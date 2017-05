På väg till golfbanan och fisketurerna.

Spelarbetyg och lite om Habs strategi inför expansionsdraften

Säsongens spelarbetyg och lite snabba tankar om hur Habs kommer att agera inför expansionsdraften då Vegas Golden Knights ska välja en spelare från varje av dagens 30 NHL-lag.

Montreal Canadiens har just nu 48 kontrakterade spelare (egentligen fler men de räknas inte förrän tidigast nästa säsong) och maxgränsen är 50. I den kommande expansionsdraften är jag säker på att Habs kommer skydda 1 målvakt, 3 backar och 7 forwards (det andra alternativet innebär 1 målvakt och 8 utespelare) och det innebär att en del av Habs viktiga spelare måste lämnas oskyddade. Eftersom inga av Habs målvaktstalanger med Charlie Lindgren i spetsen var tillgängliga för draften var Montreal tvingade att signa en målvakt till för att inte tvingas lämna Carey Price oskyddad, det löste man på lättast möjliga sätt genom att ge backup-målvakten Al Montoya ett nytt två-årigt kontrakt.



Habs måste skydda följande spelare pga att de har NTC eller NMC i sina kontrakt: Carey Price, Alexei Emelin och Jeff Petry . Dessutom har Andrei Markov en NTC men hans kontrakt går ut i sommar så han behöver Habs inte skydda om man inte signar honom med en NTC eller NMC klausul innan expansionsdraften.



Jag tror att Habs kommer skydda Carey Price, Shea Weber, Jeff Petry, Max Pacioretty, Brendan Gallagher, Phillip Danault, Paul Byron, Alex Galchenyuk och Andrew Shaw. Som ni ser är det två spelare för lite och vilka som kommer skyddas beror på ett antal saker, först och främst är frågan om Alexei Emelin är villig att lyfta sin NTC. Emelin har en NTC där han inför säsongen ska lämna en lista på 10 lag som Habs inte kan trada honom till men den verkliga anledningen till att Habs vill att han ska gå med på att lätta sin NTC är att han då inte behöver skyddas i expansionsdraften och det gör att man då istället kan skydda Jordie Benn eller Nathan Beaulieu som blir RFA men själv tror jag att Beaulieu kommer att tradas innan expansionsdraften (kanske till och med till just Vegas Golden Knights). Vägrar Emelin att lyfta sin NTC kan Habs försöka trada honom till något av de övriga 21 lagen men jag tror som sagt att man i första hand kommer försöka trada Beaulieu som är alldeles för ojämn. Om man signar Markov måste man givetvis skydda honom om man inte kan göra en deal med Vegas Golden Knights som innebär att Vegas lovar att ta en viss spelare i utbyte mot ett draftval eller en talang.



En forwardsplats är öppen men signas Alexander Radulov innan expansionsdraften måste man givetvis skydda honom. Som tur är behöver Habs inte skydda Artturi Lehkonen men veteranerna Tomas Plekanec och Torrey Mitchell plus följande spelare i AHL Jacob de la Rose, Charles Hudon, Daniel Carr, Max Friberg och Stefan Matteau är möjliga alternativ för Vegas Golden Knights. En överenskommelse med Vegas om att de väljer Plekanec i utbyte mot draftval eller talanger vore ett av de bästa alternativen för Habs del. Skulle nu Habs göra en trade före draften måste man antagligen skydda den spelare som man tradar till sig vare sig det är Matt Duchene, Claude Giroux eller John Tavares (troligen är bara det första namnet aktuellt).



Jag återkommer med mer info närmare expansionsdraften och även lite senare med info om vilka talanger som Habs kan tänkas drafta i årets Entry draft. Nu över till säsongens spelarbetyg, det blir bara en kort text plus betyg efter skalan en till fem stjärnor där en stjärna är underkänt, två stjärnor står för godkänt, tre stjärnor för bra, fyra för mycket bra och avslutningsvis fem stjärnor för världsklass. Betygssättning utgår inte bara från hur bra spelaren varit under säsongen utan även om den har varit bättre eller sämre än förväntat.



Svart statistiktext = statistik från Habs matcher i serien

Röd statistiktext = staistik från Habs slutspel

Blå statistiktext = spelaren sammanlagda statistik från säsongens seriespel



Målvakter

31 Carey Price *****

Det kan givetvis inte bli annat än 5 stjärnor för Carey Price även om han hade en liten svacka som var en väldigt stor anledning till att Habs coach Michel Therrien fick sparken i våras. Trots att han enligt många Habsfans hade en för honom ganska svag säsong så blev han en av de tre som nominerades till Vezina Trophy.

62-37-20-5 ,923 SAV% 2,23 GAA 3 SO

6-2-4-0 ,933 SAV% 1,86 GAA 0 SO

35 Al Montoya ***

Montoya hade en stabil säsong, tyvärr hade han en svacka samtidigt som Price hade sin, annars hade antagligen Montoya fått spela flera matcher. Han missade även slutet på säsongen pga en skada vilket gjorde att han bar fick stå i 19 matcher (målet inför säsongen var att Montoya skulle stå ca 25 matcher).

19-8-6-4 ,912 SAV% 2,67 GAA 2 SO

40 Charlie Lindgren ***

Lindgren blev uppkallad under avslutningen på säsongen då Montoya blev skadad och han vann bägge matcherna han fick stå, han är för övrigt obesegrad I NHL eftersom han vann sin enda match under förra säsongen. Normalt sett skulle han givetvis inte betygsättas men Lindgren har gjort en strålande säsong I farmarlaget St. John's IceCaps (minst 4,5 I betyg) och förtjänar att nämnas.

2-2-0-0 ,949 SAV% 1,48 GAA



Backar

6 Shea Weber *****

Weber inledde precis som Habs säsongen fullständigt magnifikt och även om han inte kunde hålla samma höga standard under hela säsongen så bevisade han att många så kallade experter och analytiker hade fullständigt fel om honom. Ingen spelare i NHL var i närheten av Weber när det gäller GA60 5vs5 av de som spelat minst 1000 minuter i NHL, Weber hade 1,25 Brooks Orpik är närmast med 1,52 och går man ned till 800 min.så är Jay Beagle närmast med 1,44 ( Erik Karlsson 2,17, Victor Hedman 2,20, Brent Burns 2,01 & PK Subban 2,15). Jag är ganska övertygad om att de som säger att Habs hade lyckats bättre med PK Subban i laget än med Weber i slutspelet har fel för jag tvivlar starkt på att Habs nått slutspelet om Subban varit kvar.

78-17-25-42 38 PIM +20

6-1-2-3 5 PIM +1

8 Jordie Benn ***

Benn kom från Dallas Stars föe trading deadline och blev ganska omgående något av en publikfavorit med sitt stor röda skägg. Tyvärr blev han skadad under säsongsavslutningen men hans spel under säsongen gör att jag tror att Habs kommer försöka skydda honom vid expansionsdraften. Det beror inte på att han är bättre än Beaulieu och Emelin utan på att Benn har ett mycket bra kontrakt för de närmaste två säsongerna.

13-2-0-2 4 PIM –1

6-0-0-0 6 PIM -1

71-4-13-17 28 PIM -4

8 Greg Pateryn **

Pateryn tradades till Dallas lite före trading deadline och den absolut största anledningen till det var att hans hustru uppförde sig illa på sociala medier där hon uttryckte sig minst sagt ringaktande om både Habs och framförallt Montreals franskspråkiga befolkning. Spelmässsigt var Pateryn en mycket bra sjätte eller sjunde back, han glänste aldrig men han gjorde heller aldrig riktigt bort sig.

24-1-5-6 4 PIM +1

36-1-8-9 10 PIM -1

20 Zach Redmond **

Redmond signades inför säsongen från Colorado mycket tack vare lysande fancy stats men han lyckades inte alls under sin första säsong i Montreal utan hamnade ganska snabbt i St. John's. Förhoppningsvis tar han nya tag och kan då kanske utmana om en plats i laget den kommande säsongen.

16-0-5-5 2 PIM +6

22 Mikhail Sergachev **

Den ryske juniorstjärnan fick spela tre matcher med Montreal innan man valde att skicka tillbaka honom till hans juniorlag Windsor Spitfires i OHL. Han blev sedan uppkallad för ytterligare en match när magsjukan härjade i Habs. Sergachev kommer nästa säsong på allvar utmana om en ordiniarie plats i Habs och om han lyckas ta en plats kan han mycket väl få spela tillsammans med Shea weber.

4-0-0-0 0 PIM +1

26 Jeff Petry ***

Petry var stundtals under december Habs bäste back, tyvärr hamande han i en riktigt lång och djup svacka efter jul och det var inte förrän i april som han gick att känna igen. En anledning till svackan kan givetvis vara att han spelade småskadad men svackan gjorde att han bara kan få 3 stjärnor i betyg. Petry är kanske något överbetald men om han kan spela som under hösten kommer han vara en viktig pusselbit i Montreals försvar under ganska lång tid framöver.

80-8-20-28 22 PIM +3

6-1-0-1 2 PIM -3

28 Nathan Beaulieu ***

Om många spelare i Habs hade en säsong som liknade en bergochdalbana så hade Beaulieu en säsong som mest såg ut som en hoppbacke där det gick brant utför mot avgrunden. Han inledde säsongen i första backparet jämte Shea Weber och avslutade säsongen som en healthy scratch när Julien valde att spela en knäskadad Emelin före Beaulieu. Beaulieu som blir RFA satte visserligen nytt personligt poängrekord under säsongen men jag är ganska övertygad om att han kommer att bli tradad och att han har spelat sin sista match i Montreal.

74-4-24-28 44 PIM +8

5-0-1-1 0 PIM -3

36 Brett Lernout **

Lernout fick redan förra säsongen känna på NHL och under den här säsongen har han definitivt tagit sig mycket närmare en plats i NHL. Lernout som tidigare mest var känd för sin fysiska spelstil och slagsmål är numera en komplett back som behöver bli lite snabbare när det gäller att ta beslut och han får gärna förbättra sin skridskoåkning.

2-0-0-0 0 PIM -1

45 Mark Barberio **

Montreal tappade Barberio till Colorado när man satte upp honom på waivers. Barberio blandade riktigt bra matcher med hårresande misstag vilket gjorde att Michel Therrien aldrig riktigt litade på honom.

26-0-4-4 10 PIM +1

60-2-11-13 14 PIM -5

71 Joel Hanley *

Tyvärr kan det inte bli mer än 1 stjärna i betyg för Hanley som under säsongen passerats av flera av Habs yngre backtalanger på lagets depth chart. Är osäker på om Hanley som blir RFA kommer att få något kontraktserbjudande från Montreal i sommar.

7-0-0-0 4 PIM -3

74 Alexei Emelin ***

Det finns ett problem med Alexei Emelin och det är hans kontrakt, hade den tacklingsglade ryssens caphit varit 1,5 miljoner lägre hade Montreal inte tvekat en sekund på att skydda honom vid expansionsdraften. Emelin har under säsongen spelat sin bästa hockey sedan knäskadan, han hade visserligen en svacka efter jul men det hade nästan alla i Habs. Ska jag gissa så tror jag att trebarnspappan Emelin startar säsongen i Montreal men att han inte är kvar där när den avslutas.

76-2-8-10 71 PIM +1

2-1-0-1 2 PIM +1

75 Ryan Johnston *

Johnston kan även han bara få 1 stjärna i betyg, Johnston är en riktigt bra passningsspelare men saknar hockey-IQ och storlek/tuffhet för att etablera sig i NHL. Johnston blir också RFA i sommar men om han erbjuds kontrakt så är det med största sannolikhet för att spela i Habs nya farmarlag i Laval.

7-0-0-0 4 PIM -3

79 Andrei Markov ****

En personlig tragedi till trots var Markov som vanligt en av Montreals bästa spelare. En skada + tragedin gjorde att han tyvärr inte kom upp i 1000 matcher i Montreal men jag är övertygad om att han även under säsongen som kommer spelar i bleu-blanc-rouge och då passerar den milstolpen. Antagligen kommer Habs inte signa Markov förrän efter expansionsdraften eftersom man då måste skydda honom, annars kommer man garanterat förlora honom till Vegas Golden Knights.

62-6-30-36 16 PIM +18

6-0-1-1 10 PIM -1

88 Brandon Davidson **

Davidson kom från Edmonton vid trading deadline och gjorde inget större avtryck men för vissa backar är det bra ju mindre man märker av dem och Davidson passar bra in i den kategorin. Han har kontrakt ett år till och bör kunna inleda säsongen som Habs sjunde back.

10-0-2-2 4 PIM –3

3-0-0-0 0 PIM -1

38-0-3-3 20 PIM -2

89 Nikita Nestrerov **

Nesterov kom i en trade under våren från Tampa Bay och Tampa som inte ville förlora honom gratis fick nöja sig med ett draftval och en talanglös farmarlagsgoon i utbyte. Den mångsidige Nesterov blev tyvärr ganska snabbt skadad och när han gjorde comeback hade han svårt att övertyga. Nesterov som också blir RFA borde få ett nytt kontrakt med Montreal om han nu inte vill återvända till Ryssland.

13-1-4-5 4 PIM +3

2-0-0-0 0 PIM -1

48-4-13-17 24 PIM +0



Forwards

11 Brendan Gallagher ***

Gallagher inledde säsongen svagt och precis när han började komma igång träffades han av Shea Webers slagskott på handen han bröt förra säsongen. Efter en ny operation och rehab blev han under slutet av säsongen bättre och bättre och under slutspelet var han näst Alexander Radulov Habs bäste forward.

64-10-19-29 39 PIM +7

6-1-2-3 8 PIM -3

14 Tomas Plekanec **

Om man bara ser till poäng kontra lön/caphit är säsongen för Tomas Plekanec givetvis underkänd men eftersom Plekanec under säsongen varit Habs bäste defensive forward får betyget bli godkänt. Det känns som World Cup förstörde hösten för tjecken som spelade bättre under våren

78-10-18-28 24 PIM +10

6-1-2-3 0 PIM -4

15 Chris Terry **

Veteranen Terry signades inför säsongen för att spela i farmarlaget St. John's IceCaps men med facit i hand skulle han nog tillbringat hela säsongen i Montreal. Terry kom tvåa i AHL:s poängliga med sina 30 mål och 68 poäng och han gjorde även bra ifrån sig under den period han var uppkallad och spelade i Montreal.

14-2-2-4 4 PIM -1

17 Torrey Mitchell **

Den i Montreal födde veteranen Mitchell inledde säsongen lysande men Mitchell var nog den forwards som drabbades mest när Michel Therrien börjde kasta om i kedjorna före jul. Han tappade självförtroendet och hans istid minskade innan han blev skadad. När han gjorde comeback hade Claude Julien tagit över som coach och Mitchell fick kämpa för att slå sig in i laget igen. Mitchell har kontrakt över nästa säsong och han bör vara en ganska given del i Habs fjärdekedja under den.

78-8-9-17 38 PIM +5

3-1-0-1 0 PIM +1

21 Dwight King *

King som kom från Los Angeles Kings vid trading deadline var till en början nästan chockad av traden och det märktes att han inte trivdes i Montreal. Han spelade upp sig men hade absolut ingen tur, i nästan varje match hade han en styrning som antingen gick i stolpen eller smet precis utanför. Jag har ingen aning om King som blir UFA kommer erbjudas ett nytt kontrakt eller ej och om han får det är chansen/risken stor att han inte kommer skriva på för Habs.

17-1-0-1 2 PIM –2

6-0-0-0 0 PIM -1

80-9-7-16 12 PIM -2

24 Phillip Danault ****

Danault som kom från Chicago vid förra säsongens trading deadline är en av säsongens mest positiva överraskningar. Det var nog ingen som förutspådde att Danault skulle vara Habs förstecenter under större delen av säsongen (visserligen ett mycket bra bevis på att Habs saknar en riktigt toppcenter). Danault som antagligen kommer vara en topp 9 spelare för Habs under en ganska lång tid framöver stod för en mycket bra säsong både offensivt och defensivt..

82-13-27-40 35 PIM +5

6-0-2-2 2 PIM +1

25 Jacob de la Rose **

Svensken Jacob de la Rose fick starta och avsluta säsongen i St. John's IceCaps där han under slutet av säsongen äntligen verkade ta några viktiga steg i sin utveckling (14 mål och 31 poäng i AHL). Han fick spela 9 matcher i NHL och gjorde definitivt inte bort sig även om utdelningen uteblev. Jag kan inte tänka mig annat än att de la Rose som blir RFA i sommar kommer få ett kontraktserbjudande av Habs. Det finns viss risk att Vegas Golden Knights kommer välja de la Rose i expansionsdraften bland annat har Craig Button tippat det.

9-0-0-0 4 PIM -3

27 Alex Galchenyuk ***

Under säsongsinledningen tillhörde Galchenyuk ligans absolut bästa poängplockare och han låg topp 10 i poängligan när han skadade sig. Han gjorde sedan comeback från sin knäskada alldeles för tidigt och förvärrade skadan vilket förstörde resten av säsongen. När han gjorde comeback under våren såg han långsam och klumpig ut vilket givetvis till stor del berodde på skadan men det finns många som tvivlar på att Galchenyuk har den hockey-IQ som behövs dels för att bli en superstjärna men även för att undvika skador. Gachenyuk blir RFA i sommar och enligt mig så kan han inte få ett långt kontrakt för även om han har talangen så är han skadad alldeles för ofta för att man ska våga ge honom ett långt kontrakt.

61-17-27-44 24 PIM –5

6-0-3-3 4 PIM +0

34 Michael McCarron **

Den storväxte centern Mike McCarron har antagligen kommit till Montreal för att stanna. Under nästa säsong bör han ta en plats i fjärdekedjan för att längre fram i karriären etablera sig som center i tredjekedjan. McCarron borde dessutom få chansen i PP där han med sin stora kropp vore perfekt att placera framför mål och han har dessutom tillräckligt bra händer för att slå in eventuella returer.

31-1-4-5 41 PIM –4

1-0-0-0 0 PIM -1

36 Brian Flynn **

Flynn hade en mycket besvärlig säsong med flera skador och när han mot slutet av säsongen kom tillbaka fanns det ingen plats för honom i laget. Eftersom Flynn blir UFA i sommar tror jag att han har spelat sin sista match för Montreal.

51-6-4-10 6 PIM +5

1-0-0-0 0 PIM +0

37 Andreas Martinsen *

Norrmannen Martinsen blev den förste norske spelaren i Montreal när han kom från Colorado vid trading deadline. Han gjorde några riktigt bra matcher men försvann fullständigt i andra och han fanns inte med på isen under Habs avslutande slutspelsmatcher. Det finns en liten chans att Martinsen som blir RFA kommer få ett kontraktserbjudande från Habs men jag skulle inte satsa några större summor på det.

9-0-0-0 0 PIM –4

2-0-0-0 0 PIM -1

64-3-4-7 32 PIM -14

38 Nikita Scherbak *

Den unge ryssen Scherbak fick debutera i Montreal under säsongen och dessutom göra sitt första mål i NHL. Scherbak behöver nog minst en säsong till i AHL för att vara redo för NHL, hans största problem hittills under karriäen är att han aldrig fått vara skadefri under en hel säsong vilket givetvis påverkat hans utveckling.

3-1-0-1 0 PIM +1

41 Paul Byron ****

Säsongens absolut största överraskning stod Paul Byron för, den vindsnabbe penaltykillern gjorde hela 22 mål och 43 poäng. Han spelade lika bra i förstakedjan som i fjärdekedjan och den mångsidigheten tillsammans med snabbheten gjorde att han fick sitt stora genombrott under säsongen. Han kanske aldrig kommer nå samma antal poäng och mål igen mer men an bör vara en given del i Habs laguppställning de närmaste säsongerna.

81-22-21-43 29 PIM +21

6-1-0-1 0 PIM -3

42 Sven Andrighetto **

Andrighetto tradades vid trading deadline till Colorado Avalanche och fick där chansen att spela i Avs topp 6 och tog tillvara på den chansen (16 poäng på 19 matcher). Andrighetto hade före traden fått chansen flera gånger både den här säsongen och tidigare att bevisa att han tillhörde Habs framtid men under säsongen blev det klart att han blivit passerad av både Charles Hudon och Artturi Lehkonen på Habs depth chart och därför var det inte oväntat att han försvann.

27-2-6-8 4 PIM +1

46-7-17-24 12 PIM +1

43 Daniel Carr *

Carr inledde säsongen ganska bra men efter en djup svacka skickades han till farmarlaget där hans svaga spel fortsatte. Carr har kontrakt även nästa säsong men som det ser ut så kommer han tillbringa den i farmarlaget om inte Habs drabbas av mycket skador.

33-2-7-9 6 PIM +4

44 Bobby Farnham *

Enforcern kallades upp och spelade tre matcher där han drog på sig 17 utvisningsminuter, betyget kan inte bli annat än en stjärna men i farmarlaget har han faktiskt stått för en riktigt respektabel säsong med 11 mål och 28 poäng. Farnham är UFA och han kan faktiskt få ett NHL-kontrakt enbart för att spela i Habs nya farmarlag Rocket de Laval (anledningen är att han på så sätt kan få en högre lön än om han enbart får ett kontrakt med ett AHL-lag).

3-0-0-0 17 PIM +0

47 Alexander Radulov *****

Om det är någon spelare som tagit över PK Subbans roll som fansens favorit är det Radulov. Sett till hela säsongen har ryssen varit Habs bäste forward, under en period fick han absolut ingen utdelning för sitt slit annars hade Pacioretty fått jobba för att bli lagets poängkung. Det finns antagligen ingen spelare i hela NHL som blir lyckligare av att göra mål eller att se sina lagkamrater göra mål som Radulov. Ett nytt kontrakt med Radulov som sagt att han älskar att spela i Montreal är högprioriterat men även om parterna kommer överens tidigt så kommer det antagligen inte att bli officielt förrän efter expansionsdraften.

76-18-36-54 62 PIM +10

6-2-5-7 6 PIM +0

51 David Desharnais **

Tradades vid trading deadline till Edmonton Oilers innan dess spelade han ungefär som man kunde vänta sig. Spelade bäst när han spelade i samma kedja som Andrew Shaw men det var definitivt ingen överraskning när beskedet om traden kom. Med tanke på den mängd skit han har fått stå ut med under sin tid i Habs skulle det vara underbart om Edmonton vann Stanley Cup och Desharnais tog med bucklan till Montreal

31-4-6-10 6 PIM +5

49-6-8-14 12 PIM +4

54 Charles Hudon **

Hudon tillbringade store delen av säsongen i farmarlaget i vad som många tror var ett forsök att gömma honom från Vegas Golden Knights. Eftersom Hudon enligt reglerna måste skyddas i expansionsdraften är det stor risk att han plockas av Vegas (under förutsättning att de inte väljer någon mer etablerad spelare). Blir Hudon som är RFA kvar i Habs bör han den kommande säsongen få en ordentlig chans att ta en plats bland lagets topp 9, Hudon har målsinne och offensiva kvalitéer (74 mål och 159 poäng i AHL på 3 säsonger) men han har vissa brister defensivt plus att hans skridskoåkning kan vara för svag för NHL.

3-0-2-2 2 PIM +1

62 Artturi Lehkonen ***

Den finske rookie tog för sig mer och mer ju längre säsongen gick, han fick snabbt coachens förtroende och fick speltid i boxplay. Mot slutet av säsongen spelade han även PP och det råder nog ingen tvekan om att han kommer få toppminuter i Habs under de kommande säsongerna. Betyget är i lägsta laget men med tanke på övriga forwards som fått 3 stjärnor så är det nog rätt nivå sett till hela säsongen.

73-18-10-28 24 8 PIM –1

6-2-2-4 2 PIM -1

65 Andrew Shaw **

Shaw som hämtades från Chicago under sommaren inledde säsongen alldeles för uppspelt och drog på sig alldeles för många och dumma utvisnngar i början innan han lugnade ned sig. Han spelade stundtals riktigt bra men oroväckande nog åkte han på två hjärnskakningar under säsongen. Han måste spela på gränsen för att vara bra men gick över gränsen lite för många gånger för att nå upp till tre stjärnor.

68-12-17-29 110 PIM +4

5-0-0-0 7 PIM -2

67 Max Pacioretty ****

Pacioretty fortsätter att vara fruktansvärt streaky, han har alltid gjort sina poäng och mål i klumpar med mer eller mindre djupa svackor däremellan. Att han dessutom inledde säsongen med en skadad fot gjorde att hans säsongsinledning var hans sämsta någonsin. Han kom igen men tyvärr kom en lång svacka lagom till säsongsavslutningn och slutspelet och det gör att betyget bara blir 4 stjärnor trots att han nådde minst 30 mål för femte gången under sin karriär.

81-35-32-67 38 PIM +15

6-0-1-1 7 PIM -2

92 Steve Ott **

Kom vid trading deadline från Detroit Red Wings och var precis den skitstövel han ska vara för att förtjäna speltid. Lyckades inte riktigt komma under skinnet på Rangersspelarna (med undantag för Mats Zuccarello) under slutspelet. Tror inte att Ott som är UFA kommer få ett kontraktserbjudande av Montreal.

11-0-1-1 17 PIM -2

6-0-0-0 0 PIM +0

53-3-4-7 80 PIM -8



Det blir ingen Regarding Habs nu i början av maj istället kommer jag skriva en artikel inför expansionsdraften där jag även skriver lite om vilka spelare Habs har rättigheterna till eller under kontrakt, vilka spelare som blir UFA respektive RFA och vilka av dem som jag tror kommer få erbjudande om nya kontrakt. Det finns även några talanger som måste signas i sommar för att Habs inte ska tappa rättigherna till dem (bland annat Magnus Nygren).





