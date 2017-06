Ryan Poehling tillsammans med Habs Trevor Timmins och Shane Churla.

Montreal Canadiens valde Ryan Poehling med sitt förstaval

Montreal Canadiens valde den amerikanske centern Ryan Poehling från St. Cloud State University Huskies med sitt val i den första rundan, Poehling blev den 25:e spelaren som valdes i årets draft.





Efter att inga trader skett före Montreal valde Ryan Poehling började lagen bakom trada spelare och draftval. Dallas tradade till sig val #26 där de valde draftens troligen bäste målvakt Jake Oettinger, Philadelphia tradade till sig val #27 där de tog just Morgan Frost och St. Louis tradade till sig val #31 där de valde ryssen Klim Kostin. Ryan Poehling rankades inför draften av Recrutes som #18, av ISS som #15 och Bob MacKenzie rankade honom som #19. Hockeyprospects, McKeens och Future considerations rankade honom från #21 till #26.



Ryan Poehling föddes den 3 januari 1999 i Lakeville, Minnesota och är 188 cm lång och väger 84 kg. Under säsongen som gick gjorde Poehling som freshman 7 mål och 13 poäng på 35 matcher för St. Cloud State University Huskies i NCAA och 3 mål och 5 poäng för USA i JVM för 18-åringar. Som freshman hade han givetvis sparsamt med istid i St. Cloud men den kommande säsongen kommer han få mycket större ansvar och speltid därefter. Han anses också vara ganska given i USA:s lag till JVM för 20-åringar som den här säsongen spelas i Buffalo.



Poehling tog som 17-åring en plats i ett av USA:s bästa universitetslag, där han spelade i samma kedja som sina bröder Jack och Nick som tre år äldre och tvillingar. Poehling beskrivs som väldigt mogen för sin ålder och alla verkar vara eniga om att han är en blivande NHL-center. Som tur finns det en utvandrad svensk i Minnesota som är känd från twitter och Per Bjurmans NHL-blogg, Johan är en flitig besökare när St. Cloud Huskies spelar och när jag frågade honom i går så beskrev han Poehling så här: ”Väldigt stor potential. Trodde han skulle gå tidigare i draften. behöver minst ett år till i college helst två om man kan vänta. Kommer få chansen att växa mer i år, given i USA's WJC & får större roll i college laget. Fantastisk familj som ger stöd. Bra val!”



Så här har några scouter beskrivit Poehling:

“Big, accountable center who has all the talent to be a two-way threat down the road. Strong on the puck and able to force defenders back with his strength and speed. Cerebral vision and sees play development when skating the puck or setting up shop. Puck skill isn’t Datsyukian but he spreads the puck around with crisp passes and can manage to keep the puck safe with his reach and positioning. Sky’s the limit if he works on foot speed, and polishes his offensive game.”



”Poehling plays a straight ahead simple game down the middle of the ice. He has excellent skating and explosiveness coming into the offensive zone. Ryan doesn’t have elite hands and stick handing ability, but uses his strong lower body and skating to beat defenders 1 on 1. Ryan plays a sound game positionally coming back into his own end and has a knack for creating turnovers on the back check.”



Jag kommer hålla kontakt med Johan under den kommande säsongen för uppdateringar om Poehling som inte kommer spela i NHL förrän tidigast säsongen 2018-19 eller mer troligt 2019-20.



Vill ni läsa mer om Poehling kan ni klicka på följande länkar:

Montreal har två val i den andra rundan och två val i den tredje rundan och det är inte alls omöjligt att man tradar några av dem för att kunna välja tidigare i den andra rundan där backar som Eemeli Räsänen, Conor Timmins, Nicolas Hague, Joshua Brook, Gustav Lindström och Dylan Samberg är intressanta alternativ. En del av dem kan givetvis vara kvar när det är Habs tut att välja även utan att laget tradar upp men det är nog bara Lindström och Samberg som kan vara kvar när tredje rundan börjar.



