Sjätte Habsrapporten: Fortfarande etta i Atlantic

Trots dåligt spel och poängplockande behåller Habs förstplatsen i sin division men den här rapporten handlar mest om mer eller minde sannolika traderykten inför årets Trading Deadline.

Coachbytet från Michel Therrien till Claude Julien har inte haft någon större effekt på Habs resultat under de fyra matcher som Julien lett laget. Det syns en viss skillnad i spelet men så dåligt som Habs spelade under början av februari var det inte oväntat att det skulle vända. Jag kommer att avvakta tills ca 20 matcher av nästa säsong är spelade innan jag betygsätter Julien.Resten av den här rapporten blir inte som en vanlig rapport, statistikdelen och veckopoängen är kvar men i övrigt kommer jag att spåna lite inför Trading Deadline som i år infaller på onsdag den 1 mars kl. 21:00. Det blir lite blandat, både namn som det spekuleras i och namn som man inte hör men som jag tror skulle passa i Habs. Det blir ganska många namn men inga spekulatoner om vad Habs måste släppa för att trada till sig spelarnaEnvisaste ryktet handlar om Martin Hanzal som jag visserligen tror skulle passa utmärkt i Habs men är han verkligen den centerförstärkning som laget skulle behöva för att spurta till sg en slutspelsplats. Han skulle vara en utmärkt och antagligen betydligt billigare ersättare till Tomas Plekanec men för att en Hanzaltrade vid trading deadline ska vara meningsfull så måste Habs redan skaffat en topp 6 center.Sen har duon Gabriel Landeskog och Matt Duchene i Colorado Avalanche nämns i anknytning till Montreal men precis som Niclas Viberg tror jag att det blir svårt att genomföra en trade nu till trading deadline det finns betydligt större chans att Colorado får vad de vill ha under sommaren.Patrick Eaves fanns säkert på Habs lista men trots att han försvann till Anaheim så har Habs intresse för en trade med Dallas inte minskat. Patrick Sharp är den troligaste forwarden som kan hamna i Montreal men Jason Spezza vore helt perfekt för Habs men efter tiden i Ottawa verkar han tyvärr inte vilja spela i något av de kanadensiska NHL-lagen.I Dallas finns även två backar som kan vara intressanta för Habs, en av Johnny Oduya och Dan Hamhuis kan hamna i Montreal men för att Hamhuis ska vara intressant måste Dallas behålla en del av hans caphit.I Vancouver Canucks återfinns Alex Burrows som tillhör de spelare som nämns mest i samband med Habs, själv är jag tveksam. Innan Andrew Shaw kom till laget i somras hade Burrows varit ett bra alternativ men nu är jag som sagt väldigt tveksam om han kan tillföra något.Förutom Landeskog och Duchene finns Jarome Iginla och Tyson Barrie i Colorado som båda bör vara mycket intressanta för Habs. Iginla vill gå till en contender så där ligger avgörandet hos honom medan Barrie antagligen kommer kosta alldeles för mycket men i sommar kanske han och en av Landeskog/Duchene kan hamna i Montreal.Carey Price kusin Shane Doan hade för några säsonger sedan varit väldigt eftertraktad men nu går det nog att få honom ganska billigt, frågan är bara om han passar i Habs.Detroits Red Wings Tomas Vanek har redan varit en sejour i Montreal och han ångrar nog att han valde att söka sig till Minnesota efter att han gjort succé i serien för Habs men efter ett sämre slutspel var Bergevin inte villig att matcha Minnesotas bud (och det hade nog inte hjälpt). Som rental kan han definitivt hjälpa Habs i jakten på en slutspelsplats och även göra ett hyfsat slutspel men jag tror inte att han är aktuell för Habs om han vill ha ett kontrakt för 2017-18.I Detroit finns även Gustaf Nyquist som skulle passa perfekt i Habs men jag tvivlar att det går att ordna en trade under dagarna som är kvar till deadline utan om Nyquist ska hamna i Montreal så blir det nog i sommar.Två backar i Buffalo Sabres har också förekommit i rykten som handlar om Habs. Cody Franson mest för att han troligen är Shea Webers bästa vän men även Dmitry Kulikov har nämnts och han passar egentligen bättre i Habs men han innebär antagligen inte någon större förbättring bland backarna.Redan i somras nämndes både Jordan Eberle och Ryan Nugent-Hopkins i traderykten där Habs var inblandade men chansen att Oilers ska trada en av dem nu när laget är på väg till slutspel är tveksamt. Om det sker blir kostnaden hög så chansen är betydligt större att de tradas under sommaren som kommer.Winnipeg Jets är fortfarande inblandade i jakten på en slutspelsplats men chansen har minskat rejält och om Jets väljer att vara säljare vid trading deadline kan Habs vara intresserade av Mathieu Perreault och Bryan Little. Om det bir en trade med Jets så blir det antagligen en blockbuster med flera spelare inblandade på båda sidor och då är även backen Jacob Trouba ett väldigt intressant alternativ för Habs.New Jersey Devils är antagligen redan borta från slutspelet och om de är intresserade av en rejäl rebuild borde Habs vara jätteintresserade av centern Adam Henrique. Backarna John Moore och Jon Merrill tillhör också spelare jag gärna skulle se i Habs, Devils vill säkert bli av med Mike Cammalleri men för att Habs ska vara intresserade måste Devils vara beredda att behålla väldigt mycket av hans caphit.New York Islanders är fortfarande i högsta grad inblandade i striden om wild cardsplatserna i öst men om laget väljer att sälja vid deadline borde Habs höra sig för om backarna Thomas Hickey och Calvin De Haan.Om Tampa Bay Lightning bestämmer sig för att sälja vid deadline (vilket jag tycker de borde) och framförallt är intresserade av att göra ännu en affär med divisionsrivalen Montreal är Tyler Johnson ett fruktansvärt intressant alternativ för Habs (gäller dock att Johnson är beredd att förlänga med Montreal när hans kontrakt går ut i sommar).I Philadelphia Flyers som borde ge upp jakten på slutspelet finns flera alternativ för Montreal. Backen Mark Streit som tidigare spelat i Habs är ett smart alternativ till rental om Flyers behåller en del av hans caphit. Ska vi snacka en riktig kioskvältare så handlar det om Wayne Simmonds som de senaste åren tillhört de spelare som oftast nämnts i traderykten där Habs varit en av parterna. Om Flyers skulle vara beredda att trada Claude Giroux till Montreal så skulle Habs antagligen vara beredda att betala ett mycket högt pris där bland annat Alex Galchenyuk ingårNär det gäller mer otroliga traderykten så har både Evander Kane och Kevin Shattenkirk nämnts i samband med Habs men jag tror inte att Bergevin chansar på Kane och Shattenkirk spelar på fel sida för att Habs ska vara intresserade att betala det höga pris som St. Louis Blues antagligen vill ha.Cam Fowler till Habs är ett annat rykte som funnits ända sedan före PK Subban tradades med jag tror att Anaheim inte kommer trada honom förrän vid expansionsdraften om de inte lyckats signa honom innan dess.Ett fruktansvärt intressant litet rykte som visserligen snabbt förnekades är att Vancouver kan tänka sig att trada PK Subbans lillebror Jordan Subban till Montreal. Om så sker blir det väldigt intressant att se hur Habs fans reagerar. Ett annat osannolikt nmn som dykt upp på senaste tiden är Arizona Coyotes Anthony Duclair men jag kan inte begripa varför arizona skulle ge upp honom redan. Är ryktet sant så bör Habs GM Marc Bergevin vara fruktansvärt intresserad av att se till att den i Montreal födde Duclair får spela i barndomens stora favoritlag.- - - -Jag ger spelarna som varit bäst varje vecka poäng, 3 spelare varje vecka (sammanlagt 26 veckor) får poäng. Ibland kommer de här rapporterna komma mitt under en vecka men då kommer den veckans poäng inte redovisas förrän i den kommande rapporten då alla veckans matcher är avslutade.3 poäng: Alexander Radulov2 poäng: Max Pacioretty1 poäng: Andrei Markov3 poäng: Max Pacioretty2 poäng. Andrei Markov1 poäng: Phillip Danault3 poäng. Carey Price2 poäng: Andrei Markov1 poäng: Brendan Gallagher3 poäng: Andrew Shaw2 poäng: Carey Price1 poäng: Shea WeberCarey Price 18 poängAlexander Radulov 17 poängMax Pacioretty 16 poängAndrei Markov 9 poängPhillip Danault 9 poängShea Weber 8 poängJeff Petry 8 poängPaul Byron 7 poängAndrew Shaw 7 poängAlex Galchenyuk 6 poängArtturi Lehkonen 6 poängBrendan Gallagher 4 poängTomas Plekanec 3 poängDavid Desharnais 1 poängAl Montoya 1 poängMax Pacioretty 53 (29+24)Alexander Radulov 42 (14+28)Shea Weber 34 (14+20)Alex Galchenyuk 32 (13+19)Phillip Danault 30 (10+20)Paul Byron 29 (14+15)Andrei Markov 27 (4+23)Jeff Petry 26 (8+18)Tomas Plekanec 24 (7+17)Andrew Shaw 22 (9+13)Nathan Beaulieu 21 (2+19)Brendan Gallagher 18 (6+12)2017-01-31 Montreal Canadiens – Buffalo Sabres 5 – 22017-02-02 Philadelphia Flyers – Montreal Canadiens 3 – 12017-02-04 Montreal Canadiens – Washington Capitals 2 – 32017-02-05 Montreal Canadiens – Edmonton Oilers 0 – 1 SO2017-02-07 Colorado Avalanche – Montreal Canadiens 4 – 02017-02-09 Arizona Coyotes – Montreal Canadiens 4 – 5 OT2017-02-11 Montreal Canadiens – St. Louis Blues 2 – 42017-02-12 Boston Bruins – Montreal Canadiens 4 – 02017-02-18 Montreal Canadiens – Winnipeg Jets 1 – 32017-02-21 New York Rangers – Montreal Canadiens 2 – 3 SO2017-02-23 Montreal Canadiens – New York Islanders 0 – 32017-02-25 Toronto Maple Leafs – Montreal Canadiens 2 – 3 OT2017-02-27 New Jersey Devils – Montreal Canadiens2017-02-28 Montreal Canadiens – Columbus Blue Jackets2017-03-02 Montreal Canadiens – Nashville Predators2017-03-04 Montreal Canadiens – New York Rangers2017-03-07 Vancouver Canucks – Montreal Canadiens2017-03-09 Calgary Flames – Montreal Canadiens2017-03-12 Edmonton Oilers – Montreal Canadiens2017-03-14 Montreal Canadiens – Chicago Blackhawks2017-03-18 Ottawa Senators – Montreal Canadiens2017-03-19 Montreal Canadiens – Ottawa SenatorsRecord: 33-21-8Senaste 10 matcherna: 3-6-1Poängprocent: ,597Poäng: 74Gjorda mål: 170Gjorda mål/match: 2,74Insläppta mål: 158Insläppta mål/match: 2,55Powerplay: 21,1%PP-mål: 39PP-tillfällen: 185Insläppta mål i PP: 6Penalty killing: 80,5%Insläppta mål i PK: 42PK-tillfällen: 215Mål SH: 4Mål OT: 6Tekningar: 50,2%Utvisningsminuter: 620Utvisningsminuter per match: 10:00Lagstraff: 6Minors: 220Majors: 14Misconducts: 2Game Misconducts: 3Match Penalties: 1Skott per match: 29,2Skott emot per match: 29,9Mål: Max Pacioretty 29Assist: Alexander Radulov 28Poäng: Max Pacioretty 53PP-mål: Shea Weber 11PP-poäng: Shea Weber 19Matchvinnande mål: Max Pacioretty 6Mål i OT: Max Pacioretty, Alex Galchenyuk 2SH-mål: Tomas Plekanec 2Skott: Max Pacioretty 194Skottprocent: Paul Byron 19,7%Flest missade skott: Max Pacioretty 86Blockerade skott: Shae Weber 128Bäst +/-: Shea Weber +10Sämst +/-: Artturi Lehkonen -4Tacklingar: Alexei Emelin 189Utvisningsminuter: Andrew Shaw 97Majors: Andrew Shaw 5Tekningsprocent: Andrew Shaw 55,2%Flest takeaways: Torrey Mitchell 36Flest giveaways: Jeff Petry 69Mest speltid per match, försvarare: Shea Weber 25::23Minst speltid per match, försvarare: Ryan Johnston 9:52Mest speltid per match, forwards: Max Pacioretty 19:05Minst speltid per match, forwards: Bobby Farnham 8:16Räddningsprocent: Carey Price ,919Insläppta mål per match: Carey Price 2,42Shutouts: Carey Price, Al Montoya 2Räddningar: Carey Price 1278Vinster: Carey Price 26