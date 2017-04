Montreal Canadiens tog en övertygande seger i Madison Square Garden

Montreal Canadiens besegrade New York Rangers med 3-1 på bortaplan och tog därmed ledningen i matchserien med 2-1 i matcher





Rangers inledde den första perioden bäst, bland annat hade Oscar Lindberg ett stolpskott men efter att Habs framångsrikt dödat en utvisning på



Precis som i den första perioden inledde Ragers den andra perioden bäst men utan att skapa några riktigt vassa chanser. Med tiden tog Montreal över mer och mer av spelet och bland annat Torrey Mitchell hade en riktigt bra chans att ge gästerna ledningen. En utvisning på JT Miller sent i perioden skulle visa sig ödesdiger för hemmalaget, efter fint passningsspel i PP kunde Habs finländske rookie Artturi Lehkonen ge Habs ledningen framspelad av



Habs fick ytterligare ett PP efter att Mats Zuccarelli blivit utvisad 4 minuter efter en hög klubba i ansiktet på



När det återstod knappt fem minuter av perioden avgjorde Radulov matchen definitivt när han uppvaktad av Kevin Hayes med en hand gjorde ett Kenta Nilsson mål. Det var Phillip Danault som efter framgångsrikt forecheckande stod för passningen till Radulovs 0-3 mål. När det återstod 4 minuter av perioden tog Rangers ut Henrik Lundqvist för att spela med sex utespelare och ca en minut senare spräcktes Carey Price nolla av Brady Skjei när denne reducerade till 1-3. Under de tre minuter som var kvar av matchen efter reduceringen fortsatte Rangers att spela med sex utespelare utan att skapa några egentliga farligheter.



Matchen avgjordes av Habs specialty teams, där lagets spel med en man mindre på isen hittills varit felfritt i samtliga tre matcher och i den här tredje matchen fick man äntligen utdelning i PP med två mål. Matchens tre stjärnor utan rangordning: Alexander Radulov, Shea Weber och Artturi Lehkonen sen hade givetvis Carey Price varit en av de tre om han fått hålla nollan matchen ut.



---



New York Rangers – Montreal Canadiens 1 – 3 (0 - 0) (0 - 1) (1 - 2)



Period 1



Period 2

0 – 1 (17:37) Artturi Lehkonen (Brendan Gallagher, Tomas Plekanec) PP



Period 3

0 – 2 (07:42) Shea Weber (Alex Galchenyuk, Alexander Radulov) PP

0 – 3 (15:35) Alexander Radulov (Phillip Danault)

1 – 3 (17:04) Brady Skjei (Kevin Klein, Mika Zibanejad)



Räddningsprocent

Henrik Lundqvist ,897

Carey Price ,952



Skottstatistiken 21 – 29 (6-10)(6-12)(9-7)

PP: NYR 0/3, MC 2/3

Hits: NYR 41, MC 31

Vunna tekningar: NYR 48, MC 53

Giveaways: NYR 21, MC 8

Takeaways: NYR 7, MC 6

Täckta skott: NYR 13, MC 15

2017-04-17

