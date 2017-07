The Price of doing Business: Carey Price klar för 8 år till

Lite drygt en timme före Marc Bergevins presskonferens i söndags blev det klart att Carey Price skrivit på ett nytt kontrakt som varar till och med säsongen 2025-26.

Price nya kontrakt börjar gälla 2018-19 och har en caphit på 10,5 miljoner dollar, Price får enligt källor på twitter under de åtta år kontraktet gäller dessutom ca 70 miljoner i bonus som betalas ut vid speciella tidpunkter. Enligt samma källor får Price dessutom en NTC som kickar in redan 2018-19 och gäller under resten av kontraktet.



Carey Price kommer under nästa säsong bli den målvakt som spelat flest matcher i NHL för Montreal och gör han en fantastisk säsong kan han även bli den som vunnit flest matcher för laget i NHL. Han bör dessutom kunna ta sig upp på andraplatsen när det gäller shutouts i framtiden men för att han ska passera Georg Hainsworth som är #1 med 75 hållna nollor krävs det flera säsonger där Price storspelar. När det gäller slutspelssammanhang är Price längre från toppen och där behöver han rejält med hjälp från sina lagkamrater för att ta sig till toppen i de olika kategorierna.



Det som är speciellt med att Price är på väg att ta över i statistiken bland Montreals målvakter är de som han konkurrerar med. Montreals målvakter har vunnit Vezina Trophy 29 gånger under de 90 säsonger priset delats ut sedan Montreal donerade priset för att hedra sin legendariske målvakt Georges Vezina. Förutom Vezina har sju målvakter som spelat för Montreal valts in i Hockey Hall of Fame nämligen: Georg Hainsworth, Bill Durnan, Jacques Plante, Gump Worsley, Rogatien Vachon, Ken Dryden och Patrick Roy.



I en perfekt värld hade man givetvis hoppats att Price kontrakt hade haft en caphit på 9,5 miljoner men jag tror inte det finns en GM i NHL som inte erbjudit Price över 10 miljoner om han valt att testa FA-marknaden. Antalet säsonger går heller inte att klaga på, skulle Price ha accepterat ett bud med färre säsonger tror jag att caphiten hade ökat med en miljon per säsong som kontraktet var kortare än 8 år. Ett kontrakt på 6 år tror jag hade krävt en caphit på ca 12 miljoner och då blir kontraktet genast mycket sämre.



Som vanligt gnäller vissa fans och bloggare (främst de som gillar advanced stats) på Price kontrakt men jag tror att samma personer hade gnällt ändå värre om Habs valt att trada Price för det hade varit omöjligt att få tillbaka vad Price är värd för Montreal. David Pagnottas kommentar på twitter beskriver Montreals kontrakt med Price helt rätt: ”You can't say "best goalie in the world" or "one of..." and not expect him to be paid among the top players in the NHL”.



Någon annan på twitter (kommer tyvärr inte ihåg vem) skrev också något som är helt sant, jag kommer inte ihåg det ordagrant men poängen var den här: Fansen vill att superstjärnorna ska ge lagen home town discount så att lagets GM kan använda de pengarna till att överbetala spelare vid FA-frenzy.



I övrigt så signade Montreal Canadiens backen Karl Alzner i fem år med en caphit på 4,625000 dollar, vilket är kanske ett år och 750000 för mycket men eftersom det verkar som om Alzner verkligen vill spela i Montreal bör det kunna gå riktigt bra de närmaste säsongerna. Alzner är en pålitlig 28-årig back som förra säsongen plågades av en skada som inte ville läka som den skulle och han lär inte förekomma i målprotokollet speciellt mycket. Med Price, Weber och Alzner på isen och Julien i båset ser det minst sagt ljust ut defensivt och många matcher lär vara målsnåla även om Jonathan Drouin kan hjälpa till i offensiven.



Förutom Alzner och Price så fyllde Marc Bergevin på djupet med att signa fyra spelare nämligen backarna Matt Taormina och Joe Morrow plus centrarna Byron Froese och Peter Holland.



Matt Taormina är 30 år som har spelat 59 matcher i NHL för New Jersey Devils och Tampa Bay Lightning. Förra säsongen gjorde han 15 mål och 60 poäng i AHL för Syracuse Crunch och i slutspelet stod han för 5 mål och 20 poäng på 22 matcher. Han blev efter säsongen uttagen i AHL:s All Star Team 1 och han vann Eddie Shore Award efter att han utsetts till ligans bäste back. Han kommer troligen vara en av ledarna i Montreals nya farmarlag som den kommande säsongen kommer spela i Montrealförorten Laval, Eftersom farmarlaget finns bara ett antal tunnelbanestationer bort kan Taormina även få spela i Habs om laget drabbas av skador på backsidan.



Joe Morrow är en 24-årig back som spelat 65 matcher i NHL för Boston Bruins, han känner med andra ord Habs coach Claude Julien och kommer antagligen få chansen att ta en plats i Montreal som sjätte eller sjunde back.



Byron Froese är en 26-årig center som spelat 62 matcher i NHL för Toronto Maple Leafs och Tampa Bay Lightning och under förra säsongen fick han väldigt ofta sitta på läktaren i NHL men i slutspelet i AHL stod han för 6 mål och 13 poäng när Syracuse tog sig ill finalen i Calder Cup. Frose kommer säkert spela i Rocket de Laval där han kommer vara en av lagets veteraner och ledare.



Peter Holland är en 26-årig center som gjort 35 mål och 81 poäng på 243 matcher i NHL för Anaheim Ducks, Toronto Maple Leafs och Arozona Coyotes. Holland som valdes av Anaheim i den första rundan 2009 var en stor talang som inte lyckats infria de ganska högt ställda förväntnngarna. Den är inte omöjligt att Montreal kommer testa Holland i NHL och om han inte lyckas lär han hamna i Laval där han tillsammans med Chris Terry och de andra bör kunna göra Laval till ett topplag i AHL.



Förhandlingarna med Alex Galchenyuk som är RFA sägs gå åt rätt håll och än finns det både gott om tid och gott om capspace. Andrei Markov och Alexander Radulov har fått slutbud från Monreal och Bergevin väntar på svar, Radulov verkar välja mellan Montreal och Dallas medan Markov tydligen har fått kontraktsförslag från Toronto men förhoppningsvis får vi se båda i "la sainte flanelle" nästa säsong.



Jag tog titeln på artikeln från Per Bjurman som dels hade med uttrycket i ett svar till mig på twitter men även använde det i den senaste NHL-podden,





2017-07-03 14:40:00

