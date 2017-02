Regarding Habs: Januari

Både Brampton Beast och St John's IceCaps är med i slutspelsracet trots att lagen lidit av att Habs kallat upp mängder av spelare till NHL.

Många av Habs talanger på juniorsidan har haft problem med skador under januari, har de varit inte borta en längre tid så har de haft småkrämpor som gjort att de missat enstaka matcher. Det är bara Matt Bradley som vräkr in poäng och målvakten Michael McNiven som fått vara skadefria än så länge under säsongen.St. John's IceCaps signade i början av januari backen Julien Brouillette (känd från Karlskrona i SHL) för resten av säsongen. Dagen efter fick tysken Markus Eisenschmid som de senaste säsongerna haft ett kontrakt med St. John's ett kontrakt på två år med Montreal Canadiens, kontraktets caphit är på 642,500 dollar.Den 26 januari tradade Habs till sig Tampa Bay Lightnings back/forward Nikita Nesterov, man skickade AHL-backen/enforcern Jonathan Racine och årets val i den sjätte draftrundan till Tampa Bay. Nesterov har redan debuterat för Montreal och är en klar uppgradering över åtminstone Joel Hanley och Ryan Johnston som fått spela i Montreal pga alla skador.Både St. John's IceCaps och Brampton Beast har tappat i kampen om slutspelsplatserna i AHL respektive ECHL men båda har fortfarande goda chanser att nå slutspelet. När Montreal hade som flest skador tvingades St. John's dels kalla upp spelare från Brampton och dels ge flera spelare try-outs. Detta drabbade givetvis även Brampton och eftersom truppernaa i ECHL är mindre slog det verkligen hårt när St. John's kallade upp fyra spelare och gav ytterligare tre spelare i Brampton try-outs och resultatet lät inte vänta på sig. Både Brampton och St. John's tappade flera placeringar men nu är ordningen återställd och Brampton har slagläge där de ligger på niondeplatsen i sin konferens samtidigt som St. John's har den åttonde och sista slutspelsplatsen i sin konferens i AHL.Från och med nästa säsong flyttar Montreal sitt farmarlag från St. John's till Montrealförorten Laval där laget Rocket de Laval kommer spela nästa säsong. Laget har under januari presenterat både sin logo och sina dräkter, vill ni se närmare på dem finns de dels på twitter under @RocketLaval eller på hemsidan http://www.rocketlaval.com . Anledningen är givetvis att det ska bli lättare att skicka spelare fram och tillbaka mellan lagen, från och med nästa säsong behöver en uppkallad spelare bara ta tunnelbanan för att nå Habs hemmarink Centre Bell. Närheten till Laval gör också att Habs kan öka utrymmet under lönetaket genom att inte ha 23 spelare i truppen när man har många hemmamatcher i rad.St. John's hade en ganska säker slutspelsplats inom räckhåll men pga att så många spelare varit uppkallade till Montreal så har man tappat men man ligger fortfarande på den sista slutspelsplatsen i sin konferens.Chris Terry och målvakten Charlie Lindgren deltog i AHL:s All Star helg som avslutades i måndags, North Division som de båda spelade i vann 1 match och förlorade 2 matcher, laget gick därmed inte till finalen där Central besegrade Atlantic med 1-0 efter straffar. Chris Terry gjorde 1 mål och 1 assist medan Charlie Lindgren släppte in 3 mål på 15 skott under lagets tre matcher som spelades efter samma regler som NHL:s All Star matcher.Habs har i dagarna skickat ned Zach Redmond och Daniel Carr till AHL men när man satte upp Mark Barberio på waivers slog Colorado Avalanche till och plockade åt sig Barberio som hade behövts i IceCaps nu när slutspurten drar igång. Jacob de la Rose har spelat sex matcher i Montreal under januari men han kommer antagligen skickas ned om GM Marc Bergevin kan förstärka forwardsuppsättning vid trading deadline. En anledning till att Habs låtit så många olika spelare från St. John's spela i NHL under Habs skadebekymmer är att Bergevin då kunnat se vilka som kan ha en framtid i Habs och vilka som han kan använda i en eventuell kommande blockbuster till trade.30 Zachary Fucale, nu i Brampton Beast2 GP, 0 W, 2 L, 0 OTL, 0 SO, 3,56 GAA, ,887 SAV%31 Bryan Pitton, tryout nu släppt1 GP, 0 W, 1 L, 0 OTL, 0 SO, 4,06 GAA, ,789 SAV%31 Yann Danis, kontrakt St. John's IceCaps14 GP, 6 W, 4 L, 3 OTL, 0 SO, 2,84 GAA, ,911 SAV%35 Charlie Lindgren28 GP, 14 W, 11 L, 1 OTL, 3 SO, 2,81 GAA, ,911 SAV%3 Josiah Didier, kontrakt St. John's IceCaps23 GP, 0 G, 3 A, 3 P, -1, 8 PIM4 Philip Samuelsson37 GP, 1 G, 4 A, 5 P, -6, 21 PIM5 Tom Parisi30 GP, 1 G, 5 A, 6 P, -3, 8 PIM7 Ryan Johnston25 GP, 2 G, 6 A, 8 P, -10, 6 PIM8 Mark Barberio, (assisterande lagkapten) Colorado Avalanche har plockat honom på waivers20 GP, 3 G,15 A, 18 P, +1, 28 PIM14 Brett Lernout44 GP, 1 G, 11 A, 12 P, +4, 30 PIM15 Joel Hanley36 GP, 2 G, 11 A, 13 P, +2, 20 PIM20 Julien Brouillette, kontrakt St. John's IceCaps (förra säsongen i Karlskron)29 GP, 2 G, 4 A, 6 P, +1, 8 PIM26 Zach Redmond,2 GP, 0 G, 0 A, 0 P, -1, 0 PIM29 Jonathan Racine, tradad till Tampa Bay Lightning26 GP, 0 G, 3 A, 3 P, +2, 58 PIM10 Charles Hudon, LW/C24 GP, 12 G, 8 A, 20 P, -5, 28 PIM11 Daniel Carr, LW3 GP, 2 G, 1 A, 3 P, +2, 0 PIM12 Max Friberg, RW/LW (lagkapten)39 GP, 8 G, 8 A, 16 P, -2, 10 PIM16 Mark MacMillan, RW/C37 GP, 2 G, 6 A, 8 P, -5, 8 PIM17 Nikita Scherbak, RW35 GP, 10 G, 10 A, 20 P, -3, 27 PIM31 Bobby Farnham, LW/RW39 GP, 6 G, 7 A, 13 P, +3, 87 PIM20 Jacob de la Rose, C/LW (assisterande lagkapten) uppkallad till Montreal34 GP, 3 G, 12 A, 15 P, -7, 24 PIM21 Stefan Matteau, LW/RW35 GP, 7 G, 7 A, 14 P, -4, 85 PIM22 Chris Terry, LW/RW26 GP, 12 G, 20 A, 32 P, -4, 14 PIM23 Connor Crisp, C/LW nedskickad till Brampton7 GP, 0 G, 0 A, 0 P, +0, 4 PIM24 Daniel Audette, C44 GP, 7 G, 12 A, 19 P, -8, 27 PIM25 Michael McCarron, C/RW27 GP, 6 G, 10 A, 16 P, -5, 60 PIM27 Sven Andrighetto, RW/C/LW uppkallad till Montreal20 GP, 8 G, 14 A, 22 P, -8 8 PIM28 Yannick Veilleux, LW kontrakt St. John's IceCaps22 GP, 3 G, 5 A, 8 P, +3, 27 PIM32 John McCarron, RW kontrakt St. John's IceCaps3 GP, 0 G, 0 A, 0 P, +0, 2 PIM34 David Broll, LW kontrakt St. John's IceCaps40 GP, 4 G, 2 A, 6 P, -4, 67 PIM36 Anthony Camara LW tryout5 GP, 2 G, 1 A, 3 P, +3, 2 PIM37 Jérémy Grégoire, C37 GP, 6 G, 1 A, 7 P, -2, 53 PIM38 Markus Eisenschmid, C/RW36 GP, 6 G, 4 A, 10 P, +5, 12 PIM39 Brandon MacLean LW släppt2 GP, 0 G, 0A, 0 P, +1, 0 PIM43 Alexandre Rangers tryout5 GP, 1 G, 0 A, 1 P, +2, 0 PIMsammanlagt i AHL 12 GP, 1 G, 0 A, 1 P, -3, 6 PIMSvag spel från Brampton Beast under januari har gjort att laget nu befinner sig på niondeplatsen i den östra konferensen 2 poäng från en slutspelsplats (visserligen med 2 matcher mindre spelade).5 Jérémie Blain, D, kontrakt med St. John's IceCaps (Har nu lämnat laget och spelar i österrikiska Villacher SV)2 GP, 0 G, 1 A, 1 P, +1, 0 PIM23 Connor Crisp C/LW kontrakt med Montreal Canadiens12 GP, 6 G, 2 A, 8 P, -3, 10 PIM31 Zachary Fucale, MV kontrakt med Montreal Canadiens27 GP, 14 W, 8 L, 2 OT, 1 SO, 3,04 GAA, ,899 SAV%Canada 4 GP, 4 W, 0 L, 0 OT, 0 SO, 2,00 GAA, ,934 SAV%21 Mathieu Coderre.Gagnon, LW/D kontrakt med St. John's IceCaps27 GP, 2 G, 5 A, 7 P, -4, 42 PIM2 Dalton Thrower, D kontrakt med Montreal Canadiens (Skadad)2 GP, 0 G, 1 A, 1 P, +1, 2 PIM38 Yannick Veilleux, LW kontrakt med St. John' IceCaps (uppkallad till St. John's)11 GP, 3 G, 8 A, 11 P, +0, 31 PIMMontreal har fyra talanger som spelar i de olika universitetsligorna. En av dem (J Evans) bör kunna ta sig till NHL när han slutat plugga, en till kan göra det medan de övriga 2 knappast kommer nå NHL.18 Jake Evans, C/RW, University of Notre Dame Fighting Irish26 GP, 8 G, 18 A, 26 P, +12, 33 PIM31 Hayden Hawkey, MV, Providence College Friars26 GP, 14 W, 8 L, 4 OTL, 2 SO, 2,18 GAA, ,911 SAV%5 Nikolas Koberstein, D, University of Alaska Fairbanks Nanooks24 GP, 1 G, 3 A, 4 P, -14, 18 PIM3 Colin Sullivan, D, Miami University RedHawks21 GP, 0 G, 3 A,31 P, +1, 20 PIMHabs har en talang som spelar i USHL, backen Casey Staum som nästa säsong kommer börja spela för University of Nebraska Omaha. Han kommer med andra ord inte vara aktuell för spel i NHL förrän om ca 5 år.9 Casey Staum, D, Dubuque Fighting Saints33 GP, 0 G, 11 A, 11 P, -2, 14 PIMI de tre juniorligorna OHL, QMJHL och WHL finns det nio Habstalanger, åtta av dem har draftats medan en signats som FA. Sammanlagt är det tre av spelarna i juniorligorna som redan fått kontrakt med Montreal (M Sergachev, N Juulsen & M McNiven).I OHL spelar sex av Habs talanger och den som imponerat mest under januari är målvakten Michael McNiven som under månaden hyllades av Don Cherry som sa att McNiven är lika bra som Carey Price var som junior. Senaste matchen som McNiven förlorade under ordinarie tid spelades den 4 december då Erie Otters gjorde sex mål på honom, sedan dess har han spelat 13 matcher, vunnit 12 av dem och hållit nollan två gånger.10 Jeremiah Addison, LW/RW, Windsor Spitfires (skadad)35 GP, 19 G, 14 A, 33 P, +6, 53 PIM41 Will Bitten, C, Hamilton Bulldogs44 GP, 18 G,22 A, 40 P, +7, 34 PIMMichael McNiven, MV, Owen Sound Attack (kontrakt med Montreal Canadiens35 GP, 26 W, 7 L, 2 OTL, 3 SO, 2,27 GAA, ,916 Sv%98 Victor Mete, D, London Knights (skadad)36 GP, 11 G, 21 A, 32 P, +24, 10 PIM13 Michael Pezzetta, C, Sudbury Wolves (assisterande lagkapten)33 GP, 6 G, 7 A, 13 P, -12, 62 PIM31 Mikhail Sergachev, D, Windsor Spitfires (kontrakt med Montreal Canadiens)30 GP, 5 G, 22 A, 27 P, +14, 49 PIMRysland JVM 7 GP, 1 G, 0 A, 1 P, -2, 8 PIMI juniorligan i Quebec finns i dagsläget bara en enda Habstalang Simon Bourque som under säsongen tradats från Rimouski Océanic till Saint John Sea Dogs24 Simon Bourque, D, Saint John Sea Dogs40 GP, 10 G, 26 A, 36 P, +3, 48 PIMI WHL återfinns två Habstalanger Noah Juulsen och Matt Bradley som båda imponerat under säsongen.7 Matthew Bradley, C/LW, Medicine Hat Tigers50 GP, 21 G, 35 A, 56 P, +21, 57 PIM3 Noah Juulsen, D, Everett Silvertips (lagkapten, kontrakt med Montreal) (skadad)30 GP, 9 G, 12 A, 21 P, +12, 28 PIMCanada JVM 7 GP, 0 G, 2 A, 2 P, +4, 4 PIM….Då återstår bara spelarna som finns i Europa.I Finland spelar Joonas Nättinen som Habs tappar rättigheterna till den 30 juni 2017 och den 17 november skrev Nättinen på ett tvåårigt kontrakt med JYP som blev utslagna i CHL av SC Bern i sextondelsfinalen.9 Joonas Nättinen, C/RW, JYP JyväskyläSM-liiga 34 GP, 5 G, 16 A, 21 P, -2, 41 PIMCHL 8 GP, 2 G, 3 A, 5 P, +1 6 PIMFinland 3 GP, 0 G, 0 A, 0 P, -2, 0 PIMI Sverige finns tre spelare som Habs har rättigheterna till, Habs blir av med rättigheterna till Magnus Nygren den 30 juni 2017 och om något annat NHL-lag verkligen är intresserade av Nygren kommer Habs säkert trada rättigheterna för ett draftval under säsongen. Arvid Henriksson spelar huvudsakligen i J20 Elit och han har bara spelat två matcher i Allsvenskan med AIK.32 Magnus Nygren, D, Färjestad BK (lagkapten)SHL 38 GP, 7 G, 15 A, 22 P, +0, 22 PIMCHL 6 GP, 2 G, 1 A, 5 P, -3, 4 PIMTre Kronor 3 GP, 1 G, 0 A, 1 P, +2, 0 PIM44 Lukas Vejdemo, C, Djurgårdens IFSHL 35 GP, 2 G, 4 A, 6 P, -1, 6 PIMCHL 5 GP, 0 G, 1 A, 1 P, +2, 2 PIM6 Arvid Henriksson, D, AIKAllsvenskan 2 GP, 0 G, 0 A, 0 P. +0, 2 PIMJ20Elit 24 GP, 1 G, 2 A, 3 P, -8, 24 PIMJ20 fortsättningsserie 5 GP, 0 G, 0 A, 0 P, -1, 0 PIMAll statistik i artikeln gäller till och med den 31 januari och är hämtad från Habsprospects.com.