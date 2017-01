Return of the king

Shea Weber och Aleksandr Radulov höll hov när Montreal gästade Nashville.

Det märktes tydligt att hemma fansen saknade sin forne kapten Shea Weber , när Montreal häromkvällen gästade Nashville . I mitten av matchen visades en hyllningsvideo till Weber upp inne i hallen och man den forne Predators stjärnan var märkbart rörd. Detta hindrade honom dock inte för att direkt efter hoppa in och spela som om ingenting hade hänt.Matchen var alltigenom jämn och både Rinne och Price storspelade på var sitt håll. Efter Nashvilles ledningsmål la Habs in en andra växel och när självaste Shea Weber dundrade in kvitteringen efter en klockren passning ifrån den andre fd Nashvill spelaren, Aleksandr Radulov, såg han ut att vara den gladaste personen i hela Bridgestone Arena.Matchen gick till förlängning, och med knappt 30 sekunder kvar satte Max Pacioretty pucken snyggt mellan benen på Rinne. Och den målgivande passningen stod åter igen Aleksandr Radulov för. Trots att pupliken matchen igenom buade ut honom så fort han rörde pucken så visade han ikväll återigen vilken viktig del av Habs trupp han kommit att bli.