessutom en mini-combine för några spelare som inte var inbjudna till NHL:s stora combine och enligt Grant McCagg så imponerade Walford stort där.Här är en fantastisk artikel om veteranscouten Elmer Benning: http://http://www.sportsnet.ca/hockey/nhl/canadiens-scout-elmer-bennings-million-kilometre-journey/ Jag hade inte Fleury på min lista eftersom jag trodde att något av lagen i västra Canada (eller Carolina som draftade hans bror Haydn 2014) skulle vara mer intresserade. Fleury spelade i Kootenay Ice som antagligen var det sämsta laget i de kanadensiska juniorligorna och det gjorde kanske att intresset svalnade hos vissa lag. Fleury som är 185 cm lång och väger 91 kg kommer nästa säsong vara Kootenays lagkapten (Habs har de senaste åren valt väldigt många spelare som varit lagkaptener eller assisterande i sina juniorlag). Fleury rankades inför draften att bli vald i den tredje rundan och det var precis vad som hände men jag tror ändå att när man ser tillbaka på årets draft att det här kan anses vara en liten steal.Backen Jarret Tyszka har haft skadeproblem och det är en orsak till att han föll ända till den femte omgången, en annan kanske viktigare orsak var hur han och framförallt Seattle Thunderbirds spelade i Memorial Cup. Seattle var slagpåsen i Memorial Cup slutspelet och Tyszka lämnade turneringen med -8 efter att Seattle förlorat sina tre matcher med 2-4, 1-7 och 0-7. Ska man gå efter hur han rankades av olika scoutingbyråer/sidor borde Tyszka valts sent i andra rundan eller i den tredje men han föll alltså ända till femterundan. Förhoppningsvis blir han bara revanschsugen och kommer igen under säsongerna som kommer för då kan den 188 cm långe och 85 kg tunge backen vara en riktigt steal.Montreal hade inget val i den sjunde rundan eftersom man förra året tradade det till Winnipeg Jets för att kunna drafta Arvid Henriksson. När Habs insåg att målvakten Cayden Primeau som är son till Flyerslegenden Keith Primeau såg ut att kunna smita igenom draften kontaktade de några lag och Philadephia var villiga att byta valet i årets sjunde runda mot Habs val i den sjunde undan nästa år. Primeau har ännu inte fyllt 18 år men han är 188 cm lång och väger 84 kg och spås kunna bli en riktigt bra målvakt. Han rankades inför draften på plats 7 bland Nordamerikanska målvakter av NHL:s scouting bureau, på plats #100 av future considerations, på plats #58 av hockeypropects och Bob McKenzie hade honom på plats 84. Primeau kommer nästa säsong börja på Northeastern University och det kommer med andra ord dröja 4-5 år innan han skriver på något kontrakt. Jag vet att det finns fans som klagar och undrar varför Habs valde en målvakt när de redan har Carey Price, Al Montoya, Charlie Lindgren, Michael McNiven och Zach Fucale men mycket kan hända på några år. När Habs valde Price 2005 var Jose Theodore förstemålvakt och dessutom fanns Mathieu Garon och Yann Danis i laget samtidigt som Cristobal Huet var på ingång för den kommande säsongen. Även om kanske Montreal inte kommer ha plats för Primeau i framtiden kan han om han utvecklas rätt bli en spelare att kasta in i en trade för en utespelare.Här kan ni läsa mer om Habs val i årets draft, på sidan finns även länkar till större artiklar om varje spelare Habs draftade:På http://thehockeywriters.com/2017-nhl-draft-guide/ hittar ni dessutom längre presentationer av Poehling, Brook, Ikonen, Fleury, Tyszka och Primeau.Scouten Grant McCagg som finns på twitter under @grantmccagg och har startat en hemsida http://recrutes.ca är ett måste för habsfans att följa. Under årets draft prickade han in samtliga sju spelare Habs valde (han nämnde en till tre spelare när det var Habs tur att välja och hade med rätt spelare alla gångerna). Om man vill kan man även prenumerera på scoutingrapporter på recrutes.ca för att få ändå mer info (en varning bara, McCagg tillhör de som tyckar att Marc Bergevins är en av NHL:s bästa GMs så är du en av de som vill sparka Bergevin är han kanske inte rätt man att följa).